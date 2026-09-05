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Tin mới nhất bóng đá sáng 5/9: De Bruyne chê Enzo Fernandez không cùng đẳng cấp

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 5/9: Kevin De Bruyne đã đưa ra những nhận xét thẳng thắn và có phần gay gắt về tân binh Enzo Fernandez của Man City.

De Bruyne chê Enzo Fernandez không cùng đẳng cấp

Kevin De Bruyne đã đưa ra những nhận xét thẳng thắn và có phần gay gắt về Enzo Fernandez sau thương vụ đình đám trị giá 125 triệu bảng đưa tiền vệ người Argentina về Man City. Trong cuộc phỏng vấn với Nieuwsblad, tiền vệ người Bỉ đề cập đến những tranh luận ngày càng tăng xung quanh người kế nhiệm anh.

Enzo&nbsp;Fernandez sẽ&nbsp;khoác áo số 17, số áo gắn liền với khả năng sáng tạo thiên tài của De Bruyne trong thập kỷ đầy ắp danh hiệu tại Man City

Enzo Fernandez sẽ khoác áo số 17, số áo gắn liền với khả năng sáng tạo thiên tài của De Bruyne trong thập kỷ đầy ắp danh hiệu tại Man City

De Bruyne nói: “Người hâm mộ Man City gọi Enzo là người kế nhiệm tôi? Thành thật mà nói, tôi nghĩ như vậy là hơi quá. Enzo là một cầu thủ giỏi, tôi không nói cậu ấy không phải như vậy. Cậu ấy có chất lượng, có tiềm năng và có thể trở thành một tiền vệ rất quan trọng. Nhưng nếu hoàn toàn thành thật, tôi không nghĩ cậu ấy đang ở bất kỳ đâu gần với đẳng cấp mà tôi từng thể hiện cho Man City.

Đôi khi tôi cảm thấy mọi người đã đánh giá cậu ấy quá cao vì mức phí chuyển nhượng và những gì cậu ấy đạt được cùng Argentina. 125 triệu bảng không tự động biến bạn thành một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều điều phải chứng minh”.

Jesus sẵn sàng đá trận ra mắt Barcelona

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), tân binh Gabriel Jesus đã hoàn thành buổi tập cùng toàn đội tại Barcelona hôm 4/9. Điều đó đồng nghĩa anh sẽ sẵn sàng ra mắt Barcelona trong chuyến làm khách tới sân của Valencia ở vòng 4 La Liga nếu được HLV Hansi Flick đánh giá đủ khả năng thi đấu. Trước đó 1 ngày, tiền đạo người Brazil không thể duy trì cường độ trong suốt buổi tập.

Tottenham tính hủy hợp đồng với Richarlison

Theo talkSPORT, Tottenham có khả năng chấm dứt hợp đồng với Richarlison trong bối cảnh tương lai của tiền đạo người Brazil vẫn đang trở thành tâm điểm của câu chuyện chuyển nhượng. “Gà trống” đang tìm cách thanh lý Richarlison sau khi loại anh khỏi danh sách đăng ký thi đấu tại Premier League mùa này.

HLV Roberto De Zerbi đã xác định Richarlison không còn nằm trong kế hoạch của ông. Tuy nhiên, khả năng tiền đạo người Brazil trở lại Everton đã đổ vỡ vào cuối kỳ chuyển nhượng, khi Richarlison khẳng định anh chỉ rời Tottenham theo những điều khoản mà bản thân mong muốn.

David Moyes lên tiếng về tin đồn chiêu mộ Martial

HLV David Moyes xác nhận Everton đang xem xét một số cầu thủ tự do, trong bối cảnh xuất hiện thông tin đội bóng vùng Merseyside có khả năng chiêu mộ cựu tiền đạo MU, Anthony Martial. Theo talkSPORT, Martial đã được “đề nghị” cho Everton. Chân sút người Pháp hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay CLB Monterrey của Mexico vào tháng 6. Martial sở hữu nhiều kinh nghiệm tại Premier League sau 9 năm thi đấu cho MU.

Mastantuono tiết lộ lý do rời Real Madrid

Tuyển thủ Argentina Franco Mastantuono, hiện khoác áo Fiorentina theo dạng cho mượn từ Real Madrid, cho rằng việc gia nhập đội bóng áo tím là bước tiến hoàn hảo cho sự nghiệp của anh.

Mastantuono chia sẻ với tờ La Gazzetta dello Sport của Italia: “Mourinho là một HLV tuyệt vời và sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi vẫn chưa quyết định chọn Fiorentina, nhưng ông ấy đã đưa ra lời khuyên cho tôi. Sau đó, tôi cùng ông ấy và Real Madrid thống nhất rằng việc ra đi theo dạng cho mượn để được thi đấu thường xuyên là lựa chọn tốt nhất”.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 00:42 AM (GMT+7)
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