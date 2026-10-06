Trực tiếp tennis Alcaraz - Lehecka: "Tiểu Nadal" vô địch (CK Japan Open) (Kết thúc)

Set 1 Set 2 Alcaraz 7(7) 6(0) Lehecka 6(4) 4(0) Tình huống nổi bật SET 1 0-1 BREAK CHO LEHECKA!!! Alcaraz sớm bị dẫn 0-40 và phải đối mặt với 3 break point. "Tiểu Nadal" cứu được 2 break point trước khi bỏ nhỏ không qua lưới. 0-2 Game cho Lehecka Xem video Tay vợt người SH Séc duy trì đà hưng phấn khi thắng trắng game giao bóng. 1-2 Alcaraz rút ngắn tỷ số Tay vợt người Tây Ban Nha ngay lập tức có câu trả lời bằng game giao bóng thắng trắng. 1-3 Game cho Lehecka Xem video Tay vợt số 19 thế giới tiếp tục giao bóng chắc chắn, không cho Alcaraz bất kỳ cơ hội nào. 2-3 Game cho Alcaraz Tay vợt người Tây Ban Nha đang dần lấy lại sự ổn định. Anh chỉ mất 1 điểm trong game giao bóng này. 3-3 BREAK CHO ALCARAZ!!! Xem video Lehecka cứu được 2 break point. Nhưng đến cơ hội thứ ba, Alcaraz đã tận dụng thành công với cú đánh dọc dây hiểm hóc. 4-3 Game cho Alcaraz Alcaraz sớm dẫn 40-0. Lehecka chỉ có thể tránh được game thua trắng. 4-4 Game cho Lehecka Xem video Tay vợt người CH Séc cũng chỉ để mất 1 điểm. Anh khép lại game giao bóng bằng cú ace. 5-4 Game cho Alcaraz Hạt giống số 1 của giải đáp trả bằng cú ace ở điểm quyết định. 5-5 Game cho Lehecka Xem video Tay vợt hạng 19 thế giới thắng trắng game giao bóng. 6-5 Game cho Alcaraz Lehecka có thời điểm cân bằng 15-15, nhưng đó cũng là tất cả những gì anh làm được trong game giao bóng này của Alcaraz. 6-6 Game cho Lehecka Xem video Alcaraz nỗ lực bám đuổi tỷ số, nhưng Lehecka vẫn biết cách để bảo vệ game giao bóng, qua đó đưa set đầu tiên vào loạt tie-break. 7-6 ALCARAZ THẮNG SET 1!!! Xem video Lehecka giành mini break trước và có thời điểm dẫn 4-2. Tuy nhiên, bản lĩnh của Alcaraz đã lên tiếng đúng lúc khi anh giành tới 3 mini break để thắng ngược 7-4. SET 2 0-1 Game cho Lehecka Tay vợt người CH Séc khởi đầu set hai bằng game giao bóng thắng trắng. 1-1 Game cho Alcaraz Xem video Tay vợt người Tây Ban Nha lội ngược dòng sau khi bị dẫn 0-15. 1-2 Game cho Lehecka Alcaraz vượt lên dẫn 15-0, nhưng đó cũng là tất cả những gì anh làm được. 2-2 Game trắng cho Alcaraz Xem video Cựu số 1 thế giới không cho Lehecka bất kỳ cơ hội nào. 2-3 Game cho Lehecka Alcaraz chỉ có thể tránh được game thua trắng Lehecka. 3-3 Game trắng cho Alcaraz Xem video "Tiểu Nadal" tiếp tục có game giao bóng thắng trắng ấn tượng. 4-3 BREAK CHO ALCARAZ!!! "Tiểu Nadal" liên tục dẫn điểm trước khi có break point. Anh không bỏ qua cơ hội để trừng phạt đối thủ người CH Séc. 5-3 ALCARAZ TIẾN GẦN CHỨC VÔ ĐỊCH!!! Xem video Alcaraz sớm bị dẫn 0-15 trước khi lội ngược dòng giành phần thắng. 5-4 Lehecka níu giữ hy vọng Tay vợt người CH Séc vất vả bảo vệ game giao bóng sau màn rượt đuổi tỷ số, qua đó mơ về màn lật ngược tình thế. 6-4 ALCARAZ VÔ ĐỊCH!!! Xem video Alcaraz khép lại trận chung kết bằng game thắng trắng. Lehecka lên lưới không thành công ở tình huống cuối cùng của trận đấu.

Alcaraz liên tục thoát hiểm

Trong sự nghiệp, đặc biệt ở những vòng đấu đầu tiên, Carlos Alcaraz đôi lúc có xu hướng nhập cuộc khá thoải mái và không duy trì cường độ thi đấu cao nhất. Điều tương tự cũng xuất hiện ở tay vợt Tây Ban Nha trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, vấn đề đáng lo hơn lần này là Alcaraz mới trở lại sau chấn thương, vì vậy màn trình diễn sa sút không thể đơn giản được xem như điều anh có thể dễ dàng khắc phục bằng cách tăng cường độ thi đấu.

Dù vậy, Alcaraz vẫn liên tục tìm ra cách giành chiến thắng tại Tokyo, ngay cả khi tự đẩy mình vào thế khó trong mọi trận đấu. Ở bán kết, anh đánh bại Jaume Munar sau khi bị dẫn một set.

Sau một tuần thi đấu đầy khó khăn tại Tokyo, Alcaraz chỉ còn cách chức vô địch đúng một chiến thắng. Dù đây chỉ là danh hiệu ATP 500, chức vô địch vẫn mang ý nghĩa lớn với tay vợt người Tây Ban Nha.

Alcaraz chiếm ưu thế đối đầu

Alcaraz đang dẫn Lehecka 3-1 trong thành tích đối đầu. Ba trong bốn lần chạm trán trước đây diễn ra trong mùa giải 2025 và nhìn chung, tay vợt Tây Ban Nha vẫn duy trì ưu thế khá rõ ràng.

Tuy nhiên, Lehecka cũng sở hữu những con số cho thấy anh không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Tay vợt CH Czech có thành tích 12 thắng, 26 thua trước các đối thủ Top 10 trong sự nghiệp.