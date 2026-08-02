Bayern Munich nhắm Sesko đá cặp Harry Kane, MU nguy cơ mất sạch "số 9"

Bayern Munich cân nhắc chiêu mộ Sesko

Theo Cfbayerninsider, Bayern Munich đang xem xét khả năng chiêu mộ Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia gia nhập MU từ RB Leipzig vào hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng 74 triệu bảng. Anh ghi 11 bàn sau 30 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, góp phần quan trọng giúp "Quỷ đỏ" cán đích ở vị trí thứ 3.

Dù chưa thể sánh với những chân sút hàng đầu giải đấu, thành tích ghi bàn này trong mùa giải đầu tiên vẫn rất đáng khích lệ. Ở tuổi 23, Sesko vẫn được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển.

Bayern khiến MU đứng ngồi không yên khi dự định chiêu mộ Sesko

Vì vậy, MU được cho là sẽ muốn giữ chân tiền đạo này thêm ít nhất một mùa giải, đồng thời tìm kiếm trung phong giàu kinh nghiệm hơn để chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc tại Champions League và các giải quốc nội.

Bayern Munich từng theo dõi Sesko khi cầu thủ này còn khoác áo RB Leipzig nhưng không thể hoàn tất thương vụ trước MU. Đến giờ, nhà vô địch Bundesliga vẫn duy trì sự quan tâm đối với tiền đạo người Slovenia. Trong bối cảnh Harry Kane đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, Bayern được cho là muốn chuẩn bị phương án kế thừa lâu dài.

Ngoài vai trò thay thế Kane trong tương lai, Sesko còn được đánh giá phù hợp với hệ thống sử dụng 2 tiền đạo nhờ khả năng thi đấu linh hoạt trên hàng công.

MU "tan hoang" hàng tiền đạo

Nếu Bayern thực sự theo đuổi thành công Sesko, MU sẽ phải gấp rút tìm kiếm phương án thay thế trong kỳ chuyển nhượng hè khi các lựa chọn trên hàng công trở nên hạn chế.

Bryan Mbeumo có thể thi đấu ở vị trí trung phong nhưng sở trường của cầu thủ này vẫn là hành lang cánh phải. Mateus Cunha cũng có khả năng đá tiền đạo cắm, tuy nhiên thời gian gần đây anh chủ yếu thi đấu trong vai trò tiền vệ tấn công.

Trong khi đó, Joshua Zirkzee chưa tạo ra dấu ấn đậm nét kể từ khi chuyển đến Old Trafford cách đây 2 năm. Tiền đạo người Hà Lan cũng được cho là đang tiến gần tới khả năng rời MU trong bối cảnh Juventus theo đuổi anh sát sao.

Một phương án đa năng khác là Marcus Rashford. Tiền đạo 28 tuổi vừa trở lại MU sau 1 mùa giải khoác áo Barcelona dưới dạng cho mượn. Bất chấp HLV Carrick muốn đưa Rashford trở lại đội 1, ban lãnh đạo MU muốn bán đứt cầu thủ còn 2 năm hợp đồng, mức lương 325.000 bảng mỗi tuần nhằm dồn tiền chiêu mộ tiền vệ trung tâm chất lượng.

MU mỏi mắt săn "số 9"

Bên cạnh đó, MU cũng được cho là sẽ bổ sung thêm tiền đạo để đáp ứng yêu cầu thi đấu tại các giải đấu châu Âu. Một số cái tên như Liam Delap (Chelsea), Ollie Watkins (Aston Villa), Igor Thiago (Brentford) từng được nhắc đến.

Nicolo Tresoldi (Club Brugge) gần đây nổi lên như mục tiêu tiềm năng. Tuy nhiên, Club Brugge khẳng định tiền đạo 21 tuổi không phải để bán trong mùa hè này dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Bản thân Tresoldi cũng tái khẳng định cam kết gắn bó với đội bóng.