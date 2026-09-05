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Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Man City chờ Enzo ra mắt, MU thách thức "người cũ" Moyes

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United Manchester City

(Nhận định bóng đá Man City - Coventry City & Everton - MU, vòng 3) Man City được dự đoán sẽ có trận đấu tưng bừng trước "tân binh", còn MU gặp nhiều khó khăn khi chạm trán Everton của "người cũ" David Moyes.

   

Man City - Coventry City (21h, 5/9): Khó có bất ngờ tại Etihad

Man City bước vào vòng 3 với sự hưng phấn cao độ. Đội bóng do HLV Enzo Maresca dẫn dắt toàn thắng 2 vòng đầu, ghi 6 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua, qua đó có 6 điểm và hiệu số +4. Ở chiều ngược lại, Coventry City  đứng thứ 18 với 2 thất bại liên tiếp trước Arsenal (0-3) và Hull City (0-1), chưa ghi được bàn nào và đã thủng lưới 4 lần.

Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Man City chờ Enzo ra mắt, MU thách thức "người cũ" Moyes - 1

Điểm đáng chú ý nhất bên phía Man City là sự xuất hiện của các tân binh sau ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Enzo Fernandez - bản hợp đồng kỷ lục trị giá 125 triệu bảng - đã hoàn tất thương vụ chuyển tới Etihad và đã tham gia tập luyện cùng các đồng đội mới. Anh được kỳ vọng có thể ra mắt ngay trước Coventry. Iliman Ndiaye và Allan Elias cũng đã gia nhập đội bóng, tạo thêm chiều sâu đáng kể cho hàng công.

Erling Haaland tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất. Tiền đạo người Na Uy đã có 2 bàn sau 2 vòng, đồng thời dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cú sút trong vòng cấm với 9 lần và có 5 cú sút trúng đích. Rayan Cherki cũng khởi đầu ấn tượng khi có 2 bàn và tạo ra 7 cơ hội chỉ sau 109 phút thi đấu.

Coventry sẽ cố gắng duy trì hệ thống 4-2-3-1 và tìm kiếm cơ hội thông qua những pha chuyển trạng thái. Tuy nhiên, vấn đề của đội khách nằm ở khả năng chống chịu áp lực. 2 thất bại trước Arsenal và Hull cho thấy Coventry chưa tìm được sự ổn định cần thiết khi đối đầu với cường độ cao.

Dự đoán: Man City 4-0 Coventry City

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Coventry: Rushworth; van Ewijk, Bobby Thomas, Amenda, Dasilva; Grimes, Yirenkyi; Tchaouna, Rudoni, Mason-Clark; Awoniyi.

Thông tin lực lượng:

Man City: Vắng Doku (chấn thương), Nunes bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Coventry: Vắng Kesler-Hayden, Woolfenden, Haji Wright (chấn thương).

Everton - MU (20h, 6/9): Thách thức từ "người cũ" David Moyes

MU hiện có 3 điểm sau 2 trận mở màn Ngoại hạng Anh. Sau màn trình diễn thất vọng trước tân binh Hull City (thua 0-2), đội bóng của Michael Carrick đã lấy lại tinh thần bằng trận thắng đội bóng mới lên hạng khác là Ipswich Town 5-2.

Xuyên suốt 2 trận đấu, lối chơi của MU về cơ bản chưa có nhiều đổi mới. Họ vẫn sống dựa vào khoảnh khắc bùng nổ của thủ quân Bruno Fernandes (đóng góp hat-trick và 1 kiến tạo trước Ipswich Town), bên cạnh khả năng tạo đột biến từ Bryan Mbeumo.

Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Man City chờ Enzo ra mắt, MU thách thức "người cũ" Moyes - 2

Sau 2 trận gặp nhóm mới lên hạng, thách thức sắp tới của MU khó khăn hơn do phải chạm trán những đối thủ vốn đã "nhẵn mặt" với họ. Vì vậy, Carrick không còn nhiều thời gian để thử nghiệm đội hình, còn các ngôi sao - đặc biệt là dàn tân binh - cần nhanh chóng "nóng máy" nếu không muốn tiếp tục đánh rơi điểm số vô duyên.

Phía đối diện, Everton có khởi đầu khá tích cực với 4 điểm sau 2 vòng đấu. Họ đánh bại Crystal Palace 2-0 trên sân nhà trước khi hòa 1-1 trên sân Bournemouth. Đáng chú ý, hàng phòng ngự đội bóng vùng Merseyside mới thủng lưới 1 bàn.

Tuy nhiên, Everton là đối thủ có cách tiếp cận hoàn toàn khác Ipswich. David Moyes nhiều khả năng sẽ ưu tiên đội hình thấp, giảm không gian giữa các tuyến và buộc MU phải kiên nhẫn trong việc phá vỡ khối phòng ngự của đối thủ. Đây chính là chiến thuật từng khiến MU gặp khó khăn ở chuyến làm khách trước Hull ngày mở màn.

Dự đoán: Everton 1-2 MU

Đội hình dự kiến

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Brennan Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Thierno Barry.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Matheus Cunha.

Thông tin lực lượng:

Everton: Vắng Norgaard (chấn thương), Hayden Hackney bỏ ngỏ khả năng ra sân.

MU: Vắng Ugarte, Diallo, De Ligt, Heaton (chấn thương), Mason Mount và Luke Shaw bỏ ngỏ khả năng ra sân.

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Arsenal - Chelsea 06.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
MU đã thực sự "nóng máy" sau 2 vòng, Chelsea 7 bàn/2 trận có thể làm khó Arsenal (Clip 1 phút)
MU đã thực sự "nóng máy" sau 2 vòng, Chelsea 7 bàn/2 trận có thể làm khó Arsenal (Clip 1 phút)

2 trận đấu với các tân binh Ngoại hạng Anh liệu đã thực sự phơi bày bộ mặt của MU mùa này?

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 22:55 PM (GMT+7)
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