Carrick tiết lộ tình hình Sesko, tin Zirkzee sẽ tạo ra màn trình diễn đẳng cấp

Dorgu ở vị trí hậu vệ trái

Carrick: "Dorgu chắc chắn có thể chơi ở đó. Cậu ấy từng thi đấu ở vị trí này và tôi không nói rằng cậu ấy không thể đảm nhiệm vai trò đó. Kể từ khi tôi đến đây, cách chúng tôi làm việc là như vậy, nhưng đáng tiếc Dorgu đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương trong một thời gian.

Với tôi, cậu ấy gần như là một cầu thủ mới trong đội, giống như một tân binh ở một khía cạnh nào đó, bởi Dorgu đã đóng góp rất nhiều cho tập thể. Cậu ấy từng chơi bên cánh phải cho ĐT Đan Mạch và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong mùa hè. Cậu ấy có thể đá hậu vệ trái và có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

Đến một thời điểm nào đó, cậu ấy có thể sẽ phải chơi ở vị trí đó. Trong các buổi tập, cũng có những thời điểm Dorgu thi đấu ở vị trí này. Cậu ấy vẫn còn trẻ và sở hữu nhiều tố chất, vì vậy chúng tôi phải cố gắng khai thác tối đa khả năng của cậu ấy".