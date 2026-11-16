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Trực tiếp tennis Alcaraz - Tiafoe: Mơ khởi đầu rực rỡ (ATP Finals)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay ATP World Tour Finals Carlos Alcaraz

(Khoảng 20h, 16/11, vòng bảng) Với phong độ hiện tại, Alcaraz hoàn toàn có thể mơ về khởi đầu rực rỡ.

  

Trực tiếp tennis Alcaraz - Tiafoe: Mơ khởi đầu rực rỡ (ATP Finals) - 1
Set 1
Carlos Alcaraz 0(0)
Frances Tiafoe 0(0)
Trực tiếp tennis Alcaraz - Tiafoe: Mơ khởi đầu rực rỡ (ATP Finals) - 1
Thông tin trước trận

Alcaraz đang có phong độ ấn tượng

Carlos Alcaraz bước vào hành trình chinh phục danh hiệu ATP Finals đầu tiên bằng cuộc đối đầu Frances Tiafoe. Với phong độ thăng hoa cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn, ngôi sao Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội so với đại diện nước Mỹ.

Alcaraz, hạng 3 thế giới, đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng. Kể từ khi trở lại sau chấn thương hồi tháng 8, tay vợt 23 tuổi liên tiếp đăng quang tại Tokyo, Vienna và Paris Masters. Đáng chú ý, anh vừa đánh bại Ben Shelton 7-6, 7-5 trong trận chung kết Paris, qua đó kéo dài chuỗi thắng lên 10 trận.

Đỉnh cao tennis ATP Finals: Alcaraz phô diễn sức mạnh, Medvedev dè chừng Cobolli
Đỉnh cao tennis ATP Finals: Alcaraz phô diễn sức mạnh, Medvedev dè chừng Cobolli

Carlos Alcaraz hướng tới chiến thắng thứ 11 liên tiếp khi chạm trán Frances Tiafoe, trong khi Daniil Medvedev phải đối mặt Flavio Cobolli, tay vợt...

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/truc-tiep-tennis-alcaraz-tiafoe-mo-khoi-dau-ru...

-16/11/2026 13:50 PM (GMT+7)
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