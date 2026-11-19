Pochettino bắt đầu cuộc cách mạng bằng bữa tối đặc biệt

Mauricio Pochettino không có nhiều thời gian từ khi đặt chân đến nước Anh cho đến chuyến làm khách trước đại kình địch Liverpool. Tuy nhiên, trong 3 ngày bận rộn ấy, ông vẫn muốn thực hiện việc mà bản thân tin rằng sẽ giúp tất cả duy trì sự gắn kết: tự bỏ tiền tổ chức một bữa tối dành cho toàn bộ cầu thủ và nhân viên đội bóng.

Pochettino thường duy trì truyền thống này trước mỗi mùa giải, thói quen mà ông bắt đầu từ công việc đầu tiên tại Anh trong màu áo Southampton. Bữa ăn chung vẫn giúp nhà cầm quân người Argentina bước đầu hiểu được tập thể mình đang dẫn dắt, đồng thời tạo ra cảm giác đoàn kết giữa các thành viên.

Hoạt động này cũng giúp Pochettino và các cộng sự nhanh chóng nắm bắt những mối quan hệ, đặc điểm tâm lý cầu thủ và cách vận hành nội bộ của đội bóng, phần nào thay thế cho quá trình tìm hiểu thường diễn ra trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

Pochettino luôn tìm cách gắn kết với cầu thủ khi mới đến đội bóng nào đó

Điều đó cũng liên quan đến thể lực, yếu tố mà Pochettino luôn xem là nền tảng trong triết lý huấn luyện. Chính xác hơn, đó là yếu tố quan trọng nhất. Gần như mọi công việc mà ông và trợ lý Jesus Perez thực hiện đều xoay quanh nguyên tắc này.

Đáng nói, đây có lẽ chính là vấn đề lớn nhất của MU ở mùa giải hiện tại, đồng thời cũng là thử thách khiến Pochettino phải điều chỉnh phương pháp huấn luyện của mình.

Bữa tối mở màn có thể được xem như sự động viên nhẹ nhàng trước khi các cầu thủ bước vào những buổi tập khắc nghiệt và các đợt kiểm tra tỷ lệ mỡ cơ thể thường xuyên. Nhưng ngay cả kế hoạch ấy cũng đặt ra hai vấn đề lớn.

Thứ nhất, nền tảng thể lực của chính đội hình MU đã bị đặt dấu hỏi trong suốt mùa giải. Chỉ cần xem các thống kê hoặc trực tiếp theo dõi những trận đấu của "Quỷ đỏ", người ta cũng dễ dàng nhận thấy đây tập thể thường xuyên bị đối phương xuyên phá, không thể duy trì cường độ thi đấu cần thiết. Pochettino trước tiên phải giúp các cầu thủ đạt được nền tảng thể lực đủ tốt để thi đấu ổn định.

Nhưng thử thách thứ hai còn khó khăn hơn: đưa họ lên những tiêu chuẩn khắt khe mà ông yêu cầu để thực sự vận hành thứ bóng đá mang dấu ấn Pochettino.

Giáo án thể lực khắc nghiệt: Cầu thủ MU có chịu nổi?

Pochettino từng khẳng định các đội bóng của ông phải thi đấu “với cường độ cao và nhịp độ nhanh”, luôn “sẵn sàng chiến đấu”. Mục tiêu là tạo ra trạng thái mà ông gọi là “sự hỗn loạn có kiểm soát”, với những pha di chuyển liên tục khiến đối phương mất phương hướng và rơi vào tình trạng bị động.

Tuy nhiên, để gây sức ép lên đối thủ, Pochettino trước hết phải đặt chính các học trò vào môi trường tập luyện đầy thử thách. Nhiều cầu thủ từng làm việc với ông thừa nhận họ nghĩ mình đã sở hữu thể lực rất tốt, cho đến khi nhận ra những tiêu chuẩn của Pochettino cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Để đáp ứng yêu cầu ấy, chiến lược gia người Argentina và trợ lý Jesus Perez đã xây dựng những bài tập thể lực riêng dựa trên phương pháp kiểm tra Gacon, được đặt theo tên chuyên gia thể lực người Pháp Georges Gacon.

Pochettino ra yêu cầu vô cùng gắt gao trên sân tập

Harry Kane từng chia sẻ: “Chúng tôi thực hiện rất nhiều bài tập như vậy trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Trong khi đó, Ben Davies mô tả các buổi tập là “điên rồ”, đến mức những đồng đội của anh ấy ở đội tuyển quốc gia cũng không thể tin nổi khi nghe kể lại".

Cựu HLV Watford, Quique Sanchez Flores, từng nhận xét phương pháp huấn luyện ấy đã biến các cầu thủ thành những “quái thú” về thể lực. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của MU khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Pochettino không chỉ thiếu giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải đúng nghĩa mà còn gần như không có thời gian giữa các trận đấu. Tuần làm việc đầu tiên bị rút ngắn là dấu hiệu cho thấy thử thách lớn đang chờ đợi.

MU chuẩn bị bước vào giai đoạn bận rộn nhất mùa giải, khi vòng bảng Cúp C1 diễn ra với mật độ dày đặc, trước khi lịch thi đấu vào Giáng sinh tiếp tục tạo ra áp lực khổng lồ. Trong hoàn cảnh ấy, việc bị loại khỏi League Cup có lẽ lại trở thành một món quà bất ngờ đối với đội chủ sân Old Trafford.

Đáng lo ngại hơn, nếu Pochettino lập tức áp dụng toàn bộ giáo án thể lực khắc nghiệt thường thấy, những cầu thủ MU vốn chưa đạt trạng thái thể chất tốt nhất có nguy cơ cao gặp chấn thương. Bởi vậy, không chỉ các cầu thủ phải thích nghi với HLV mới. Chính Pochettino cũng buộc phải thay đổi cách tiếp cận.

Pressing cường độ cao không còn là vũ khí độc quyền

Pressing từ lâu được xem là nguyên tắc cốt lõi trong triết lý bóng đá của Pochettino. Tuy nhiên, thực tế là pressing giờ đây đã trở thành nền tảng chiến thuật của gần như mọi đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

Các CLB hiện đại có thể triển khai nhiều hệ thống gây áp lực khác nhau, với những phương án linh hoạt tùy theo đối thủ và tình huống trận đấu. Một HLV đang làm việc tại Ngoại hạng Anh nhận định rằng nếu tổ chức pressing sai cách hoặc không điều chỉnh chính xác cường độ, khoảng cách đội hình và thời điểm áp sát, đối phương có thể dễ dàng thoát khỏi sức ép.

Đây được xem là một trong những yếu tố chiến thuật ít được chú ý nhưng có thể giải thích vì sao một đội bóng đôi khi bất ngờ phải nhận thất bại nặng nề.

Pochettino từng tiếp quản Southampton giữa mùa giải và gần như ngay lập tức giúp đội bóng triển khai pressing hiệu quả. Thậm chí, sau trận đấu đầu tiên của ông trên đất Anh, khi họ nhận thất bại đầy quả cảm 1-2 trước MU tại Old Trafford, Sir Alex Ferguson còn công khai bày tỏ đánh giá cao đối với màn trình diễn của Southampton.

Tuy nhiên, đó là Ngoại hạng Anh ở một thời kỳ hoàn toàn khác. Giải đấu khi ấy chưa trải qua cuộc cách mạng pressing chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết lý của Pep Guardiola. Những gì Pochettino thực hiện tại Southampton lúc đó mang tính cách mạng. Ông từng hào hứng nói về việc sở hữu “những cầu thủ giàu khát khao, không muốn phải xuống hạng”. Điều này có thể mang lại một vài điểm tương đồng với tình cảnh MU hiện tại.

Tuy nhiên, bóng đá Ngoại hạng Anh ngày nay đã phát triển đáng kể về chiến thuật, khiến việc tạo ra khác biệt bằng pressing trở nên khó khăn hơn nhiều.

Bài học PSG: Pochettino từng phải từ bỏ triết lý vì Messi, Neymar và Mbappe

Kinh nghiệm dẫn dắt PSG có thể trở thành hành trang đặc biệt quan trọng với Pochettino trong giai đoạn sắp tới. Không chỉ bởi ông từng phải đối mặt với áp lực thành tích khổng lồ, mà còn vì chiến lược gia người Argentina đã trải qua hoàn cảnh phải điều chỉnh triết lý bóng đá của mình.

Khi tiếp quản PSG, Pochettino nhanh chóng nhận ra Neymar, Mbappe và sau đó là Lionel Messi sẽ không chạy hoặc pressing với cường độ gần với những gì ông mong đợi. Điều đó khiến ông về cơ bản phải từ bỏ phương pháp huấn luyện và cách tổ chức lối chơi quen thuộc.

Thay vì yêu cầu toàn bộ đội hình cùng tham gia gây áp lực, 8 cầu thủ còn lại phải điều chỉnh cách chơi để bù đắp cho 3 ngôi sao tấn công. Với đội hình không có đủ 11 người cùng chạy và pressing, đó không thể xem là tập thể thực sự mang bản sắc Pochettino.

Pochettino không thể xây dựng bản sắc của riêng mình thời dẫn dắt PSG

Dẫu vậy, ông và trợ lý Perez vẫn có cơ sở để bảo vệ những gì đã làm tại PSG. Họ thường nhấn mạnh rằng PSG dưới thời mình đã lọt vào bán kết Cúp C1, thành tích mà họ đánh giá là tốt nhất của CLB trong hoàn cảnh đó. Sau này, PSG mới quyết định thay đổi chiến lược xây dựng đội bóng.

Pochettino và các cộng sự không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí có phần tiếc nuối, khi chứng kiến Luis Enrique được làm việc trong dự án đặt trọng tâm vào những cầu thủ trẻ. Đó cũng có thể là hướng đi giúp Pochettino giải quyết những khó khăn hiện tại tại MU.

Sao trẻ có thể trở thành chìa khóa giải cứu MU

Pochettino từng chia sẻ rằng những khoảng trống trong đội hình có thể được “lấp đầy bằng các cầu thủ trẻ”. Niềm tin vào thế hệ kế cận từ lâu đã trở thành một trong những nguyên tắc xuyên suốt sự nghiệp huấn luyện của chiến lược gia người Argentina.

Các cầu thủ trẻ thường sẵn sàng tiếp nhận chỉ dẫn, tích cực hoạt động và có nhiều năng lượng để đáp ứng yêu cầu chạy, di chuyển và pressing cường độ cao. Nhưng họ còn mang lại giá trị quan trọng khác: bản sắc và sự gắn bó với CLB.

Triết lý ấy từng được thể hiện rõ trong thời gian Pochettino làm việc tại Tottenham. Khi mới tiếp quản đội bóng thành London, ông phải đối mặt với một tập thể có nhiều điểm tương đồng với MU hiện tại. Pochettino từng mô tả đội hình Tottenham khi ấy có những cầu thủ từng được xem là ngôi sao ở một giai đoạn nào đó trong sự nghiệp, nhưng rồi đánh mất phương hướng. Đáng chú ý hơn, ông nhận xét rằng trong tập thể ấy, “lợi ích của đội bóng không được đặt lên hàng đầu”.

HLV Pochettino có dám trao nhiều cơ hội cho ngôi sao trẻ Shea Lacey?

Đó chính là điều Pochettino muốn thay đổi. Nhà cầm quân người Argentina luôn yêu cầu các cầu thủ phải đặt tập thể lên trên tham vọng cá nhân, sẵn sàng hy sinh và làm việc vì mục tiêu chung.

Giờ đây, ông chuẩn bị dẫn dắt MU, một trong những CLB có truyền thống phát triển và sử dụng cầu thủ trẻ nổi bật nhất thế giới. Về lý thuyết, đó là môi trường phù hợp để Pochettino xây dựng một tập thể giàu năng lượng, kỷ luật và gắn kết.

Tuy nhiên, có một vấn đề lớn: MU không có thời gian để các tài năng trẻ trưởng thành một cách từ từ. Vị thế hiện tại của đội bóng khiến Pochettino phải nhanh chóng tạo ra kết quả tích cực, trong khi những thay đổi về thể lực và chiến thuật thường cần nhiều tháng để phát huy hiệu quả.

MU dưới thời Pochettino phải lập tức tăng tốc. Trớ trêu thay, khả năng chạy và duy trì cường độ vận động lại chính là một trong những vấn đề lớn nhất mà nửa đỏ thành Manchester đang phải đối mặt.