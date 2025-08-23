Kết quả bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Ba Lan: Set 1 chấn động, đội châu Âu "toát mồ hôi" (Vô địch thế giới)

ĐT bóng chuyền nữ Ba Lan được đánh giá cao hơn nhiều ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhưng điều đó không được thể hiện trong set 1.

Nhờ sự chỉ đạo chính xác của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, kèm theo phong độ xuất sắc của Thanh Thúy, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng sốc 25-23 ở set 1.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chứng tỏ cho tất cả thấy mình không dễ bị bắt nạt

Ba Lan bừng tỉnh sau khi thua set 1. Bước sang set 2, đại diện châu Âu chơi áp đảo để thắng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam với cách biệt lớn 25-10.

Đẳng cấp của Ba Lan tiếp tục được thể hiện trong set 3. Đội bóng xếp hạng 4 thế giới cho thấy kinh nghiệm vượt trội để thắng 25-12.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không hề nản lòng dù thua 2 set liên tiếp. Đến set 4, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chơi sòng phẳng với Ba Lan. Có thời điểm các cô gái Việt Nam còn dẫn trước đối thủ và giằng co điểm số nghẹt thở.

Nhưng với đẳng cấp của 1 trong những đội hàng đầu thế giới, Ba Lan vẫn biết cách để mang tới khác biệt. Họ giải quyết set 4 với chiến thắng 25-22.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận nhưng vẫn đáng khen. Không nhiều người nghĩ đội bóng mới có lần đầu dự giải bóng chuyền vô địch thế giới lại có thể gây khó khăn cho Ba Lan, ứng viên vô địch của giải.