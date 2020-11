Tin thể thao HOT 17/11: Mayweather công bố trận đấu ở Nhật Bản năm sau

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Mayweather xác nhận anh sẽ trở lại Nhật Bản thi đấu biểu diễn vào năm sau.

Mayweather công bố trận đấu ở Nhật Bản năm sau

Theo nguồn tin từ hãng thông tấn AFP, Floyd Mayweather sẽ trở lại Nhật Bản để đấu một trận biểu diễn vào ngày 28/2/2021 tại thủ đô Tokyo. Sự kiện có tên “Mega 2021” nhưng đối thủ của Mayweather là ai thì chưa được công bố. Đích thân Mayweather sau đó đã công bố thông tin này qua tài khoản Instagram.

Floyd Mayweather công bố dự sự kiện Mega 2021 tại Tokyo, Nhật Bản trên Instagram

Nadal chỉ trích hiệp hội của Djokovic

Rafael Nadal mới đây bình luận rằng sự tồn tại của Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp PTPA do Novak Djokovic và một số tay vợt khác lập ra thực sự không cần thiết vì ATP đã luôn giúp các tay vợt được hưởng nhiều hơn tiền thưởng so với quá khứ. “So với 7-8 năm trước thì thu nhập của các tay vợt đã tăng đáng kể và tôi nghĩ ATP đã luôn sẵn sàng đối thoại để giúp chúng ta bảo đảm các lợi ích của mình. Sự tồn tại của PTPA là không cần thiết”, Nadal nói.

Mọi sự kiện tennis ở Australia chuyển địa điểm?

Theo tờ The Herald Sun, Hiệp hội tennis Australia đã lên kế hoạch để dời toàn bộ các sự kiện thi đấu tennis trong năm 2021 sang bang Victoria của nước này, nơi có thủ phủ là thành phố Melbourne. Lý do được đưa ra là bởi tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại Australia và bang Victoria là bang duy nhất đang bảo đảm sự tự do trong di chuyển.

Dustin Johnson được so sánh với Tiger Woods

Dustin Johnson đã giành một chiến thắng kỷ lục tại The Masters để có danh hiệu lớn thứ 2 trong sự nghiệp, và huyền thoại làng golf Butch Harmon trong một cuộc phỏng vấn cho Sky Sports đã so sánh Johnson với Tiger Woods. “DJ có lẽ là người gần giống Tiger nhất trong môn thể thao của chúng ta, khi anh ấy đạt phong độ cao nhất thì không thua gì Tiger. Chỉ khác là Tiger đã xuất sắc trong một thời gian dài, và DJ vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn”, Harmon phát biểu.

