Video bóng đá PSG - Marseille: Rượt đuổi 4 bàn, luân lưu định đoạt (Chung kết Siêu cúp Pháp)

PSG nhập cuộc trận đấu với sự tự tin cao độ. Ngay ở phút 13, đoàn quân HLV Enrique đã có được bàn thắng mở điểm. Dembele lập công với tình huống chớp thời cơ chuẩn xác khi nhận đường chuyền "dọn cỗ" của Marseille.

Niềm vui của Dembele

Marseille cố gắng gỡ hòa ngay trong hiệp một. Họ trông chờ vào sự bùng nổ đến từ Greenwood, nhưng ngôi sao sinh năm 2001 lại không thể khoan thủng hàng phòng ngự chơi kỷ luật của PSG.

Sang hiệp hai, trận đấu mới thực sự kịch tính. Marseille miệt mài tấn công và có bàn gỡ hòa vào phút 76 khi Greenwood thực hiện thành công quả 11m. Trước đó, thủ môn Chevalier phạm lỗi với chính Greenwood trong vòng cấm.

Sự vỡ òa đến với Marseille ở phút 87 khi Pacho phản lưới, giúp Greenwood và các đồng đội vươn lên dẫn 2-1. Người hâm mộ Marseille thực sự mơ về chức vô địch ngay sau bàn thắng này.

Nhưng PSG không dễ gì để Marseille được hưởng niềm vui. Phút 90+5, Ramos tung ra cú vô lê tuyệt vời, gỡ hòa 2-2 và khiến trận đấu phải bước vào loạt luân lưu định mệnh.

Ở loạt đấu luân lưu cân não, PSG tỏ ra bản lĩnh hơn. Thủ môn Chevalier có tới 2 lần cứu thua, trong khi phía PSG không có ai bỏ lỡ. Chung cuộc, PSG thắng 4-1 ở loạt "đấu súng", qua đó lên ngôi vương Siêu cúp Pháp.

Tỷ số chung cuộc: PSG 2-2 Marseille (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

PSG: Dembele 13' (Vitinha), Ramos 90+5' (Barcola)

Marseille: Greenwood 76', Pacho 87' - phản lưới

Đội hình xuất phát:

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Marseille: Rulli, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson, Hojbjerg, Kondogbia, Weah, Greenwood, Gouiri, Paixao