"Thánh nữ" cầu lông Thái Lan đánh bại 3 VĐV Trung Quốc để vô địch

Làng cầu lông thế giới vừa chứng kiến một bất ngờ lớn khi Pitchamon Opatniputh, tay vợt 18 tuổi người Thái Lan, được mệnh danh là “Thánh nữ” vì vẻ ngoài xinh đẹp và lối chơi tự tin, đã xuất sắc đăng quang tại Baoji China Masters 2025. Điều đặc biệt, cô đã hạ gục liên tiếp 3 tay vợt Trung Quốc ngay trên sân nhà của họ để giành chức vô địch.

Opatniputh trải qua hành trình thăng hoa ở sự kiện cầu lông Trung Quốc

🌟 Vượt qua áp lực, Pitchamon tỏa sáng

Trong trận chung kết ngày 7/9, Pitchamon chạm trán Zhang Xinyan (Trung Quốc). Dù để thua ở set hai, cô gái 18 tuổi đã thi đấu bùng nổ ở ván quyết định và thắng áp đảo 21-7, khép lại trận đấu với tỉ số 2-1 (21-16, 18-21, 21-7). Chiến thắng này mang về danh hiệu BWF World Tour thứ hai trong sự nghiệp cho Pitchamon.

Hành trình của Pitchamon tại Baoji China Masters 2025 thực sự là trải nghiệm đáng nhớ trên đất Trung Quốc. Ngay từ vòng đầu, cô đã khởi đầu đầy ấn tượng khi nhẹ nhàng đánh bại Jia Zhi Fan (Trung Quốc) với tỉ số 21-13, 21-13. Đến vòng 2, dù gặp khó khăn và để thua ván đầu trước Yin Yi Qing, tay vợt 18 tuổi vẫn chứng tỏ bản lĩnh thép khi lội ngược dòng thắng 2-1 (18-21, 21-8, 21-17).

Đỉnh cao của sự tự tin ấy là trận bán kết, nơi Pitchamon quật ngã Huang Ching Ping (Hong Kong, Trung Quốc) trong sự ngỡ ngàng của khán giả chủ nhà để đường hoàng tiến vào chung kết, hạ nốt tay vợt Trung Quốc, Zheng Xinyan để lên ngôi vô địch.

👑 Ngọc nữ thể thao Thái Lan

Không chỉ thi đấu ấn tượng, Pitchamon còn được chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách tự tin. Cô từng tạo tiếng vang khi vô địch Malaysia Masters 2023 ở tuổi 16 và góp công lớn giúp tuyển nữ Thái Lan giành HCV SEA Games 2021 (tổ chức năm 2022).

Hiện Pitchamon đang xếp hạng 49 thế giới, nhưng chức vô địch Baoji China Masters chắc chắn sẽ giúp cô cải thiện mạnh mẽ thứ hạng. Với tuổi đời còn rất trẻ, “Thánh nữ” Thái Lan hứa hẹn sẽ là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của làng cầu lông thế giới trong nhiều năm tới.