Cực nóng giải tennis Cincinnati Masters: Sân chơi riêng của Djokovic?

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 10:40 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - tin quần vợt) Ở giải đấu Cincinnati Masters mang tính chạy đà cho US Open, liệu Djokovic có bung hết sức để lên ngôi khi hàng loạt tên tuổi đều vắng bóng.

Sự kiện Cincinnati Masters (nay được gọi tên Western & Southern Open, được đặt tên theo nhà tài trợ) là giải quần vợt ngoài trời được tổ chức hằng năm tại Cincinnati (Mỹ). Giải đấu lần đầu tiên diễn ra vào ngày 18/8/1899 và là giải đấu lâu đời nhất tại Mỹ.

Western & Southern Open là giải đấu lâu đời bậc nhất nước Mỹ

Western & Southern Open 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 22-28/8 tới. Năm nay, do đại dịch, giải được tổ chức ở tổ hợp sân đấu Flushing Meadows tại New York. Đây cũng là nơi diễn ra US Open, giải Grand Slam sẽ khởi tranh từ ngày 31/8. Điều này giúp các tay vợt hạn chế di chuyển và tập trung cho cả 2 giải sân cứng quan trọng.

Do nhiều giải đấu năm 2020 bị hủy vì Covid-19, ATP quyết định thay đổi cách thức tính điểm xếp thứ bậc. Hệ thống này lấy thành tích trong 22 tháng của các tay vợt, từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2020, nhưng điểm số của mỗi người được xét trên thành tích tốt nhất ở 18 giải đấu.

Những khán đài đầy ắp khán giả sẽ không còn xuất hiện do dịch bệnh

Trong đó, nếu một giải đấu được tổ chức hai lần trong giai đoạn 22 tháng kể trên, tay vợt sẽ được lấy thành tích tốt hơn để tính vào bảng điểm. Cách tính điểm cũ, dựa trên thành tích của 52 tuần kế trước, sẽ được ATP áp dụng trở lại nếu tennis diễn ra bình thường, không bị gián đoạn trong năm 2021.

Với cách tính điểm mới, Djokovic sẽ là tay vợt hưởng lợi khi có thể kéo dài số tuần nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới tới hết năm 2020. Sự vắng mặt của Nadal tại 2 sự kiện Western & Southern Open và US Open gần như sẽ khiến ngôi sao người Tây Ban Nha không thể giành lại vị trí số 1 từ tay Djokovic.

Western & Southern Open 2020 vẫn hứa hẹn hấp dẫn nhờ Djokovic

Ngược lại, Western & Southern Open năm nay có thể trở thành "sân chơi" riêng của Novak Djokovic, khi những tay vợt đăng ký dự giải đấu này đều không phải đối thủ xứng tầm của Nole. Đã có những dự đoán cho rằng cựu số 1 thế giới Andy Murray sẽ trở thành "ngựa ô" tại Mỹ, nhưng đó đơn giản chỉ là cách để tăng thêm sức hấp dẫn của giải đấu này, bởi đơn giản Djokovic vẫn sẽ là đối trọng cực lớn của bất cứ đối thủ nào.

Bên cạnh đó, nếu vô địch giải ATP 1000 này, ngôi sao người Serbia sẽ có được tâm lý cực tốt trước khi bước vào chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 18 của mình tại US Open diễn ra chỉ sau đó ít ngày.

