Công Phượng tái xuất V-League, HLV Đồng Nai nói câu đặc biệt

Công Phượng đã có màn tái xuất V-League trong trận Đồng Nai đối đầu Thể công Viettel ở vòng mở màn V-League 2026/27 chiều tối 4/9. Đây là lần đầu tiên sau 3 mùa giải tiền đạo sinh năm 1995 trở lại thi đấu tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Công Phượng được tung vào sân trong hiệp hai trận đấu giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel.

Do không có quá trình chuẩn bị cùng Đồng Nai từ đầu mùa, Công Phượng không được HLV Nguyễn Việt Thắng xếp đá chính. Nhà cầm quân trẻ tỏ ra thận trọng với cựu tuyển thủ Việt Nam trước khi quyết định đưa anh vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai trận đấu.

Sự xuất hiện của Công Phượng mang đến nhiều kỳ vọng cho Đồng Nai, dù đội nhà nhận thất bại 0-2 trước Thể Công Viettel. HLV Nguyễn Việt Thắng thừa nhận ông bất ngờ trước bản lĩnh thi đấu mà tiền đạo này thể hiện sau khi được trao cơ hội.

“Bắt đầu mùa giải, cậu ấy không có sự chuẩn bị cùng đội. Tôi không dám để cậu ấy đá trước, nhưng khi vào sân, cậu ấy thể hiện và làm tôi bất ngờ với bản lĩnh thi đấu”, HLV Nguyễn Việt Thắng chia sẻ.

Không chỉ được tung vào sân, Công Phượng còn được trao băng đội trưởng Đồng Nai. Đây là dấu ấn đặc biệt trong ngày tiền đạo này trở lại V-League sau quãng thời gian dài thi đấu ở nước ngoài và sau đó chuyển xuống chơi tại giải hạng Nhất.

HLV Nguyễn Việt Thắng khẳng định ông không hề hối tiếc với quyết định trao vai trò thủ lĩnh cho Công Phượng: “Tôi tin trao băng đội trưởng cho Công Phượng là không sai người. Tôi muốn cậu ấy giữ vững điều đó để dẫn dắt tập thể này”.

Theo HLV của CLB Đồng Nai, đội bóng của ông không sở hữu lực lượng mạnh nhưng có thể tạo nên sức mạnh bằng tinh thần, thái độ, kỹ thuật và chiến thuật. Trong đó, Công Phượng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng nhờ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

“Chúng tôi không phải tập thể mạnh nhưng sẽ mạnh về tinh thần, thái độ, kỹ thuật và chiến thuật”, HLV Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh.

🔴 Công Phượng trở lại giữa màn đối đầu khốc liệt

Trong ngày Công Phượng tái xuất, Đồng Nai phải đối đầu Thể công Viettel, đội bóng được đánh giá cao hơn và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, Việt kiều. Dù vậy, đội chủ nhà không hề e ngại đối thủ.

Đồng Nai thậm chí phải thi đấu trong thế 10 chống 11 nhưng vẫn duy trì tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. HLV Nguyễn Việt Thắng đặc biệt hài lòng với thái độ của các học trò: “60 phút đầu chúng tôi kiểm soát tuyệt vời.

HLV Nguyễn Việt Thắng chia sẻ về Công Phượng sau trận mở màn V-League 2026/27.

Bóng đá thì không có chữ nếu. Tham gia cuộc chơi thì luôn khốc liệt. Tôi thích thái độ dám đương đầu của các cầu thủ khi đối đầu với đương kim á quân, có tuyển quốc gia, Việt kiều. Đội tôi không có gì nhưng dám đối đầu sòng phẳng, không bỏ cuộc.

Tôi hy vọng họ giữ thái độ đó hết giải. V-League với tôi chẳng có gì khốc liệt cả”, HLV Nguyễn Việt Thắng tuyên bố. HLV Nguyễn Việt Thắng thừa nhận ông muốn đội nhà được hưởng phạt đền nhưng tôn trọng quyết định của trọng tài.

“Tôi muốn có một quả penalty, nhưng tham gia giải đấu thì nên tôn trọng trọng tài và ông ấy chẳng có lý do gì để ép chúng tôi cả. Họ có 3-5 phút xem lại thì quyết định sẽ không sai đâu”, ông Việt Thắng chia sẻ.

⚽ HLV Đồng Nai: “Tiền đạo sợ nhất là không có cơ hội để bỏ lỡ”

CLB Đồng Nai tạo ra một số cơ hội nhưng chưa thể tận dụng thành công. HLV Nguyễn Việt Thắng, người từng thi đấu ở vị trí tiền đạo, cho rằng các học trò không nên quá ám ảnh bởi những pha bỏ lỡ.

“Tôi hay nói với các em là tiền đạo sợ nhất là không có cơ hội để bỏ lỡ. Còn có cơ hội bỏ lỡ là rất gần bàn thắng rồi. Chỉ cần nỗ lực, chạy chỗ tốt thì bàn thắng sẽ đến”, HLV Việt Thắng nói. Nhà cầm quân này cũng đánh giá cao tinh thần của Đồng Nai khi phải chơi thiếu người và khẳng định các cầu thủ sẽ phải duy trì thái độ chiến đấu ấy trong chặng đường dài phía trước.

“Tôi là HLV trẻ, bắt đầu giải đấu nhưng tôi tin các cầu thủ làm việc với tôi sẽ chiến đấu hết sức. Mọi người ra sân phải nỗ lực hết mình khi đội còn 25 trận đấu nữa”, HLV Nguyễn Việt Thắng khép lại.