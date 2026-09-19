ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Thái Lan để giành vé tứ kết ASIAD 2026

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ cho trận quyết đấu Thái Lan

Đội khởi hành lúc 10h00 và mất khoảng 4 giờ di chuyển bằng xe buýt để tới Osaka. Sau khi ổn định nơi ăn nghỉ tại khách sạn Agora Regency Osaka Sakai, toàn đội nhanh chóng bước vào quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng phía trước.

Chiều cùng ngày, lúc 17h30, ĐT nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm J-Green Sakai. Ban huấn luyện chủ động điều chỉnh khối lượng vận động nhằm giúp các cầu thủ hồi phục tốt nhất sau trận đấu với ĐT nữ Nhật Bản.

Nhóm cầu thủ thi đấu với khối lượng lớn được ưu tiên tập phục hồi, thả lỏng và tái tạo thể lực. Trong khi đó, nhóm ít thi đấu hoặc không thi đấu tiếp tục tập luyện kỹ chiến thuật, duy trì cảm giác bóng và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.

ĐT nữ Việt Nam tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan.

Sau hai lượt trận, ĐT nữ Việt Nam đứng thứ ba bảng E với hiệu số -9. ĐT nữ Thái Lan cũng đang cạnh tranh vị trí thứ ba, bởi vậy cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp.

Theo thể thức của giải đấu, hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, ĐT nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Thái Lan để nâng cao cơ hội lọt vào nhóm hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Mục tiêu tứ kết đòi hỏi các cầu thủ phải tận dụng tối đa cơ hội ở lượt trận cuối. Bên cạnh việc chuẩn bị về chuyên môn, Ban huấn luyện cũng cần giúp toàn đội duy trì thể trạng và sự tập trung sau hành trình thi đấu liên tục.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan diễn ra ngày 21/9 trên sân vận động Nagai, Osaka. Đây sẽ là màn so tài mang tính bản lề, nơi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần nỗ lực giành kết quả thuận lợi để tiếp tục hành trình tại ASIAD 2026 và hướng tới tấm vé vào tứ kết.