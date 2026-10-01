Nóng bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup: Indonesia hay Malaysia vào chung kết?

Trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng của bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, cả ba đội Malaysia, Indonesia và Singapore đều còn cửa giành ngôi đầu bảng để vào tranh chung kết. Lượt cuối, Malaysia đối đầu trực tiếp với Singapore trong khi Indonesia chỉ phải gặp Bangladesh, đội đã bị loại.

Indonesia ghi tới 9 bàn vào lưới Bangladesh

Bởi vậy, cuộc đua trở nên cực kỳ khốc liệt cho đến những giây cuối cùng. Các cầu thủ Indonesia tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và đè bẹp Bangladesh với tỉ số 6-1 sau 45 phút đầu tiên. Ở phía bên này, Malaysia cũng có 2 bàn thắng từ khá sớm nhưng Singapore chống trả quyết liệt nên không có thêm bàn thắng.

Với kết quả này, Indonesia sẽ giành quyền chơi trận chung kết khi bằng điểm với Malaysia (7 điểm) nhưng hơn về hiệu số bàn thắng/thua. (+6 và +4). Các cầu thủ Malaysia bắt đầu hiệp hai khá rệu rã bởi họ biết cơ hội vào chơi chung kết là rất nhỏ. Tuy nhiên, Indonesia bất ngờ bế tắc trong hiệp hai và không tìm được thêm bàn thắng.

Trong khi đó, Malaysia từng chút, từng chút một thu gọn khoảng cách. Họ có bàn thắng ở phút 58 rồi 76 để nâng tỉ số lên thành 4-0. Tới lúc này, Indonesia chỉ đứng trên Malaysia nhờ vào việc ghi hơn 1 bàn. Tới phút 83, Bashal ghi bàn giúp Malaysia vượt lên dẫn 5-0 và chính thức vượt qua Indonesia trên bảng xếp hạng.

Ở phía bên kia, Indonesia nâng tỉ số lên thành 7-1 ở phút 90 nhưng lại bị Bangladesh chọc thủng lưới chỉ 1 phút sau đó. Malaysia có bàn thắng thứ 6 do công của Bergson ở phút 90+3 và các cầu thủ Malaysia vỡ òa, tràn vào sân ăn mừng bởi Indonesia phải ghi tới 2 bàn trong khoảng thời gian bù giờ ít ỏi còn lại.

Bergson lập hat-trick nhưng như vậy là không đủ

Thế nhưng, biến số tiếp tục xảy ra bởi Indonesia đã lập kỳ tích với 2 bàn thắng ở các phút 90+6 và 90+7. Malaysia kết thúc trận đấu trước nên không có cửa đua tranh nữa. Như vậy là Indonesia kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng, bằng điểm, bằng hiệu số với Malaysia nhưng hơn về số bàn thắng (11 bàn so với 9 bàn). Họ sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup với Thái Lan.

Trong khi đó, Malaysia cay đắng chỉ được vào chơi trận tranh hạng ba. Đối thủ tiềm tàng của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là ĐT Việt Nam. Hiện tại, “Những chiến binh Sao Vàng” đang xếp thứ 2 ở bảng B và chỉ cần 1 điểm trong trận đấu với Pakistan là giành quyền vào chơi trận tranh hạng ba.

Bảng xếp hạng của bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 sau 3 lượt