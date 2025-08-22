Nóng nhất thể thao sáng 22/8: HLV cũ của Federer giải thích lý do Sinner gặp khó ở US Open

HLV cũ của Federer giải thích lý do Sinner gặp khó ở US Open

Sinner có thể gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ đỉnh cao tại US Open 2025 nếu anh mất cần cả tuần để hồi phục sau căn bệnh khiến bản thân phải bỏ cuộc tại Cincinnati Open. Ivan Ljubicic, cựu HLV của Roger Federer, nhận định: “Nếu Sinner hồi phục trong 2-3 ngày, cậu ấy sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu phải nghỉ cả tuần, việc lấy lại phong độ cần thiết để vô địch US Open sẽ rất khó".

Sinner gặp vấn đề về sức khỏe

Ljubicic nhấn mạnh rằng các vòng đầu tại US Open có thể dễ dàng hơn, nhưng với thể thức đánh tối thiểu 3 set, cùng thời tiết nóng ẩm tại Flushing Meadows, Sinner có thể kiệt sức.

Kyrgios rút lui khỏi US Open

Nick Kyrgios sẽ không tham dự US Open năm thứ 3 liên tiếp. Điều này đã được ban tổ chức giải xác nhận. Tay vợt 30 tuổi người Australia liên tục vật lộn với các chấn thương ở chân, đầu gối và cổ tay, chỉ thắng 1 trong 5 trận đánh đơn trong mùa giải năm nay.

Serena Williams tiết lộ sử dụng thuốc giảm cân

Serena Williams cho biết cô đang sử dụng thuốc giảm cân sau khi gặp khó khăn trong việc đạt được kết quả mong muốn từ chế độ ăn kiêng và tập luyện sau khi sinh hai con gái. Huyền thoại làng quần vợt chia sẻ: "Tôi thi đấu chuyên nghiệp, nhưng không thể trở lại mức cân nặng cần thiết cho sức khỏe, dù có làm gì đi nữa. Tôi giảm được nhiều cân, nhưng luôn dừng lại ở con số nhất định và không thể giảm thêm".

Kế hoạch đấu Anthony Joshua của Jake Paul gặp trở ngại

Jake Paul được có kế hoạch đối đầu với cả Anthony Joshua và Gervonta Davis trong thời gian tới, nhưng tay đấm người Mỹ vừa nhận tin xấu khi võ sĩ hạng nặng Joshua quyết định tìm kiếm cơ hội khác. Người quản lý của Joshua, Eddie Hearn xác nhận Joshua sẽ đấu với một đối thủ khác vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau, khiến kế hoạch của Paul bị gián đoạn.