Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Brentford
Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Sporting CP
Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Chelsea
Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Manchester City
Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Arsenal
Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Barcelona
Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Tottenham Hotspur
Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Liverpool
Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Bayern Munich
Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Midtjylland
Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Porto
Stuttgart
Roma vs Bologna
Roma
Bologna
Aston Villa vs Lille
Aston Villa
Lille
Real Betis vs Panathinaikos
Real Betis
Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
AFC Bournemouth
Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Brighton & Hove Albion
Liverpool
Fulham vs Burnley
Fulham
Burnley
Everton vs Chelsea
Everton
Chelsea
Leeds United vs Brentford
Leeds United
Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Newcastle United
Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Aston Villa
West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Dự đoán tỷ số lượt về vòng 1/8 Cúp C1: Chờ các đội lớn Ngoại hạng Anh tạo kịch bản sốc

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Liverpool Real Madrid

Cả 6 đội Ngoại hạng Anh đều không có lợi thế về mặt tỉ số sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2025/26.

   

Man City & Chelsea có ngược dòng thành công?

Lượt về vòng 1/8 Cúp C1 2025/26 sẽ diễn ra rạng sáng ngày 18 và 19/3 với 8 trận đấu. Trong đó, 5 cặp đấu đang có cách biệt khá lớn, còn 3 cặp đấu còn lại có thể tạo nhiều kịch tính hơn. Đầu tiên là "ngựa ô" Bodo/Glimt sẽ làm khách của Sporting CP (0h45, 18/3). Đại diện tới từ Na Uy thắng 3-0 ở lượt đi nên lượt về này, Sporting cần phải bung hết sức mới có thể tạo nên được kỳ tích.

Man City phải ngược dòng trước Real Madrid

Man City phải ngược dòng trước Real Madrid

Ở khung giờ tiếp theo (3h, 18/3), Chelsea cũng có thử thách tương tự khi cần thắng tối thiểu 3 bàn trước PSG mới có cơ hội đi tiếp. Mùa trước, Aston Villa từng suýt làm được điều đó với lợi thế sân nhà. "The Blues" là một trong số ít đội bóng khiến giới chuyên môn khó dự đoán nhất. Cuối tuần trước, họ vừa để thua Newcastle nhưng không có gì đảm bảo cho PSG rằng Chelsea sẽ chơi tệ hoặc "buông súng sớm".

Tương tự như vậy là cặp đấu giữa Man City và Real Madrid. Đội chủ nhà thua 0-3 trong trận lượt đi và cần cú huých cực lớn trong trận lượt về. Tuy nhiên, trận hòa trước West Ham cách đây vài ngày khiến người ta phải đặt dấu hỏi về khả năng "lội ngược dòng" của thầy trò Pep Guardiola.

Trận đấu còn lại trong khung giờ này là cuộc tiếp đón Leverkusen của Arsenal. Lượt đi hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 nên về cơ bản chẳng bên nào có lợi. "Pháo thủ" sẽ có lợi thế sân nhà, nhưng trận cầu này mang tính chất sinh tử nên chẳng có thể nói trước được điều gì.

Newcastle, Liverpool cũng phải vượt ải

Ngày 19/3, trận đấu mở màn diễn ra vào lúc 0h45 sẽ khá hấp dẫn khi Barcelona tiếp đón Newcastle trên sân nhà. Họ thoát hiểm may mắn trong trận lượt đi khi có bàn gỡ hòa ở phút 90+7. Cuộc chơi tại Nou Camp sẽ rất khác so với tại Anh cách đây một tuần. Chủ tịch Laporta vừa thắng cử nên thầy trò Hansi Flick chắc chắn muốn tặng quà và không gì tuyệt vời hơn là một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm.

Newcastle phải làm khách của Barcelona

Newcastle phải làm khách của Barcelona

Ở khung 3h, Bayern Munich sẽ có cuộc dạo chơi khi tiếp đón Atalanta. Đại diện của Đức tạo ra khoảng cách 5 bàn sau trận lượt đi. Bởi vậy, khả năng lật ngược thế cờ của đội khách gần như bằng 0.

Trong khi đó, Tottenham sẽ cố gắng tìm lại danh dự khi trở lại sân nhà tiếp đón Atletico Madrid. Trận đấu tại Metropolitano tuần trước là một thảm họa khi họ thủng lưới tới 5 bàn và thay thủ môn chỉ sau 17 phút thi đấu. Cách biệt 3 bàn là cách biệt lớn trong lịch sử Champions League từng bị san lấp. Tuy nhiên, Tottenham khó trở thành đội thứ 5 tạo nên kỳ tích này.

Cuối cùng là cuộc đối đầu của Liverpool trước Galatasaray tại Anfield. Đại diện tới từ Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự khó chịu khi thắng 1-0 trong trận lượt đi. Còn thầy trò Arne Slot đang cho thấy sự bế tắc trong việc tấn công. Họ vừa để Tottenham, đội luôn thủng lưới ít nhất 2 lần trong 6 trận gần nhất cầm hòa với tỉ số 1-1. Với chất lượng hàng công như vậy, quả thật hơi đáng lo cho Liverpool.

Dự đoán tỉ số lượt về vòng 1/8 Champions League

0h45, 18/3: Sporting 2-1 Bodo/Glimt

3h, 18/3: Chelsea 3-2 PSG

3h, 18/3: Man City 2-0 Real Madrid

3h, 18/3: Arsenal 2-0 Leverkusen

0h45, 19/3: Barcelona 3-1 Newcastle

3h, 19/3: Bayern Munich 2-0 Atalanta

3h, 19/3: Liverpool 2-0 Galatasaray

3h, 19/3: Tottenham 2-3 Atletico Madrid
SAO Newcastle bắt chặt Yamal, thu hút đại gia châu Âu & sáng cửa dự World Cup

Yamal không vượt qua nổi Lewis Hall tại St. James Park, màn trình diễn khiến Hall lọt vào "mắt xanh" của nhiều ông lớn châu Âu.

-16/03/2026 12:43 PM (GMT+7)
