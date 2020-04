Tin thể thao HOT 7/4: Mayweather luyện cho con trai nối nghiệp

Tin thể thao HOT 7/4: Mayweather luyện cho con trai nối nghiệp

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 18:13 PM (GMT+7)

(Tin thể thao) Mayweather quyết định luyện boxing cho con trai cả nối nghiệp mình.

Mayweather luyện cho con trai nối nghiệp. Floyd Mayweather đã quyết định luyện boxing cho cậu con trai cả Koraun để nối nghiệp mình, không lâu sau khi mẹ của Koraun và là tình cũ của Mayweather qua đời. Mayweather cho biết anh sẽ truyền đạt những kỹ năng nhất định cho con trai của mình, sau đó xem thử Koraun có trụ được với boxing hay không.

Mayweather hướng dẫn cho con trai tập boxing

Anh em nhà Quách Công Lịch hiến máu. Anh em VĐV Quách Công Lịch và Quách Thị Lan mới đây đã tham gia hiến máu nhân đạo tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Hiện dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng đến con số người đi hiến máu, khiến ngân hàng máu rơi vào tình trạng thiếu thốn và đang vận động sự ủng hộ của cộng đồng.

Nữ VĐV vô địch Olympic "đánh bại" Ronaldo. Vừa qua, Ronaldo khởi xướng trò gập bụng có tên "Living Room Cup". Theo đó, trong 45 giây, siêu sao Bồ Đào Nha gập được 142 cái. Tuy nhiên Ronaldo đã sớm bị đánh bại khi nữ VĐV vô địch Olympic - Caster Semenya đã gập được tới 176 cái trong thời gian tương tự.

Ronaldo bị "đánh bại"

Khabib dằn mặt McGregor. Sau khi nhận những lời công kích đến từ McGregor vì không dự UFC 249 đấu Tony, "Đại bàng Nga" Khabib đã có những chỉ trích hướng về tay đấm Ireland. "Hắn là một kẻ giả tạo, tôi là một người thẳng thắn, dù có người thích hay không. Tôi luôn luôn nói thẳng, còn hắn thì tới một hòn đảo nào đó, ngồi nhà cả ngày như thể sợ virus corona đó lắm.”

Giải golf The Open Championship 2020 chính thức bị hủy bỏ

Giải golf The Open Championship, giải đấu lâu đời nhất trong số bốn giải major trong giới golf chuyên nghiệp, vừa chính thức bị thông báo hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm nay là lần thứ 149 giải đấu được tổ chức và dự kiến sẽ diễn ra tại sân golf Royal St George's vào tháng 7 năm nay. Bên cạnh thông báo hủy giải do dịch bệnh, ban tổ chức sân Royal St George cũng khẳng định sẽ tổ chức lại giải đấu này từ ngày 11 đến 18/7 năm sau.

Giám đốc điều hành Martin Slumbers cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ sức khỏe cho người hâm mộ, các golf thủ, khách VIP, tình nguyện viên và rất nhiều nhân viên khác. Vì thế, dù trái tim không cho phép, nhưng chúng tôi buộc phải hủy bỏ giải đấu năm nay".

Giải golf uy tín hàng đầu thế giới bị hủy bỏ vì đại dịch

Đường đua Việt Nam chưa được cập nhật trong trò chơi F1 ảo

Với việc giải đua F1 2020 đang bị hoãn do đại dịch Covid-19, các nhà tổ chức mới đây đã mở ra một cuộc đua mô phỏng F1 giúp người hâm mộ có thể giải trí trong thời gian nghỉ tại nhà. Ứng với mỗi vòng đua thật bị hủy hoặc hoãn, F1 sẽ tổ chức các cuộc đua ảo bằng cách sử dụng trò chơi Codemasters phiên bản F1 2019.

Mặc dù đây là trò chơi dành cho các game thủ chuyên nghiệp nhưng người hâm mộ sẽ được gặp lại nhiều thần tượng là các nhân vật trong game. Cuối tuần qua, đường đua ảo tại Việt Nam đã được tổ chức thay cho cuộc đua thực đang bị hoãn. Đáng tiếc là đường đua Việt Nam chưa được cập nhật nên ban tổ chức đã phải sử dụng Công viên Albert Grand Prix của Úc làm đường đua thay thế.

Đường đua F1 Việt Nam vẫn chưa được đưa vào trò chơi ảo

Ông chủ F1 GP Hà Lan không muốn trả lời phỏng vấn mùa dịch bệnh

Ông chủ của F1 GP Hà Lan, Jan Lammers vừa lên tiếng cảnh cáo các phương tiện truyền thông hãy dừng việc suy đoán về tương lai của mùa giải F1 2020. Giữa thời điểm đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu suy yếu, ban tổ chức F1 vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra giải pháp để đưa giải đấu tốc độ này trở lại.

"Chúng tôi thực sự không muốn trả lời phỏng vấn về bất kỳ điều gì cho đến khi tình hình tích cực hơn. Mỗi câu trả lời đều đặt ra những câu hỏi mới và mọi thứ được kéo dài từ ngày này qua ngày khác, điều đó chỉ càng khiến chúng tôi mệt mỏi hơn"- cựu tay đua GP nói với trang web Formule1 của Hà Lan.

Đội đua Williams nhờ chính phủ trả lương nhân viên

Các tay đua của đội Williams, George Russell và Nicholas Latifi vừa chính thức bị giảm 20% mức lương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đội đua này cũng buộc phải cho hầu hết các nhân viên nghỉ việc ở nhà và nhờ tới sự trợ cấp của chính phủ trong việc thanh toán lương cho những người này. Theo đó, các lao động bị buộc nghỉ việc tạm thời tại Anh sẽ được trợ cấp 80% lương, tối đa 2.500 bảng mỗi tháng.

Tay vợt Úc thể hiện tấm lòng vàng mùa dịch Covid-19

Tay vợt Nick Kyrgios mới đây đã thể hiện tấm lòng nhân ái bằng việc kêu gọi mọi người hãy nhắn tin cho mình để nhận được sự giúp đỡ. Ngôi sao quần vợt Úc đã lên Instagram cá nhân và gửi gắm thông điệp đó với hy vọng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

"Nếu ai không có việc làm, không có thu nhập mà hết lương thực hoặc đang trải qua thời gian khó khăn, đừng sợ hay xấu hổ, hãy gửi tin nhắn riêng cho tôi. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi giúp đỡ được các bạn, tôi sẽ giấu kín danh tính để các bạn không phải ngại ngùng về bất cứ điều gì" - Nick Kyrgios chia sẻ.

