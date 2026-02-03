Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ronaldo khả năng rời Al Nassr với giá sốc, fan gọi tên Messi chế giễu CR7

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo có khả năng rời Al Nassr khi anh tỏ ra bất bình với quỹ đầu tư quốc gia PIF.

Ronaldo cho rằng Quỹ đầu tư công Saudi Arabia PIF đang ưu ái giúp Al Hilal vô địch Saudi Pro League, điển hình là việc đưa Karim Benzema,  đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid từ Al Ittihad sang Al Hilal. Do vậy, CR7 đã từ chối thi đấu cho Al Nassr trong trận thắng 1-0 trước Al Riyadh vừa qua.

Việc Ronaldo rời Al Nassr hoàn toàn có thể xảy ra. Số tiền mà các đội bóng khác cần bỏ ra ở thương vụ này là 50 triệu euro. Đây là con số không hề nhỏ đối với cầu thủ sắp bước sang tuổi 41 như Ronaldo. 

Ronaldo tạo ra hỗn loạn tại bóng đá Ả Rập

Ronaldo tạo ra hỗn loạn tại bóng đá Ả Rập

Ronaldo đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng vẫn sẽ có những đội bóng sẵn sàng cho đậm để chiêu mộ anh. Các CLB ở MLS là ví dụ điển hình. Việc trở lại châu Âu cũng là lựa chọn dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng các đội bóng ở lục địa già không quá mặn mà trong việc dùng lão tướng sắp 41 tuổi.

Hiện Ronaldo vẫn còn hợp đồng đến năm 2027 với Al Nassr. Nhưng điều khoản giải phóng hợp đồng đặc biệt có thể giúp anh ra đi ngay hè này.

Hành động đình công của Ronaldo đã bị các CĐV chế giễu. Trên mạng xã hội X, người hâm mộ so sánh CR7 với Messi, đại kình địch một thời của Ronaldo. 

Tờ Athlon Sport ghi nhận một số bình luận đáng chú ý: "Hành động của Ronaldo thực sự ngu ngốc; Fan Ronaldo sẽ phải mất ngủ khi thấy thần tượng của mình có hành động như vậy; Messi chẳng bao giờ có hành động thiếu chuyên nghiệp như Ronaldo".

Ronaldo đã gắn bó với Al Nassr từ cuối năm 2022. Nhưng anh vẫn chưa có được danh hiệu chính thức nào với CLB này.

Hiện Al Nassr đang có cơ hội lớn để vô địch Saudi Pro League mùa 2025/26. Họ hiện xếp thứ 2 khi nắm trong tay 46 điểm sau 19 trận, kém đội đầu bảng Al Hilal chỉ 1 điểm. 

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

03/02/2026 08:50 AM (GMT+7)
