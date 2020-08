Tin thể thao HOT 21/8: Djokovic phớt lờ dư luận, muốn tổ chức lại Adria Tour

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Tay vợt số 1 thế giới tỏ ra bức xúc khi bị dư luận chỉ trích thậm tệ sau "thảm họa" Adria Tour.

Djokovic thách thức dư luận, muốn tổ chức lại Adria Tour: Trong cuộc phỏng vấn trên New York Times, Novak Djokovic đã đáp trả mạnh mẽ những ý kiến chỉ trích mình vì quyết định tổ chức Adria Tour. Giải giao hữu tổ chức hồi tháng 6 cho phép người hâm mộ vào sân cổ vũ và trở thành "ổ dịch" Covid-19, nhiều tay vợt tham dự - trong đó có cả Djokovic cũng bị nhiễm chủng virus này.

Djokovic muốn tổ chức lại Adria Tour

"Nếu đổ lỗi là cách tốt nhất để xoa dịu mọi chuyện thì cũng tốt thôi. Nhưng nếu có cơ hội tổ chức Adria Tour lần nữa, tôi vẫn sẽ làm. Tôi không nghĩ mình đã làm gì xấu dù rất lấy làm tiếc cho những người nhiễm Covid-19. Liệu tôi có cảm thấy tội lỗi không ư? Dĩ nhiên là không. Làm sao các anh có thể đổ lỗi cho một cá nhân về mọi thứ, cứ như đang đi săn phù thủy vậy!", trích lời Djokovic.

Không nhiễm Covid-19, hai tay vợt vẫn bị loại khỏi US Open? Hiệp hội quần vợt Mỹ xác nhận, Juan Manuel Galvan - chuyên gia vật lí trị liệu cho tay vợt nam hạng 35 thế giới Guido Pella đã nhận kết quả dương tính với Covid-19. Bất chấp có kết quả xét nghiệm âm tính, Pellavẫn đối diện nguy cơ không thể tham dự US Open do quy định cách ly 14 ngày (US Open khởi tranh từ 31/8).

Bên cạnh Pella, Hugo Dellien - tay vợt hạng 94 thế giới, cũng nhận kết quả âm tính - phải chịu chung số phận do từng tiếp xúc với Galvan.

Fury khiêu khích Wilder, đòi tái đấu càng sớm càng tốt: Trên Instagram, Tyson Fury bất ngờ đăng bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạ knock-out Deontay Wilder ở trận tranh đai vô địch boxing hạng nặng WBC hồi tháng 2. "Gypsy King" cũng không quên buông lời khiêu khích đối thủ cũ: "Cậu đâu rồi? Đồng hồ đang đếm ngược và tôi không chờ đợi mãi đâu. Còn nhiều gã mà tôi muốn ăn tươi nuốt sống lắm".

Trước đó, Wilder từng tuyên bố không phục chiến thắng của Fury và hẹn ngày tái đấu, tuy nhiên cho đến nay võ sĩ người Mỹ vẫn "bặt vô âm tín".

Đòi chuyển lên hang nặng, huyền thoại UFC bị "dằn mặt": Hồi đầu tuần, Jon Jones vừa tuyên bố từ bỏ đai vô địch hạng dưới nặng UFC và úp mở khả năng chuyển lên thi đấu hạng nặng. Ngay lập tức, ban tổ chức đã có động thái "dằn mặt" huyền thoại 33 tuổi khi sắp xếp 2 võ sĩ Dominick Reyes và Jan Blachowicz đối đấu để tranh đai vô địch bị bỏ trống, tại sự kiện UFC 253 vào tháng 9.

Chưa dừng ở đó, Reyes còn lên tiếng mỉa mai Jon Jones: "Hắn ta chuyển lên hạng nặng vì ở đó toàn võ sĩ chậm chạp. Mọi người có nhận ra giờ hắn ta chẳng thể theo kịp tốc độ của chúng tôi nữa không?".

