Carrick tiết lộ tình hình Sesko, tin Zirkzee sẽ tạo ra màn trình diễn đẳng cấp
HLV Michael Carrick đã có những phát biểu trước chuyến làm khách của MU đến sân Everton tại vòng 3 Ngoại hạng Anh.
Carrick: "Trong khoảng thời gian tôi theo dõi Everton, mọi trận đấu với họ đều khó khăn nhất có thể. Bất kể họ đang đứng ở vị trí nào, xét về lịch sử đối đầu, đây vẫn luôn là một thử thách lớn.
David Moyes là một HLV tuyệt vời. Everton sở hữu những cầu thủ tài năng, trong đó có một số gương mặt tấn công rất chất lượng. Chúng tôi dự đoán đây sẽ là một trận đấu khó khăn nhất có thể".
Carrick: "Dorgu chắc chắn có thể chơi ở đó. Cậu ấy từng thi đấu ở vị trí này và tôi không nói rằng cậu ấy không thể đảm nhiệm vai trò đó. Kể từ khi tôi đến đây, cách chúng tôi làm việc là như vậy, nhưng đáng tiếc Dorgu đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương trong một thời gian.
Với tôi, cậu ấy gần như là một cầu thủ mới trong đội, giống như một tân binh ở một khía cạnh nào đó, bởi Dorgu đã đóng góp rất nhiều cho tập thể. Cậu ấy từng chơi bên cánh phải cho ĐT Đan Mạch và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong mùa hè. Cậu ấy có thể đá hậu vệ trái và có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.
Đến một thời điểm nào đó, cậu ấy có thể sẽ phải chơi ở vị trí đó. Trong các buổi tập, cũng có những thời điểm Dorgu thi đấu ở vị trí này. Cậu ấy vẫn còn trẻ và sở hữu nhiều tố chất, vì vậy chúng tôi phải cố gắng khai thác tối đa khả năng của cậu ấy".
Carrick: "Zirkzee rất quan trọng. Đó là câu chuyện về cả đội bóng, đội hình và chiều sâu lực lượng cho toàn bộ mùa giải. Zirkzee hạnh phúc tại đây và tôi có mối quan hệ rất tốt với cậu ấy. Cậu ấy muốn được thi đấu nhiều hơn so với thời gian vừa qua. Đó chính là sự cạnh tranh lành mạnh cho một vị trí.
Chúng tôi còn rất nhiều trận đấu phía trước, trong khi khoảng thời gian giữa các trận đấu cũng ngắn hơn. Zirkzee có thể tạo ra những màn trình diễn thực sự đẳng cấp. Tôi đã trực tiếp chứng kiến điều đó và mong chờ cậu ấy thể hiện điều đó nhiều hơn nữa".
Carrick: "Có đội hình nào là hoàn hảo? Bạn luôn phải tìm cách thích nghi. Khi xây dựng đội bóng và trải qua giai đoạn hướng tới mục tiêu vươn lên vị trí cao nhất, bạn phải tiến từng bước. Mọi thứ sẽ không thể được giải quyết chỉ trong một lần.
Tôi không chỉ nói về các cầu thủ, mà là toàn bộ đội bóng, từ việc cải thiện tập thể cho đến nâng cao chất lượng đội hình. Đây không phải vấn đề có thể giải quyết tức thì. Chúng tôi còn cả một chặng đường phía trước, và cần đảm bảo đội bóng tiếp tục tiến bộ để cuối cùng hướng tới vị trí mà chúng tôi mong muốn.
Luôn có những điều chúng tôi đang theo dõi và tìm cách cải thiện".
Carrick: "Tôi hy vọng mọi người đều duy trì được thể trạng tốt và luôn sẵn sàng thi đấu trong suốt mùa giải, nhưng chúng tôi không xây dựng đội hình chỉ cho một trận đấu vào Chủ nhật (gặp Everton). Chúng tôi cần một đội hình đủ sức đáp ứng cả mùa giải.
Việc có nhiều lựa chọn giúp chúng tôi có thể thay đổi trong trận đấu, cũng như điều chỉnh từ trận này sang trận khác. Đôi khi chúng tôi phải thi đấu với mật độ 3-4 ngày/trận, vì vậy có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc, cân bằng và đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng.
Bất kể ai thi đấu, chúng tôi đều cảm thấy mình có những cặp đấu và sự kết hợp khác nhau đủ đáng tin cậy để cùng nhau vượt qua mùa giải. Chắc chắn không chỉ là câu chuyện của từng tuần. Đây là kế hoạch dài hạn và chúng tôi cần vượt qua những giai đoạn có cầu thủ chấn thương hoặc bị treo giò".
MU đã chi 155 triệu bảng để chiêu mộ các tiền vệ Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba, đồng thời bổ sung thủ môn dự bị Karl Darlow theo dạng chuyển nhượng tự do.
CLB có mức chi tiêu ròng chỉ hơn 100 triệu bảng. Trong một mùa hè mà một số đối thủ cạnh tranh mạnh tay chi tiền, MU cuối cùng chỉ đứng ở nhóm giữa về mức độ đầu tư cho việc tuyển mộ cầu thủ.
Carrick: "Sesko đang từng bước cải thiện thể trạng. Cậu ấy đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, điều này rất quan trọng để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng hướng và tránh những vấn đề phát sinh. Bạn không bao giờ có thể đảm bảo điều đó, nhưng việc nghỉ ngơi giúp cậu ấy có cơ hội đạt thể trạng tốt.
Sesko đã có những bước tiến lớn ở mùa giải trước. Cậu ấy vẫn còn trẻ, vẫn đang trong quá trình thích nghi, học hỏi và phát triển lối chơi. Sesko còn rất nhiều tiềm năng để thể hiện. Điều quan trọng lúc này là kiên nhẫn, chăm sóc cậu ấy và để cậu ấy từng bước hòa nhập với mùa giải".
Sesko đã bắt đầu cả hai trận đấu của MU mùa này trên băng ghế dự bị do bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải vì chấn thương ống đồng gặp phải hồi tháng 5.
Carrick: "Chúng tôi bước vào kỳ chuyển nhượng với mục tiêu nâng cấp đội hình. So với lực lượng ở mùa giải trước, chúng tôi đã bổ sung thêm nhân sự và thực hiện rất nhiều công việc hiệu quả. Tình hình tài chính cũng như những gì chúng tôi có thể chi tiêu là thực tế mà đội bóng phải đối mặt.
Tôi rất hài lòng với những cầu thủ chúng tôi đã đưa về, xét về chất lượng và đẳng cấp mà họ mang lại, tôi thực sự hạnh phúc. Luôn có những điều khác mà bạn có thể làm hoặc lẽ ra đã có thể làm, nhưng đó là một phần của quá trình phát triển đội hình và không ngừng nỗ lực tiến lên.
Chúng tôi có một số vị trí cần được bổ sung và cố gắng cải thiện đội hình. Nhìn chung, tôi nghĩ chúng tôi đang sở hữu một tập thể tốt. Đội hình có sự kết nối và tính linh hoạt, với những cầu thủ có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Nhìn chung, tôi khá hài lòng".
MU đã chính thức gửi danh sách đăng ký đội hình lên Premier League sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đóng cửa.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2026 00:22 AM (GMT+7)