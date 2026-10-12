Fernandes sa sút báo động, Carrick thêm tiều tụy tại MU

Phong độ sa sút của Bruno Fernandes

Hiện tại, HLV Carrick đang phải tìm cách giải quyết nhiều vấn đề tại MU. Một trong số đó là phong độ sa sút của đội trưởng Fernandes. Mùa này, tiền vệ người Bồ Đào Nha mới có 45 phút thi đấu thực sự nổi bật tại Ngoại hạng Anh, đó là hiệp hai trận gặp Ipswich Town, khi anh lập hat-trick.

Fernandes đã trải qua 4 trận liên tiếp không ghi bàn hoặc kiến tạo tại Ngoại hạng Anh

Ngoài màn trình diễn đó, Fernandes đều chơi dưới kỳ vọng so với tiêu chuẩn cao mà anh từng thể hiện, đồng thời không tạo được dấu ấn đáng kể trong các trận đấu. Ở cuộc đối đầu Tottenham, cầu thủ 32 tuổi gần như mất hút trong phần lớn thời gian thi đấu và không thể tạo ra mối đe dọa đáng kể trước khung thành đối phương.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha không có cú sút trúng đích nào, chỉ thực hiện 1 pha dứt điểm và bỏ lỡ cơ hội ở cột gần trong hiệp hai. Fernandes tạo ra 2 cơ hội, nhưng thường xuyên có xu hướng dâng lên quá cao trong bối cảnh Tottenham áp đảo khu trung tuyến. Anh chỉ có 1 pha tắc bóng thành công và giành chiến thắng trong 4/8 pha tranh chấp. Nhìn chung, màn trình diễn của Fernandes không có nhiều điểm đáng chú ý.

Đây là trận đấu MU được chơi trên sân nhà, trước đối thủ đang đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng, nhưng Tottenham mới là đội chơi tốt hơn. Kết quả hòa 1-1 khiến người hâm mộ MU thất vọng. Nói một cách đơn giản, người ta kỳ vọng nhiều hơn ở Fernandes, cầu thủ từng lập kỷ lục 21 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Phong độ đi xuống của Fernandes là một trong những nguyên nhân khiến Carrick chịu áp lực. Đây rõ ràng là vấn đề mà nhà cầm quân người Anh không muốn phải đối mặt thêm vào thời điểm hiện tại.

Carrick tiều tụy

Carrick bước vào phòng họp báo tại Old Trafford với gương mặt giận dữ sau trận hòa Tottenham. Dáng đi của ông chưa hẳn giống một người sắp bị sa thải. Tuy nhiên, phần lớn cổ động viên MU lê bước rời sân sau khi Tottenham chỉ còn 10 người vẫn kịp ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ đều hiểu rằng “Quỷ đỏ” đang trên đà suy sụp.

Carrick từng xuất hiện với làn da rám nắng và vẻ ngoài thư thái khi tiếp quản MU hồi tháng 1. Giờ đây, ông trông mệt mỏi và tiều tụy, mái tóc cũng bạc đi. Điều đó xảy ra với tất cả các HLV. Các mùa giải nối tiếp nhau, còn bầu không khí tại Old Trafford khiến những nhà cầm quân của MU vốn chịu nhiều áp lực càng thêm vẻ khắc khổ.

Ai cũng biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Vấn đề chỉ còn là khi nào, chứ không phải liệu Carrick có bị sa thải hay không. Bản thân chiến lược gia người Anh đủ hiểu tình cảnh của mình để chuẩn bị tinh thần cho điều khó tránh khỏi.

Carrick đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề tại MU

Đây không phải phản ứng vội vàng. MU đã hòa 1-1 với đội đứng cuối bảng vào thời điểm trận đấu bắt đầu, đánh dấu trận thứ hai liên tiếp có kết quả này, sau khi bị Fulham cầm hòa với tỷ số tương tự vào tháng trước. Trong cả hai trận, MU đều là đội chơi kém hơn.

Trước trận đấu, Carrick tuyên bố MU cần thể hiện nhiều hơn tinh thần chiến đấu và sự máu lửa. Tuy nhiên, xét việc ông là HLV ít thể hiện sự quyết liệt, phát biểu ấy không thực sự giống một lời hiệu triệu mạnh mẽ như khi được thể hiện trên mặt báo. Vì thế, không có gì bất ngờ khi MU thiếu cường độ thi đấu trước Tottenham.

Dù kỳ chuyển nhượng mùa hè diễn ra khá tẻ nhạt, với những bản hợp đồng không tạo được nhiều kỳ vọng, MU vẫn kết thúc kỳ chuyển nhượng với đội hình mạnh hơn so với thời điểm khép lại mùa giải trước.

Trách nhiệm cuối cùng thuộc về HLV, nhưng gần như mọi cầu thủ đều đang khiến Carrick thất vọng. Không chỉ Fernandes, thủ môn Senne Lammens cũng sa sút, Harry Maguire thi đấu nặng nề, còn Kobbie Mainoo xử lý bóng chậm chạp.

Andrey Santos, người từng được Carrick ca ngợi là bản hợp đồng trong mơ ở giai đoạn tiền mùa giải, chưa đá chính trở lại kể từ màn trình diễn thảm họa trước Hull City ở vòng mở màn.

Youri Tielemans, người được MU chiêu mộ từ Aston Villa trong thương vụ mang tính chớp thời cơ sau khi kế hoạch mua Ederson đổ vỡ, đang thể hiện phong độ khiến anh trông già hơn tuổi 29.

MU hiện nằm trong nhóm cuối Ngoại hạng Anh về quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận mùa này. Trong khi đó, hai đối thủ tiếp theo là Atletico Madrid tại Champions League và Leeds United đều nổi tiếng với lối chơi giàu năng lượng, sẵn sàng khai thác điểm yếu này của “Quỷ đỏ”.

Sau kỳ nghỉ FIFA Days kéo dài 3 tuần, MU vẫn không cho thấy sự tươi mới mà trái lại, thi đấu khá chậm chạp. Lịch thi đấu sắp tới sẽ dày đặc hơn khi “Quỷ đỏ” phải chơi thêm tổng cộng 7 trận trước khi bước vào đợt nghỉ FIFA Days tiếp theo sau 4 tuần nữa. Trong số các đối thủ đang chờ đợi họ có Como, Roma, Chelsea và Aston Villa.

Carrick không phải mẫu HLV thích đùn đẩy trách nhiệm. Tuy nhiên, ông cần thể hiện sự quyết đoán và chủ động hơn, bắt đầu từ cách ông bước đi đầy mục đích. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn.