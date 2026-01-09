Video bóng đá PSG - Marseille: Rượt đuổi 4 bàn, luân lưu định đoạt (Chung kết Siêu cúp Pháp)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Genoa 09/01/26 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
0
Logo Genoa - GEN Genoa
0
Arsenal vs Liverpool 09/01/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Video bóng đá PSG - Marseille: Rượt đuổi 4 bàn, luân lưu định đoạt (Chung kết Siêu cúp Pháp)

Sự kiện: Paris Saint-Germain Olympic Marseille

(Chung kết Siêu cúp Pháp) Các cầu thủ PSG cần dùng đến loạt đá luân lưu để khuất phục Marseille.

PSG nhập cuộc trận đấu với sự tự tin cao độ. Ngay ở phút 13, đoàn quân HLV Enrique đã có được bàn thắng mở điểm. Dembele lập công với tình huống chớp thời cơ chuẩn xác khi nhận đường chuyền "dọn cỗ" của Marseille. 

Niềm vui của&nbsp;Dembele

Niềm vui của Dembele

Marseille cố gắng gỡ hòa ngay trong hiệp một. Họ trông chờ vào sự bùng nổ đến từ Greenwood, nhưng ngôi sao sinh năm 2001 lại không thể khoan thủng hàng phòng ngự chơi kỷ luật của PSG

Sang hiệp hai, trận đấu mới thực sự kịch tính. Marseille miệt mài tấn công và có bàn gỡ hòa vào phút 76 khi Greenwood thực hiện thành công quả 11m. Trước đó, thủ môn Chevalier phạm lỗi với chính Greenwood trong vòng cấm. 

Sự vỡ òa đến với Marseille ở phút 87 khi Pacho phản lưới, giúp Greenwood và các đồng đội vươn lên dẫn 2-1. Người hâm mộ Marseille thực sự mơ về chức vô địch ngay sau bàn thắng này.

Nhưng PSG không dễ gì để Marseille được hưởng niềm vui. Phút 90+5, Ramos tung ra cú vô lê tuyệt vời, gỡ hòa 2-2 và khiến trận đấu phải bước vào loạt luân lưu định mệnh. 

Ở loạt đấu luân lưu cân não, PSG tỏ ra bản lĩnh hơn. Thủ môn Chevalier có tới 2 lần cứu thua, trong khi phía PSG không có ai bỏ lỡ. Chung cuộc, PSG thắng 4-1 ở loạt "đấu súng", qua đó lên ngôi vương Siêu cúp Pháp.

Tỷ số chung cuộc: PSG 2-2 Marseille (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

PSG: Dembele 13' (Vitinha), Ramos 90+5' (Barcola)

Marseille: Greenwood 76', Pacho 87' - phản lưới

Đội hình xuất phát: 

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Marseille: Rulli, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson, Hojbjerg, Kondogbia, Weah, Greenwood, Gouiri, Paixao

Video bóng đá PSG - Paris FC: Song tấu Dembele - Doue mang về chiến thắng (Ligue 1)
Video bóng đá PSG - Paris FC: Song tấu Dembele - Doue mang về chiến thắng (Ligue 1)

Trận debry Paris hấp dẫn hơn người ta tưởng tượng rất nhiều khi Paris FC đã chơi rất kiên cường.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/01/2026 02:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Paris Saint-Germain Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN