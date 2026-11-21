Trận đấu của Alcaraz sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Alcaraz - Shelton: Khoảng 20h, 21/11 (Bán kết đơn nam ATP Finals)

Carlos Alcaraz và Ben Shelton sẽ tái ngộ ở bán kết ATP Finals 2026, sau khi vừa chạm trán trong trận chung kết Paris Masters. Alcaraz đang thể hiện phong độ vượt trội với thành tích toàn thắng vòng bảng, nhưng Shelton có vũ khí giao bóng đủ sức tạo ra thử thách lớn cho tay vợt Tây Ban Nha.

Alcaraz (bên phải) toàn thắng vòng bảng, hướng đến lần thứ hai liên tiếp vào chung kết ATP Finals

Alcaraz giành vé vào bán kết với ba chiến thắng thuyết phục trước Frances Tiafoe (6-2, 6-2), Daniil Medvedev (6-2, 6-4) và Flavio Cobolli (6-4, 6-1). Đáng chú ý, anh chưa để đối thủ có break-point nào trong cả ba trận. Khả năng giao bóng ổn định, kết hợp với những pha trả giao bóng sắc bén, giúp tay vợt Tây Ban Nha kiểm soát thế trận. Dù vẫn phải băng đùi trái, Alcaraz không cho thấy dấu hiệu bị hạn chế khả năng di chuyển ở trận gặp Cobolli. Anh đang hướng đến chiến thắng thứ 13 liên tiếp và cơ hội lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở chung kết ATP Finals.

Phía bên kia, Shelton lần đầu vào bán kết giải đấu cuối mùa sau chiến thắng 7-6(8), 7-5 trước Rafael Jodar. Điểm mạnh lớn nhất của tay vợt Mỹ là cú giao bóng, với 41 cú ace sau ba trận vòng bảng. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội bẻ game giao bóng đối phương chưa thực sự hiệu quả khi anh mới chuyển hóa thành công 5 break-point.

Alcaraz thắng 4 trong 5 lần đối đầu trước đây, trong đó có trận chung kết Paris Masters gần nhất với tỷ số 7-6, 7-5. Shelton từng đánh bại đối thủ ở tứ kết US Open 2026 sau năm set căng thẳng, vì vậy anh có cơ sở để tự tin. Dẫu vậy, phong độ hiện tại và sự toàn diện trong lối chơi vẫn nghiêng rõ về Alcaraz.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Zverev - Medvedev: Khoảng 2h30, 22/11 (Bán kết đơn nam ATP Finals)

Alexander Zverev chạm trán Daniil Medvedev ở bán kết ATP Finals 2026 trong cuộc so tài giữa hai cựu vô địch giải đấu. Zverev đang có phong độ ấn tượng với thành tích toàn thắng vòng bảng, nhưng Medvedev lại chiếm ưu thế trong lịch sử đối đầu.

Zverev và Medvedev tái ngộ ở bán kết trong cuộc đối đầu giữa hai cựu vô địch

Zverev tiến vào bán kết với ba chiến thắng liên tiếp trước Rafael Jodar (6-4, 6-4), Ben Shelton (6-2, 7-6) và Arthur Fils (6-4, 7-6). Tay vợt Đức chưa để thua set nào, cho thấy khả năng giao bóng và kiểm soát những thời điểm quyết định rất tốt. Nhà vô địch năm 2018 và 2021 đang hướng đến lần thứ ba đăng quang ATP Finals, đồng thời muốn nối dài mùa giải thành công với vị thế tay vợt số 1 thế giới.

Medvedev cũng có hành trình đáng chú ý dù để thua Alcaraz ở vòng bảng. Tay vợt Nga đánh bại Cobolli và Tiafoe để giành vé vào bán kết. Ở trận quyết định với Tiafoe, anh thắng 6-3, 6-4 nhờ khả năng giao bóng ổn định và sự chắc chắn trong các pha bóng cuối sân. Nhà vô địch năm 2020 đang tìm kiếm cơ hội trở lại chung kết giải đấu này lần đầu tiên kể từ năm 2021.

Xét thành tích đối đầu, Medvedev dẫn 14-8 và thắng 5 trong 9 lần gặp nhau trên mặt sân cứng trong nhà. Tuy nhiên, Zverev từng đánh bại đối thủ ở chung kết ATP Finals 2021 và lần gần nhất hai người chạm trán, tại Paris Masters 2025. Sự ổn định của Zverev đối đầu khả năng phòng thủ và điều bóng bền bỉ của Medvedev hứa hẹn tạo nên trận đấu giằng co.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1.