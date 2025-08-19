Trực tiếp chuyển nhượng sáng 19/8: Inter Milan muốn tái hợp Onana, Napoli nhắm Hojlund

Inter Milan muốn tái hợp Onana

Tờ The Sun cho biết Inter Milan đang theo dõi sát sao tình hình của thủ môn Andre Onana tại MU. Ngôi sao này gần đây vắng mặt ở trận MU thua Arsenal 0-1 thuộc trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Amorim cho biết ông loại Onana bởi cầu thủ này chỉ mới trở lại sau chấn thương.

Ở tuổi 29, Onana vẫn là một người hùng trong mắt người hâm mộ Inter Milan khi từng góp công lớn giúp đội bóng này vào chung kết Cúp C1 vào năm 2023. Ban lãnh đạo Inter Milan tin rằng Onana sẵn sàng gật đầu trong thương vụ này.