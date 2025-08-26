Thể hình Việt Nam: Thế lực mới ở sàn đấu châu lục

Khoảng 6 năm trở lại đây, thể hình thực sự vươn tầm, trở thành môn thế mạnh của thể thao Việt Nam. Những huy chương giành được trong hệ thống thi đấu quốc tế thường niên (Đông Nam Á, châu Á, thế giới) của các lực sĩ Việt Nam từ năm 2019 đến nay đã vượt qua con số trăm, trong đó HCV chiếm hẳn một nửa, theo các thống kê từ Liên đoàn Cử tạ - Thể hình quốc gia.

Thành tích ấn tượng

Năm 2024, thể hình Việt Nam xếp thứ nhì bảng tổng sắp huy chương tại Giải Vô địch châu Á, sau đó vài tháng đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại Giải Vô địch thế giới. Thành tích chưa từng có này giúp thể hình Việt Nam đạt được một vị trí trang trọng trong lịch sử Liên đoàn Thể hình và Thể thao hình thể quốc tế (World Bodybuilding & Phy-sique Sports Federation - WBPF).

Thể hình không có tên trong nội dung thi đấu tại SEA Games 33 cuối năm nay. Song, Thái Lan vẫn được chọn là chủ nhà của Giải Vô địch thể hình và fitness Đông Nam Á lần thứ 19, cũng như Giải Vô địch thể hình và fitness châu Á lần thứ 57, cùng được tổ chức tại Bangkok từ ngày 20 đến 24-8.

Chuẩn bị chu đáo suốt gần một năm qua, đội tuyển thể hình Việt Nam với 30 lực sĩ đã được cử làm nhiệm vụ tại 2 giải đấu kể trên (một nhóm VĐV chủ lực khác sẵn sàng chờ tranh tài ở giải vô địch thế giới vào cuối năm). Tất cả đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hai sự kiện tranh tài tại Thái Lan cũng là hoạt động lớn nhất trong năm của thể hình khu vực và châu lục. Gần 300 vận động viên của 27 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tề tựu tranh tài và việc thể hình Việt Nam giành thành tích khả quan như đề cập thực sự là một tín hiệu tích cực.

Màn trình diễn ấn tượng của dàn lực sĩ ngôi sao như Lê Ngọc Thái, Lê Hồng Phong, Trần Văn Khánh, Nguyễn Minh Mỹ, Trương Hoàng Long, Châu Nguyên Kha (HCV), Võ Quang Minh, Nguyễn Viết Phú, K'Tuyên, Phạm Văn Lập (HCB) và Hồ Công Hoài Long, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Thành Thiệu, Hà Thị Thanh Trang (HCĐ) giúp đội tuyển Việt Nam xếp nhất đồng đội nam, đồng thời giành vị trí nhất toàn đoàn Giải Vô địch Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển thể hình Việt Nam xếp nhất Đông Nam Á và nhì toàn đoàn giải châu Á năm 2025. (Ảnh: ĐINH KIM)

Hai năm, 2 ngôi á quân châu lục

Chỉ có màn tăng tốc dữ dội từ dàn lực sĩ chủ nhà Thái Lan (đông thứ nhì giải, chỉ sau Ấn Độ) mới có thể ngăn tuyển Việt Nam bước lên ngôi nhất toàn đoàn Giải Vô địch châu Á như đã làm được ở đấu trường Đông Nam Á.

Vẫn chiếm ưu thế ở các hạng cân nhẹ của nội dung thể hình với các nhà vô địch Trần Anh Vũ (55 kg) và Trần Văn Khánh (70 kg), tuyển Việt Nam lấn sân sang các nội dung thể hình lão tướng với Nguyễn Việt Phú giành HCV lứa tuổi 40-49 hay các nội dung fitness. Việc WBPSF và Liên đoàn Thể hình châu Á (ABBF) đưa vào chương trình thi đấu nhiều nội dung mới chính là cơ hội để các vận động viên đua tranh thành tích cá nhân và cả thành tích toàn đoàn.

Nếu như cô gái trẻ nhất đội (22 tuổi) Lê Thị Cẩm Hướng hài lòng với 3 HCĐ cá nhân và đôi nam nữ thì 2 nhà vô địch thế giới 2024 Nguyễn Thị Kim Dung và Tạ Thị Ngọc Bích chính là những người hạnh phúc nhất. Kim Dung giành "cú đúp vàng" ở 2 nội dung fitness physique dành cho nữ VĐV chiều cao đến 1,65 m và Athletic Physique dành cho nữ hạng mở rộng. Ngọc Bích cũng mang về 2 HCV ở các nội dung fitness physique dành cho nữ VĐV chiều cao trên 1,65 m và Ladies model physique dành cho nữ VĐV trên 35 tuổi.

Lẽ ra, Ngọc Bích còn có thể giành luôn "hat-trick" nếu may mắn hơn một chút ở nội dung Model Physique nữ VĐV có chiều cao trên 1,7 m. Cô về nhì nội dung này khi chỉ kém nhà vô địch Zu Zu Thant (Myanmar) chỉ vài % điểm.

Giành gấp đôi số HCV so với chỉ tiêu thành tích đã đăng ký với lãnh đạo ngành trước giờ lên đường, tuyển thể hình Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Giải Vô địch Đông Nam Á lẫn Giải Vô địch châu Á năm 2025.

Tạ Thị Ngọc Bích giành 2 HCV, 1 HCB châu Á