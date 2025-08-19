Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 19/8: Inter Milan muốn tái hợp Onana, Napoli nhắm Hojlund

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 19/8.

Diễn biến
Inter Milan muốn tái hợp Onana

Tờ The Sun cho biết Inter Milan đang theo dõi sát sao tình hình của thủ môn Andre Onana tại MU. Ngôi sao này gần đây vắng mặt ở trận MU thua Arsenal 0-1 thuộc trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Amorim cho biết ông loại Onana bởi cầu thủ này chỉ mới trở lại sau chấn thương.

Ở tuổi 29, Onana vẫn là một người hùng trong mắt người hâm mộ Inter Milan khi từng góp công lớn giúp đội bóng này vào chung kết Cúp C1 vào năm 2023. Ban lãnh đạo Inter Milan tin rằng Onana sẵn sàng gật đầu trong thương vụ này. 

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 19/8: Inter Milan muốn tái hợp Onana, Napoli nhắm Hojlund - 1

Barcelona chọn Pavard để thay thế Inigo Martinez

Barcelona đang đối diện với việc thiếu trung vệ khi Inigo Martinez bất ngờ chuyển sang thi đấu tại Saudi Arabia. Do vậy, đội chủ sân Camp Nou tính tới việc đàm phán để chiêu mộ Benjamin Pavard từ Inter Milan. Nhưng để hiện thực hóa thương vụ này không phải chuyện dễ, bởi Barcelona còn gặp nhiều vấn đề về mặt tài chính.

Napoli nhắm Hojlund

Napoli đang gấp rút tìm kiếm một tiền đạo cắm mới để thay thế Romelu Lukaku, người vừa dính chấn thương. Theo tờ Football Italia, đội bóng thành Naples nhắm chiêu mộ Rasmus Hojlund từ MU, cầu thủ hiện cũng là mục tiêu của AC Milan.

Como đua chiêu mộ Laporte với Athletic Bilbao

Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, Como sẵn sàng tiếp cận Aymeric Laporte và cạnh tranh với Athletic Bilbao khi trung vệ này chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với Al Nassr. Hiện trung vệ người Tây Ban Nha có mâu thuẫn với đội bóng Ả Rập. 

Vụ chuyển nhượng của MU bất ngờ đổ vỡ vì chuỗi sự kiện kỳ lạ
Vụ chuyển nhượng của MU bất ngờ đổ vỡ vì chuỗi sự kiện kỳ lạ

(PLO)- Vụ chuyển nhượng của MU bất ngờ đổ vỡ vì chuỗi sự kiện kỳ lạ, khi các cuộc đàm phán trở nên vô ích.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

19/08/2025 00:20 AM (GMT+7)
