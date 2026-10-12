Vinicius ngầm tố trọng tài La Liga là "mafia" trên mạng xã hội

Vinicius có thể sẽ bị treo giò 2 trận cho hành động giật tóc Nathan Saliba từ phía sau trong trận Real Madrid – Villarreal. Nhưng cầu thủ này có lẽ cần phải bị điều tra cho hành vi định xông tới đánh trọng tài chính sau khi bị rút thẻ đỏ.

Vinicius công kích trọng tài trên mạng xã hội sau khi bị thẻ đỏ vì giật tóc đối phương

Điều đáng nói là ngay cả sau khi bị đuổi vì một lỗi quá rõ ràng, Vinicius mới đây vẫn tỏ rõ thái độ cho rằng trọng tài trù dập mình. Tiền đạo người Brazil mới đây đã chia sẻ một video tổng hợp những quyết định rút thẻ bất lợi cho Vinicius trên trang Instagram của mình.

Video thậm chí còn đi kèm thông điệp “Luôn là Vinicius bị thẻ vàng hoặc thẻ đỏ, thật sự bất công. Trọng tài Tây Ban Nha là một lũ mafia!”. Vinicius, người từng bóp cổ Frenkie De Jong và tát Gavi, đăng lại video này và cũng không quen gắn thêm những biểu tượng có hàm ý ủng hộ nội dung dăng tải.

Đang có một chia rẽ ý kiến về Vinicius giữa các fan Real Madrid lúc này. Tiền đạo này vẫn được một số không nhỏ ủng hộ, nhưng phong độ kém trong mùa giải này cộng thêm việc hành vi giật tóc là không thể bào chữa khiến nhiều fan khó chịu. Thậm chí có nhiều fan Real hy vọng Vinicius bị treo giò dài hạn luôn dể cầu thủ này khỏi đá trận El Clasico.

Thậm chí mới đây đã xuất hiện một video ghi lại cảnh Vinicius, sau khi bị thẻ đỏ, đã rời sân và có hành vi xô đẩy với một nhân viên sân đang giám sát màn hình VAR. Dư luận đang kêu gọi hành động này phải bị điều tra để có mức án bổ sung.

Đáng chú ý là trận gặp Villarreal vừa qua là trận đầu tiên Vinicius bị đẩy lên ghế dự bị bởi HLV Jose Mourinho vì lý do phong độ, chứ không phải vì xoay vòng giữ sức. Yan Diomande đang vào guồng tại Bernabeu và được kỳ vọng sẽ nắm vị trí cánh trái của Vinicius.