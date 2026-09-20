Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Công an Hà Nội: Tiếc nuối Đình Bắc (V-League) (Hết giờ)

THẺ ĐỎ!!! Xem video

Sau pha va chạm quyết liệt gần đường biên, Văn Sơn đã có hành động chơi xấu khi giật chỏ Đình Bắc và phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Đình Bắc cũng phải nhận tấm thẻ vàng.