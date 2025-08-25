Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid chưa vượt được Barca, bất ngờ Top 1

Sau khi kết thúc ngày thứ Bảy (23/8), Barcelona tìm lại được ngôi đầu sau chiến thắng nghẹt thở trước Levante. Với 6 điểm và hiệu số (+4), đội chủ sân Nou Camp được dự đoán sẽ bị soán ngôi đầu. Thực tế, điều đó đã xảy ra, nhưng đội làm được điều đó lại khiến nhiều người bất ngờ.

Espanyol bỏ lỡ cơ hội giành trận thắng thứ hai liên tiếp

Ở trận đấu đầu tiên của ngày 24/8 (giờ Tây Ban Nha), Osasuna giành chiến thắng tối thiểu trước Valencia. Budimir mở tỉ số từ rất sớm và Gaya của Valencia bị truất quyền thi đấu từ phút thứ 22. Tuy nhiên, Osasuna không thể tận dụng lợi thế để gia tăng cách biệt. Với 3 điểm có được, Osasuna vươn lên vị trí thứ 9 với 3 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Valencia xếp thứ 14 khi mới chỉ có 1 điểm.

Ngay sau đó, Espanyol có chuyến làm khách đầy cảm xúc trước Real Sociedad. Hiệp một là hiệp đấu của đội khách khi họ có được 2 bàn thắng. Con số này có thể đã là 3 nếu Puado không sút phạt đền hỏng. Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà có màn trở lại mạnh mẽ và gỡ hòa 2-2.

Trận hòa này khiến Real Sociedad vẫn chưa tìm được trận thắng đầu tay tại La Liga và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Espanyol xếp thứ 4 với 4 điểm sau 2 trận. Họ bằng điểm với Real Betis nhưng xếp trên do ghi được nhiều bàn hơn.

Mbappe xuất sắc giúp Real Madrid thắng nhưng chưa thể có được ngôi đầu bảng

Cuối ngày, Real Madrid đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước Real Oviedo. Kylian Mbappe tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của mình với một cú đúp. Trong khi đó, Vinicius Junior kịp để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định tỉ số.

Hơi đáng tiếc khi chiến thắng này chưa thể giúp thầy trò HLV Xabi Alonso có được ngôi đầu bảng. Họ có cùng 6 điểm và hiệu số (+4) như Barcelona, nhưng Real Madrid mới ghi được 4 bàn, trong khi con số này của đội bóng xứ Catalunya là 6 bàn.

Villarreal bất ngờ chiếm ngôi đầu

Thế nhưng, Barcelona vẫn bị đẩy xuống thứ hai bởi sự xuất sắc của Villarreal. "Tàu ngầm vàng" có chiến thắng "5 sao" trước Girona. Buchanan đã có trận đấu rất xuất sắc khi lập được hat-trick sau 64 phút thi đấu. Trong khi đó, Nicolas Pepe và Marin ghi 2 bàn thắng còn lại của Villarreal.

Với chiến thắng đậm đà này, "Tàu ngầm vàng" vươn lên dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số (+7). Trong khi đó, Girona bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng khi chưa có được điểm nào và thủng lưới 7 lần.

Bảng xếp hạng La Liga tính tới 6h ngày 25/8