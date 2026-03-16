Dự đoán tỷ số lượt về vòng 1/8 Cúp C1: Chờ các đội lớn Ngoại hạng Anh tạo kịch bản sốc

Man City & Chelsea có ngược dòng thành công?

Lượt về vòng 1/8 Cúp C1 2025/26 sẽ diễn ra rạng sáng ngày 18 và 19/3 với 8 trận đấu. Trong đó, 5 cặp đấu đang có cách biệt khá lớn, còn 3 cặp đấu còn lại có thể tạo nhiều kịch tính hơn. Đầu tiên là "ngựa ô" Bodo/Glimt sẽ làm khách của Sporting CP (0h45, 18/3). Đại diện tới từ Na Uy thắng 3-0 ở lượt đi nên lượt về này, Sporting cần phải bung hết sức mới có thể tạo nên được kỳ tích.

Man City phải ngược dòng trước Real Madrid

Ở khung giờ tiếp theo (3h, 18/3), Chelsea cũng có thử thách tương tự khi cần thắng tối thiểu 3 bàn trước PSG mới có cơ hội đi tiếp. Mùa trước, Aston Villa từng suýt làm được điều đó với lợi thế sân nhà. "The Blues" là một trong số ít đội bóng khiến giới chuyên môn khó dự đoán nhất. Cuối tuần trước, họ vừa để thua Newcastle nhưng không có gì đảm bảo cho PSG rằng Chelsea sẽ chơi tệ hoặc "buông súng sớm".

Tương tự như vậy là cặp đấu giữa Man City và Real Madrid. Đội chủ nhà thua 0-3 trong trận lượt đi và cần cú huých cực lớn trong trận lượt về. Tuy nhiên, trận hòa trước West Ham cách đây vài ngày khiến người ta phải đặt dấu hỏi về khả năng "lội ngược dòng" của thầy trò Pep Guardiola.

Trận đấu còn lại trong khung giờ này là cuộc tiếp đón Leverkusen của Arsenal. Lượt đi hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 nên về cơ bản chẳng bên nào có lợi. "Pháo thủ" sẽ có lợi thế sân nhà, nhưng trận cầu này mang tính chất sinh tử nên chẳng có thể nói trước được điều gì.

Newcastle, Liverpool cũng phải vượt ải

Ngày 19/3, trận đấu mở màn diễn ra vào lúc 0h45 sẽ khá hấp dẫn khi Barcelona tiếp đón Newcastle trên sân nhà. Họ thoát hiểm may mắn trong trận lượt đi khi có bàn gỡ hòa ở phút 90+7. Cuộc chơi tại Nou Camp sẽ rất khác so với tại Anh cách đây một tuần. Chủ tịch Laporta vừa thắng cử nên thầy trò Hansi Flick chắc chắn muốn tặng quà và không gì tuyệt vời hơn là một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm.

Newcastle phải làm khách của Barcelona

Ở khung 3h, Bayern Munich sẽ có cuộc dạo chơi khi tiếp đón Atalanta. Đại diện của Đức tạo ra khoảng cách 5 bàn sau trận lượt đi. Bởi vậy, khả năng lật ngược thế cờ của đội khách gần như bằng 0.

Trong khi đó, Tottenham sẽ cố gắng tìm lại danh dự khi trở lại sân nhà tiếp đón Atletico Madrid. Trận đấu tại Metropolitano tuần trước là một thảm họa khi họ thủng lưới tới 5 bàn và thay thủ môn chỉ sau 17 phút thi đấu. Cách biệt 3 bàn là cách biệt lớn trong lịch sử Champions League từng bị san lấp. Tuy nhiên, Tottenham khó trở thành đội thứ 5 tạo nên kỳ tích này.

Cuối cùng là cuộc đối đầu của Liverpool trước Galatasaray tại Anfield. Đại diện tới từ Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự khó chịu khi thắng 1-0 trong trận lượt đi. Còn thầy trò Arne Slot đang cho thấy sự bế tắc trong việc tấn công. Họ vừa để Tottenham, đội luôn thủng lưới ít nhất 2 lần trong 6 trận gần nhất cầm hòa với tỉ số 1-1. Với chất lượng hàng công như vậy, quả thật hơi đáng lo cho Liverpool.