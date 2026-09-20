Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Công an Hà Nội: Tiếc nuối Đình Bắc (V-League) (Hết giờ)
(Vòng 3 V-League) Đình Bắc xoay xở khéo léo trong vòng cấm nhưng vẫn không thể có bàn thắng cho riêng mình. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 cho Công an Hà Nội.
V-League | 18h, 20/9 | Bình Phước
Điểm
Văn Phong
Văn Khoa
Tấn Sinh
Hữu Tuấn
Thành Lộc
Văn Sơn
Sầm Ngọc Đức
Tự Nhân
Milos Vulic
Thanh Bình
Andrei Ivan
Điểm
Nguyễn Filip
Adou Minh
Việt Anh
Pendant Quang Vinh
Thành Long
Frans Putros
Văn Đô
Quang Hải
Đình Bắc
Leo Artur
Brayan Perea
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!
Công an Hà Nội giao bóng. Trời đang mưa to khiến sân xuất hiện nhiều vũng nước.
2’
CƠ HỘI!!!
Leo Artur bấm bóng ra sau hàng thủ Đồng Nai, tiếc rằng Brayan Perea lại không thể chạm chân dứt điểm trong pha đối mặt với thủ môn Văn Phong.
4’
CƠ HỘI!!!
Andrei Ivan vượt qua tới 2 cầu thủ Công an Hà Nội trước khi dứt điểm trúng mép ngoài lưới. Quá đáng tiếc!
9’
NGUY HIỂM!
Pendant Quang Vinh phất đường chuyền dài dành cho Brayan Perea băng lên, nhưng thủ môn Văn Phong đã chủ động băng ra ôm gọn.
13’
KHÔNG ĐƯỢC
Andrei Ivan xoay xở vượt qua hai cầu thủ Công an Hà Nội bên cánh phải trước khi căng ngang, Adou Minh có mặt phá bóng kịp thời.
15’
THẺ ĐỎ!!!
Sau pha va chạm quyết liệt gần đường biên, Văn Sơn đã có hành động chơi xấu khi giật chỏ Đình Bắc và phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Đình Bắc cũng phải nhận tấm thẻ vàng.
27’
Phòng ngự tốt
Thành Long chọc khe cho Leo Artur xâm nhập vòng cấm, nhưng Hữu Tuấn đã đọc tình huống tốt và ngăn chặn thành công.
33’
KHÔNG VÀO!
Từ quả phạt góc được Quang Hải thực hiện bên cánh phải, Việt Anh chạy chỗ đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.
39’
CỨU THUA!!!
Công an Hà Nội thực hiện pha phản công 3 đánh 3. Đình Bắc chuyền sang bên phải vòng cấm cho Pendant Quang Vinh băng lên dứt điểm ở góc hẹp, thủ môn Văn Phong phản xạ cản phá xuất sắc.
42’
BỎ LỠ KHÓ TIN!!!
Leo Artur thực hiện quả tạt xuyên qua rừng chân cầu thủ Đồng Nai, tiếc rằng Frans Putros lại đệm bóng đi vọt xà ngang.
45’
Bù giờ
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
HẾT HIỆP 1!
Công an Hà Nội chưa thể tìm được bàn thắng mở tỷ số dù được chơi hơn người.
50’
CƠ HỘI!
Alan bật cao đánh đầu chiến thuật, nhưng Brayan Perea và Pendant Quang Vinh giậm chân nhau trong pha băng vào.
52’
VÀO!!! 1-0 CHO CÔNG AN HÀ NỘI
Thành Long treo bóng vào vòng cấm để Alan bật cao đánh đầu tung lưới Đồng Nai.
55’
VÀO!!! 2-0 CHO CÔNG AN HÀ NỘI
Vẫn là một pha bóng bổng, Leo Artur thực hiện quả tạt như đặt để Brayan Perea bật lên đánh đầu đập đất hạ gục thủ môn Văn Phong.
58’
VÀO!!! 3-0 CHO CÔNG AN HÀ NỘI
Thành Long tung cú sút từ tuyến hai, bóng chạm chân Hữu Tuấn và đổi hướng làm bó tay thủ môn Văn Phong.
64’
CỨU THUA!!!
Leo Artur thoải mái đi bóng tròng vòng cấm trước khi dứt điểm ở góc hẹp, thủ môn Văn Phong đã kịp băng ra khép góc và cản phá xuất sắc.
68’
CÔNG PHƯỢNG!!!
Từ chấm đá phạt hơi chếch bên trái, Công Phượng tung cú sút xuyên hàng rào và đi chệch cột dọc.
75’
CƠ HỘI!!!
Văn Đức chuyền dài xé toang hàng thủ Công an Hà Nội, tiếc rằng Andrei Ivan lại lốp bóng đi ra ngoài trong tình huống thủ môn Nguyễn Filip đã lao ra khỏi khung thành.
76’
CẢN PHÁ!!!
Đình Bắc xoay xở khéo léo loại bỏ Văn Khoa và thủ môn Văn Phong trong vòng cấm, nhưng Tấn Sinh đã có mặt kịp thời để cản phá cú sút của tiền đạo ĐT Việt Nam.
85’
CHẶN BÓNG
Alan dứt điểm ở gần vòng cấm, Hữu Tuấn kịp lao vào ngăn chặn khiến bóng đi đổi hướng chệch khung thành.
90’
Bù giờ
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
HẾT GIỜ
Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 thuộc về Công an Hà Nội.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Công Phượng so tài Quang Hải
Dù Văn Hậu vắng mặt vì đang thụ án treo giò, Công an Hà Nội vẫn còn những cầu thủ chất lượng khác sẵn sàng thay thế. HLV Mano Polking sở hữu trong tay dàn tuyển thủ quốc gia hàng đầu như Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh, cùng cầu thủ Việt kiều và ngoại binh chất lượng như Nguyễn Filip và Alan. Trái ngược với điều đó, Công Phượng là niềm hy vọng hiếm hoi của chủ nhà Đồng Nai trong trận đấu này.
Bất ngờ khó xảy ra
Đồng Nai vẫn đang có khởi đầu chật vật ở V-League 2026/27. Họ toàn thua sau 2 trận, khi bị Thể Công - Viettel đánh bại với tỷ số 2-0 và thua Hà Tĩnh 0-1.
Trái ngược với Đồng Nai, CLB Công an Hà Nội đang toàn thắng ở V-League. Đáng chú ý, những bại tướng của đoàn quân HLV Polking lại là những CLB thắng Đồng Nai ở mùa giải hiện tại.
Sau khi thua 1-4 Gamba Osaka ở Cúp C1 châu Á, CLB Công an Hà Nội sẽ tìm cách đánh bại Đồng Nai để vực dậy tinh thần thi đấu.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/09/2026 12:16 PM (GMT+7)