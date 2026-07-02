"Trai hư" Kyrgios nguy cơ bị phạt 1,3 tỷ đồng vì thóa mạ & thách thức trọng tài ở Wimbledon

Nick Kyrgios đang đối mặt với án phạt lên tới 37.000 bảng Anh (khoảng 50.000 USD) sau màn thóa mạ trọng tài gay gắt ngay trong ngày trở lại giải quần vợt danh giá Wimbledon 2026. Sự việc diễn ra vào tối ngày 1/7/2026 (giờ Vương quốc Anh).

Thi đấu vòng 1 đôi nam Wimbledon cặp đôi nhận được 18.000 bảng (khoảng 629 triệu đồng) nhưng Kyrgios đang đối mặt án phạt 37.000 bảng (khoảng 1,3 tỷ đồng)

Sau 4 năm kể từ trận chung kết lịch sử năm 2022 với Novak Djokovic, cựu Á quân Wimbledon giờ đây đã tụt xuống hạng 899 thế giới sau chuỗi ngày dài vật lộn với chấn thương dai dẳng. Không thể tham dự nội dung đơn nam, ngôi sao 31 tuổi chấp nhận tấm vé đặc cách để thi đấu ở nội dung đôi nam cùng người đồng đội "bất trị" Alexander Bublik.

Tuy nhiên, ngày trở lại của gã trai hư nước Úc đã nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng đầy tai tiếng.

Cơn giận mất kiểm soát và lời thách thức "ngông cuồng"

Mọi chuyện bắt đầu bùng nổ trong trận đấu thuộc vòng 1 nội dung đôi nam. Khi cặp đôi Kyrgios - Bublik để mất break (bị bẻ giao bóng) ngay đầu set đấu thứ hai, bầu không khí trên sân bắt đầu căng thẳng.

Tại thời điểm đổi sân, trọng tài chính người Pháp, ông Manuel Absolu, đã chủ động nhắc nhở Kyrgios về thái độ thi đấu.

Không những không hợp tác, tay vợt cá tính này lập tức đáp trả bằng một tràng chửi thề thô tục ngay trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả: "Nói thật nhé, đến nước này thì ông cứ phạt tôi đi. Tôi thực sự chẳng thèm quan tâm đâu. Ông cứ thoải mái phạt tiền tôi đi, tôi không thèm chấp. Mấy cái luật lệ này lúc nào cũng ngớ ngẩn như vậy cả thôi!".

Theo quy định nghiêm ngặt của Ban tổ chức giải Wimbledon, các hành vi văng tục, xúc phạm trọng tài hoặc người hâm mộ sẽ bị khép vào lỗi "audible obscenity" (vi phạm lỗi phát ngôn tục tĩu). Khung hình phạt quy định người vi phạm sẽ phải nộp phạt số tiền lên tới 50.000 USD (tương đương 37.000 bảng Anh) cho mỗi lần vi phạm.

Quá khứ bất hảo và cái kết cay đắng

Trận đấu sau đó kết thúc với thất bại chóng vánh 3-6, 4-6 dành cho Kyrgios và Bublik trước cặp hạt giống số 6 Marcelo Arevalo và Mate Pavic. Thậm chí, theo các nguồn tin thân cận được ghi nhận từ Daily Mail, đây rất có thể là lần cuối cùng người hâm mộ được nhìn thấy "Trai hư" sải bước trên mặt cỏ All England Club do những giới hạn nghiêm trọng về mặt thể chất của anh.

Đối với Kyrgios, việc nhận án phạt tiền tại London không phải là điều gì quá xa lạ:

Tại giải Wimbledon 2022: Anh từng bị ban tổ chức phạt tổng cộng gần 15.000 bảng Anh với 3 án phạt riêng biệt.

Các hành vi cũ: Anh từng bị phạt vì hành vi nhổ nước bọt về phía một cổ động viên và có những lời lẽ lăng mạ thô thiển trong các loạt trận căng thẳng.

Với việc liên tục tái diễn các hành vi phi thể thao ngay khi vừa trở lại sau chấn thương, Kyrgios một lần nữa chứng minh biệt danh "gã điên" của làng banh nỉ thế giới sinh ra là để dành cho mình. Áp lực từ các án phạt tài chính nặng nề dường như chưa bao giờ đủ sức răn đe cái tôi quá lớn của ngôi sao lắm tài nhiều tật này.