Tin thể thao HOT 19/8: Djokovic tự tin giành danh hiệu Grand Slam thứ 18

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Tay vợt Djokovic đang rất tự tin hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 18 của mình, sau khi có mặt tại New York để chuẩn bị cho 2 sự kiện Western & Southern Open và US Open.

Djokovic tập trên sân chính US Open, hướng tới Grand Slam thứ 18

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đang tích cực tập luyện trên sân vận động Arthur Ashe huyền thoại. Ngôi sao quần vợt Serbia sẽ tham dự 2 giải đấu tại New York là Western & Southern Open và US Open. Sau khi bay tới New York, Nole đã nhanh chóng có mặt trên SVĐ Arthur Ashe, sân chính của US Open để tập luyện từ cuối tuần qua.

Djokovic được cho là không có đối thủ tại US Open năm nay

Với việc nhiều tên tuổi lớn rút lui do lo ngại dịch bệnh Covid-19, Djokovic tự tin đặt mục tiêu giành danh hiệu Grand Slam thứ 18 của mình tại US Open, sự kiện sẽ khai mạc vào ngày 31/8 tới.

Halep bỏ US Open để tập trung toàn lực cho Roland Garros

Tay vợt số 2 thế giới Simona Halep đã thừa nhận quyết định rút lui khỏi sự kiện US Open 2020 mang mục đích tập trung cho màn trình diễn trên sân đất nện tại Roland Garros. Trước đó, Halep được cho là đã không tham dự US Open vì lý do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Tay vợt dính Covid-19 muốn tiến sâu tại Western & Southern Open

Tay vợt trẻ người Croatia Borna Coric vừa khởi hành đến New York vào tuần trước để chuẩn bị cho Western & Southern Open và US Open. Ở giải đấu ATP 1000 - Western & Southern Open, Coric tự tin có thể đạt được thể lực tốt nhất và tiến tới trận chung kết. Tài năng quần vợt 23 tuổi khẳng định anh hoàn toàn sung sức và đã chiến thắng được Covid-19, sau khi bị nhiễm ở sự kiện Adria Tour do Djokovic sáng lập.

McLaren là đội F1 đầu tiên ký thỏa thuận Concorde

Mới đây, McLaren đã chính thức trở thành đội đua đầu tiên của làng F1 ký vào thỏa thuận mới mang tên Concorde. Đây là bản giao ước quan trọng của Ban tổ chức giải đua xe F1 bao gồm các điều khoản tài chính và thương mại liên quan đến các đội đua F1 từ mùa giải 2021 đến năm 2025.

Thỏa thuận Concorde quy định cách thức F1 quản lý các đội đua và quan trọng nhất sẽ là việc tiền thưởng cũng như doanh thu sẽ được phân chia theo một công thức được chia sẻ cụ thể trước mỗi mùa giải.

