Trực tiếp chuyển nhượng sáng 19/8: Inter Milan muốn tái hợp Onana, Napoli nhắm Hojlund
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 19/8.
Tờ The Sun cho biết Inter Milan đang theo dõi sát sao tình hình của thủ môn Andre Onana tại MU. Ngôi sao này gần đây vắng mặt ở trận MU thua Arsenal 0-1 thuộc trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Amorim cho biết ông loại Onana bởi cầu thủ này chỉ mới trở lại sau chấn thương.
Ở tuổi 29, Onana vẫn là một người hùng trong mắt người hâm mộ Inter Milan khi từng góp công lớn giúp đội bóng này vào chung kết Cúp C1 vào năm 2023. Ban lãnh đạo Inter Milan tin rằng Onana sẵn sàng gật đầu trong thương vụ này.
Barcelona đang đối diện với việc thiếu trung vệ khi Inigo Martinez bất ngờ chuyển sang thi đấu tại Saudi Arabia. Do vậy, đội chủ sân Camp Nou tính tới việc đàm phán để chiêu mộ Benjamin Pavard từ Inter Milan. Nhưng để hiện thực hóa thương vụ này không phải chuyện dễ, bởi Barcelona còn gặp nhiều vấn đề về mặt tài chính.
Napoli đang gấp rút tìm kiếm một tiền đạo cắm mới để thay thế Romelu Lukaku, người vừa dính chấn thương. Theo tờ Football Italia, đội bóng thành Naples nhắm chiêu mộ Rasmus Hojlund từ MU, cầu thủ hiện cũng là mục tiêu của AC Milan.
Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, Como sẵn sàng tiếp cận Aymeric Laporte và cạnh tranh với Athletic Bilbao khi trung vệ này chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với Al Nassr. Hiện trung vệ người Tây Ban Nha có mâu thuẫn với đội bóng Ả Rập.
(PLO)- Vụ chuyển nhượng của MU bất ngờ đổ vỡ vì chuỗi sự kiện kỳ lạ, khi các cuộc đàm phán trở nên vô ích.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2025 00:20 AM (GMT+7)