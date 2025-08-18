Nóng nhất thể thao sáng 18/8: Alcaraz hứa sửa sai, chặn chuỗi thắng của Sinner

Alcaraz quyết sửa sai, chặn đứng chuỗi thắng của Sinner

Trả lời truyền thông trước trận chung kết Cincinnati Open gặp Jannik Sinner (2h, 19/8), Carlos Alcaraz khẳng định anh đã rút ra nhiều bài học từ những sai lầm. Hiện tại, Sinner là đương kim vô địch Cincinnati Open, cũng như trải qua chuỗi 26 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng.

"Tôi thực sự mong chờ được thi đấu với Sinner một lần nữa. Chúng tôi ngày càng nâng cao trình độ và sẽ mang đến thứ tennis thực sự đẹp mắt. Tôi sẵn sàng đón nhận thử thách. Tôi sẵn sàng nhìn nhận những sai lầm của mình từ trận đấu trước kjyvà cố gắng cải thiện hơn nữa".

Swiatek "kêu trời" vì thời tiết nắng nóng ở Cincinnati Open

Trên TNT Sports, Iga Swiatek thừa nhận phải chật vật làm quen với điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt ở Cincinnati Open: "Nhiệt độ thế này đúng là chỉ có thể cố gắng vượt qua thôi. Có lẽ nếu được thêm vài giây để lau mồ hôi hoặc nghỉ thở thì sẽ dễ chịu hơn. Nhưng nhìn chung thì chúng tôi vẫn chịu được".

Bên cạnh đó, tay vợt người Ba Lan cũng đánh giá cao việc ban tổ chức hỗ trợ khăn lạnh và điều hòa gần sân, giúp các tay vợt bớt phần nào mệt mỏi.

Fury tuyên bố võ sĩ 20 tuổi đủ sức hạ Usyk

Trên mạng xã hội, Tyson Fury tuyên bố võ sĩ trẻ Moses Itauma đủ khả năng giành chiến thắng nếu đối đầu Oleksandr Usyk hay bất kì võ sĩ danh tiếng nào. Sau chiến thắng chớp nhoáng trước Dillian Whyte ngay trong hiệp đầu tại Riyadh (Saudi Arabia), Itauma khiến làng boxing dậy sóng.

“Moses Itauma sẽ đánh bại tất cả những ông già trong hạng nặng. Usyk, Athony Joshua, Ortiz,… ai cũng vậy. Boxing là trò chơi của người trẻ, và người già không thể đấu lại người trẻ", Fury tuyên bố.

Verstappen tuyên bố Red Bull "cần tái thiết"

Phát biểu với F1.com, Max Verstappen tuyên bố đội đua Red Bull cần "một sự cải tổ nhẹ" để trở lại với cuộc đua vô địch: “Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn là một đội rất mạnh, nhưng để tiến lên bước nữa, cần có sự tái cấu trúc hoặc điều chỉnh nhẹ. Điều đó đòi hỏi thời gian – hy vọng là không quá lâu".

Mùa 2025, Red Bull đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng đội đua F1, sau McLaren, Ferrari và Mercedes. Thành tích này cho thấy sự đi xuống rõ rệt của họ sau giai đoạn 4 năm liên tiếp thống trị.