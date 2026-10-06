Trực tiếp tennis Djokovic - De Minaur: Nole vô địch đầy bất ngờ (CK China Open) (Kết thúc)

Set 1 Set 2 Djokovic 7(7) 0(0) De Minaur 6(3) 1(0) SET 1 Trận đấu bắt đầu! Djokovic giao bóng. 1-0 Djokovic khởi đầu tốt! Nole có một lần đánh bóng ra ngoài, còn lại những đường bóng của Djokovic quá khó cho De Minaur xử lý. 1-1 Game đấu vất vả của De Minaur! Xem video De Minaur để Djokovic lên điểm số 40-40 nhưng cuối cùng, tay vợt người Úc cũng có được chiến thắng nhờ khả năng giao bóng tốt. 2-1 Giao bóng quá tốt! Djokovic đang giao bóng quá tốt nên lợi thế rất lớn trong những tình huống sau đó. De Minaur để lại ấn tượng với một pha bức tốc cứu bỏ nhỏ đẳng cấp nhưng như vậy là chưa đủ. 2-2 De Minaur gỡ hòa! Xem video De Minaur chơi rất chủ động khi được cầm giao bóng. Tay vợt này có khả năng di chuyển linh hoạt và Nole chưa tìm ra được cách khắc chế. 3-2 Game cho Djokovic! De Minaur đã có cơ hội đoạt break nhưng Nole đã biết hóa giải và giữ lại game thắng. 3-3 Nole bỏ lỡ cơ hội giành break! Xem video Nole có cơ hội giành break khi dẫn 40-30 nhưng cú giao bóng tốt của De Minaur đã giúp tay vợt người Úc thoát hiểm. 4-3 Game thắng "trắng" cho Djokovic! Nole có game giao bóng tốt và De Minaur không có lần lên điểm nào trong game đấu này. 4-4 Nole chưa thể có điểm break! Xem video 2 phát siết bóng vào chân đối thủ tốt giúp Nole vượt lên dẫn 3-0 nhưng De Minaur đáp trả bằng một pha điều bóng hay và 1 cú ace. 2 tình huống cuối, Nole đánh hỏng và game đấu thuộc về De Minaur. 5-4 Game thắng "trắng" thứ hai của Djokovic! De Minaur chơi hơi thụ động và để Djokovic điều được bóng. Lối chơi này khiến tay vợt người Úc không có cơ hội lên điểm trong 2 game đối thủ cầm giao bóng gần nhất. 5-5 De Minaur đáp trả! Xem video De Minaur cũng không cho Djokovic có cơ hội nào để lên điểm trong game đấu này. 6-5 Djokovic có game thắng thứ 6! Tình hình vẫn chưa có gì thay đổi khi De Minaur cố gắng phòng thủ trước Nole nhưng không thể hóa giải những đường bóng của đối thủ. 6-6 SET 1 CẦN TỚI TIE-BREAK! Xem video Djokovic có cơ hội để tấn công nhưng lại thường tự đánh hỏng. Tình huống cuối cũng như vậy và set 1 cần tới loạt tie-break. 7-6 TIE-BREAK & SET CHO DJOKOVIC! Xem video Djokovic sớm giành mini-break và cầm giao bóng rất tốt. De Minaur mất thêm một mini-break và thua 3-7 qua đó thua set 1 với tỉ số 6-7. Chăm sóc y tế! Trận đấu đang bị tạm dừng do Djokovic xin chăm sóc y tế. SET 2 0-1 Game cho De Minaur! Djokovic khởi đầu khá tốt nhưng De Minaur để lại ấn tượng với những pha điều bóng đẳng cấp. DE MINAUR BỎ CUỘC, DJOKOVIC VÔ ĐICH! Ngay sau khi giành chiến thắng game 1, De Minaur gặp vấn đề về sức khỏe và xin bỏ cuộc luôn. Novak Djokovic giành chiến thắng chung kết China Open và giành chức vô địch.

“Pháo đài” Bắc Kinh tiếp thêm sức mạnh cho Djokovic

Djokovic sở hữu thành tích đặc biệt ấn tượng tại địa điểm tổ chức giải Bắc Kinh. Trong 6 lần tham dự trước đây từ năm 2009 đến 2015, tay vợt Serbia đều giành chức vô địch.

Ngay cả khi đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp và phải đối mặt với những vấn đề ngày càng rõ rệt về thể lực, Djokovic vẫn không muốn để di sản ấy phai nhạt. Anh lần lượt vượt qua Nuno Borges và Bu Yunchaokete ở những vòng đầu, dù đều phải trải qua những trận đấu khó khăn và cần đến thời gian chăm sóc y tế.

Sau đó, Djokovic tiếp tục phải đối đầu hai tay vợt trẻ hơn, sung sức và thuộc Top 10 là Alexander Zverev và Daniil Medvedev. Tuy nhiên, bản lĩnh, khả năng chịu đựng và tinh thần chiến đấu đặc trưng vẫn giúp anh lần lượt vượt qua cả hai đối thủ.

Cơ hội thoát khỏi mùa giải trắng tay

Phong độ của Djokovic trong những tuần gần đây khiến khả năng anh khép lại mùa giải mà không giành bất kỳ danh hiệu nào ngày càng hiện hữu. Trước khi tới Bắc Kinh, tay vợt Serbia thậm chí trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Nếu không thể lên ngôi, đây sẽ là mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp Djokovic không giành được danh hiệu nào ở bất kỳ cấp độ nào. Tuy nhiên, việc lọt vào chung kết Bắc Kinh đã giúp anh đứng trước cơ hội xóa bỏ kịch bản không mong muốn đó.

Đây cũng là lần đầu tiên Djokovic góp mặt ở một trận chung kết kể từ Australian Open hồi tháng 1. Tại giải đấu năm nay, anh từng gây bất ngờ khi dẫn Carlos Alcaraz một set ở chung kết, trước khi vấn đề thể lực khiến Djokovic hụt hơi và nhận thất bại sau 4 set.