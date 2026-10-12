Ronaldo tuyên bố ngạo nghễ: "Tôi vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, không cần bàn cãi"

Ronaldo tiếp tục đưa ra phát biểu đáng chú ý khi trả lời phỏng vấn với tờ CNN Bồ Đào Nha. Anh thêm lần nữa khẳng định rằng bản thân mới là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

CR7 cho hay: "Người ta không đánh giá đúng phong độ hiện tại của tôi cũng như những bàn thắng mà tôi ghi được. Nếu tôi ghi được 920 bàn, 925 bàn hay 930 bàn, thì người vĩ đại nhất lịch sử bóng đá vẫn là tôi, không cần bàn cãi. Những con số đã nói lên tất cả. Nếu đạt cột mốc 1000 bàn, đó sẽ là điều tuyệt vời, mục tiêu đáng chinh phục, nhưng tôi không nghĩ quá xa về tương lai".

Ronaldo luôn tin bản thân là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử

Khi tiếp tục được hỏi về tương lai lâu dài, Ronaldo cho biết: “Tôi không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể tôi thức dậy và cảm thấy mất động lực, không còn muốn chơi bóng nữa. Tôi thực sự không biết”.

Chỉ trong ít ngày, Ronaldo đã xuất hiện trên giới truyền thông để có những phát ngôn đáng chú ý. Tuần trước, CR7 cáo buộc HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus liên tục thất hứa với anh, dẫn đến siêu sao sinh năm 1985 quyết định rời đội tuyển quốc gia đột ngột.

Ronaldo nhấn mạnh rằng anh không có kế hoạch chia tay đội tuyển quốc gia dù giận dỗi bỏ đội. Siêu sao này cũng hy vọng sẽ có “một hoặc nhiều trận đấu chia tay” trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Pele và Diego Maradona được công nhận rộng rãi là những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, bên cạnh Lionel Messi, đối thủ lớn đã cạnh tranh với Ronaldo trong suốt nhiều năm. Messi đã giành mọi vinh quang trong sự nghiệp, còn CR7 vẫn khao khát cúp vàng World Cup, danh hiệu duy nhất anh còn thiếu.