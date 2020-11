Tin thể thao HOT 14/11: Murray nể phục kỷ lục của Federer và Nadal

Thứ Bảy, ngày 14/11/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Tay vợt cựu số 1 thế giới Andy Murray mới đây đã lên tiếng thừa nhận kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam của Federer và Nadal là "vô tiền khoáng hậu".

Murray nể phục kỷ lục của Federer và Nadal

Tay vợt người Anh, Andy Murray vừa khẳng định anh rất nể phục những gì mà Federer hay Nadal đã làm được trong sự nghiệp. Dù từng có khoảng thời gian vượt qua bộ đôi này để thống trị trên BXH ATP nhưng Murray vẫn thừa nhận anh tin sẽ không có ai chạm tới đỉnh cao như Federer và Nadal.

Andy Murray từng có thời điểm là đối trọng của Federer hay Nadal

"Đối với tôi, kỷ lục giành Grand Slam của Roger Federer và Rafael Nadal là vô tiền khoáng hậu. Tôi biết việc giành tới 20 danh hiệu khó khăn thế nào. Tôi không thể tin có một ngày kỷ lục đó bị phá bởi một ai đó. Thật khó tin khi bộ đôi này vẫn còn đang thi đấu và đe dọa phá vỡ kỷ lục của chính họ" - Murray chia sẻ.

Tiger Woods bất ngờ đánh mất phong độ

Trong ngày thi đấu thứ hai tại The Masters 2020, Tiger Woods bất ngờ đánh mất phong độ so với ngày trước đó. Mặc dù vẫn có 2 điểm "birdie" nhưng tay golf người Mỹ cũng dính tới 2 điểm "bogey" và buộc phải dừng thi đấu sau lỗ thứ 10. Như vậy, thành tích của Tiger Woods vẫn là -4 sau 2 ngày thi đấu, nhiều hơn 5 gậy so với nhóm dẫn đầu.

Tiger Woods

"Khổng lồ" 2m26 muốn gắn bó trọn đời với Boston Celtic

Tacko Fall, VĐV bóng rổ cao nhất giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) vừa thổ lộ ý định gắn bó trọn đời với CLB Boston Celtics. "Tôi đã nói rất nhiều lần. Nếu có thể, tôi sẽ thi đấu đến khi nghỉ hưu cho Boston Celtic. Đội bóng đã tin tưởng và tạo cơ hội cho tôi. Đó là điều khiến tôi thực sự cảm động". Tuy nhiên, Tacko Fall có thể ở lại hay không còn tùy vào ban lãnh đạo Boston Celtics bởi cầu thủ này vẫn đang chơi chủ yếu trong đội hình hai.

Khabib "mới" tiếp tục khiêu khích Adesanya

Khamzat Chimaev, tay đấm được mệnh danh là "Khabib mới" của sàn UFC sẽ thượng đài cùng Leon Edwards trong tháng Mười Hai tới đây. Tuy nhiên, tay đấm người gốc Nga vẫn liên tục khiêu khích nhà vô địch hạng middleweight (77 to 84 kg), Israel Adesanya. Mới nhất, Chimaev đăng video chiến thắng của mình kèm theo lời nhắc "Bạn muốn bay chứ, Adesanya?".

"Gã điên" McGregor hé lộ điều tiếc nuối nhất sự nghiệp

Nhân kỷ niệm 4 năm thời điểm đánh bại Eddie Alvarez để giành đai UFC hạng nhẹ, Conor McGregor hé lộ điều khiến anh tiếc nuối nhất chính là không thể vô địch 3 hạng cân khác nhau. "Gã điên" đã vô địch cả hạng lông và có cơ hội thượng đài với Tyron Woodley, nhà vô địch hạng bán trung vào năm 2017. Rốt cục, anh lại lựa chọn tham dự trận đấu "triệu đô" với huyền thoại boxing Floyd Mayweather.

McGregor tiếc nuối vì không thể vô địch 3 hạng cân của UFC

"Sau khi nhìn thấy Woodley trên TV, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không thượng đài với anh ta để hoàn tất cú ăn 3. Trận đấu đó đáng lẽ diễn ra trước trận đấu với Mayweather", McGregor tâm sự trên Twitter cá nhân.

Huyền thoại tin Djokovic sẽ san bằng kỷ lục của Federer

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn PA, Greg Rusedski, cựu tay vợt số 1 vương quốc Anh và từng vươn lên hạng 4 ATP tin rằng Novak Djokovic đủ khả năng san bằng kỷ lục vô địch ATP Finals của đại kình địch Roger Federer.

Hiện tại, Nole đã 5 lần lên ngôi ở giải đấu dành cho 8 tay vợt nam hàng đầu thế giới, ngang bằng thành tích của Ivan Lendl, Pete Sampras và kém Federer 1 chức vô địch. Mùa 2020, ATP Finals diễn ra tại London (Anh) từ 15/11 đến 22/11.

Zverev quyết không nhận lỗi sau scandal bạo hành bạn gái cũ

Ở cuộc họp báo trước thềm ATP Finals, Alexander Zverev đã lên tiếng xin lỗi sau những lùm xùm xoay quanh cáo buộc bạo hành bạn gái cũ Olga Sharypova, khiến hình ảnh của anh xấu đi trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, tay vợt số 7 thế giới khẳng định: "Dù rất lấy làm tiếc vì những cáo buộc, tôi phải khẳng định rằng chúng hoàn toàn vô căn cứ và sai sự thật".

Mercedes và Hamilton hoãn đàm phán hợp đồng

Lãnh đội Mercedes, Toto Wolff tiết lộ, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Lewis Hamilton đang bị trì hoãn, nguyên nhân vì đôi bên muốn toàn tâm toàn ý cho phần còn lại của mùa giải F1 2020. Mặt khác, ông Toto Wolff cũng phủ nhận thông tin tay đua số 1 thế giới cân nhắc ý định giải nghệ nếu chia tay Mercedes.

