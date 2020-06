Tin thể thao HOT 9/6:​​​​​​​ Djokovic nói dự US Open là "bất khả thi"

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 00:11 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Ngôi sao số 1 làng quần vợt thế giới Djokovic cho rằng việc tham dự US Open sẽ là điều bất khả thi với các quy định mà Ban tổ chức giải đấu dự kiến áp dụng cho các tay vợt.

Novak Djokovic tuyên bố tham dự US Open là "nhiệm vụ bất khả thi"

Do một số hình thức cách ly có phần "cực đoan" sẽ được áp dụng tại giải đấu ở Flushing Meadows, New York (Mỹ), tay vợt số 1 thế giới Djokovic cho rằng việc tham dự US Open (Mỹ mở rộng) sẽ là bất khả thi. Giải Mỹ mở rộng dự kiến sẽ ​​khởi tranh từ ngày 31/8. Đây sẽ là giải Grand Slam đầu tiên được tổ chức sau khi dịch bệnh Covid-19 khiến mùa giải quần vợt bị hoãn từ tháng 3.

Djokovic không sẵn sàng cho US Open

"Tôi đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại với các nhà tổ chức hàng đầu của quần vợt thế giới. Đã có những buổi nói chuyện về việc tiếp tục mùa giải như thế nào, chủ yếu là về US Open vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu nó có được tổ chức hay không" - Djokovic phát biểu với Prva TV (Serbia).

"Các quy tắc mà họ yêu cầu chúng tôi phải thực hiện, như không có quyền di chuyển tới Manhattan, ngủ trong khách sạn tại sân bay hay xét nghiệm từ 2 đến 3 lần mỗi tuần lần. Những điều như vậy thật bất khả thi và khó có thể chấp nhận" - Nole khẳng định.

Rory McIlroy, Jon Rahm và Brooks Koepka sẽ là 1 nhóm ở sự kiện nối liền mùa giải

Các tay golf hàng đầu như Rory McIlroy, Jon Rahm và Brooks Koepka sẽ thi đấu cùng nhau ở 2 vòng đầu tiên của Charles Schwab Challenge, giải đấu nối liền mùa giải sau 3 tháng "đóng băng" của PGA Tour. Trước đó sự kiện này đã buộc phải hoãn lại hồi tháng 3 sau ngày thi đấu đầu tiên tại TPC Sawgrass. Rory McIlroy, tay golf thứ 3 cán mốc 100 tuần ở đỉnh bảng xếp hạng thế giới đang là người được đánh giá cao nhất cho ngôi vô địch ở giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 11/6 tới.

Hideki Matsuyama và Ryo Ishikawa hợp tác chống lại Covid-19

Bộ đôi golf thủ người Nhật Bản là Hideki Matsuyama và Ryo Ishikawa vừa tuyên bố họ đã khởi động một dự án gây quỹ để hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả do Covid-19 gây ra. Cặp đôi này cho rằng cách tốt nhất để họ có thể đóng góp cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh chính là giới thiệu các hoạt động hàng ngày của họ với người hâm mộ.

"Chúng tôi muốn gửi lời cảm thông đến những người đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của Covid-19. Chúng tôi cũng rất biết ơn các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản và toàn thế giới, những người đang cống hiến hết mình mỗi ngày" - Trang web của Ishikawa viết. Hideki Matsuyama hiện đang có thứ hạng 22 thế giới và là tay golf số 1 Nhật Bản tại PGA Tour. Trong khi đó, Ishikawa đã giành được 3 chức vô địch các giải quốc nội vào năm ngoái.

Mùa giải 2020 tiếp nối bằng giải golf lớn tại Hàn Quốc

Golf's Asian Tour vừa cho biết họ đang lên kế hoạch nối lại mùa giải 2020 vào tháng 9 với sự kiện Shinhan Donghae Open diễn ra tại Hàn Quốc. Chính phủ nước này đã có những động thái nới lỏng sự cách ly và giải đấu trị giá hơn 1 triệu đô la sẽ diễn ra tại thành phố Incheon (Hàn Quốc) bắt đầu từ ngày 10/9 tới.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-9/6-djokovic-noi-duus-open-la34bat-kha-thi34-c9a7666...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-9/6-djokovic-noi-duus-open-la34bat-kha-thi34-c9a766611.html