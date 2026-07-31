Bellingham du hý sang chảnh ở Hawaii, bạn gái khoe dáng với bikini nóng bỏng

🌴 Bellingham hé lộ kỳ nghỉ thiên đường ở Hawaii

Sau một mùa hè đáng nhớ cùng tuyển Anh tại World Cup 2026, Jude Bellingham đang tận hưởng kỳ nghỉ xứng đáng tại Hawaii. Tiền vệ của Real Madrid khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải loạt ảnh trên Instagram, ghi lại những khoảnh khắc thư giãn tại hòn đảo nổi tiếng của nước Mỹ.

Bellingham tận hưởng những ngày bình yên trên đảo Hawaii

Bài đăng chỉ có duy nhất dòng chú thích "Aloha" - từ trong tiếng Hawaii thường mang ý nghĩa về tình yêu, sự yêu thương, hòa bình, lòng trắc ẩn và sự nhân từ.

Mở đầu bộ ảnh là khoảnh khắc Bellingham mặc áo ba lỗ trắng, thư thái ngắm khung cảnh tuyệt đẹp từ ban công nơi nghỉ dưỡng. Tiếp đó là hàng loạt hình ảnh ghi lại chuyến khám phá thiên nhiên, những bãi biển trong xanh, vùng quê yên bình và các phút giây tận hưởng không khí biển.

Đáng chú ý, một bức ảnh cho thấy ngôi sao người Anh dùng bữa tối ngay trên bãi biển trong lúc chơi bài. Một tấm khác ghi lại đại lộ rợp bóng cọ, còn nhiều hình ảnh khác cho thấy Bellingham đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên của Hawaii.

Trong loạt ảnh còn xuất hiện một chi tiết mang chủ đề Star Wars, khiến tài khoản Instagram chính thức của thương hiệu này hào hứng bình luận: "Use the Force, Jude." (Hãy dùng Thần lực, Jude).

Khép lại bộ ảnh là poster bộ phim "Paradise, Hawaiian Style" do Elvis Presley thủ vai chính, ra mắt năm 1966.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Đồng đội tuyển Anh Jordan Henderson để lại biểu tượng trái tim bằng hai bàn tay, trong khi Morgan Rogers bình luận ngắn gọn: "End game".

❤️ Bạn gái Ashlyn Castro tiếp tục gây chú ý với loạt ảnh bikini

Trong khi Bellingham chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ dưỡng, bạn gái anh là người mẫu Ashlyn Castro cũng khiến mạng xã hội "dậy sóng" với bộ ảnh diện bikini trên bãi biển.

Bạn gái Jude Bellingham khoe vóc dáng quyến rũ trên bãi biển Hawaii

Người đẹp 28 tuổi tạo dáng trên chiếc khăn trải giữa nắng, với mái tóc tết gọn cùng bộ bikini màu sáng, khoe vóc dáng quyến rũ trong kỳ nghỉ.

Suốt mùa hè vừa qua, Ashlyn thường xuyên di chuyển khắp nước Mỹ để theo dõi tuyển Anh thi đấu. Cô nhiều lần xuất hiện trên khán đài cùng gia đình Bellingham và các nàng WAGs khác.

Hiện người đẹp sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Dù vậy, cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh của Jude Bellingham lên mạng xã hội, thay vào đó chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc về cuộc sống thường ngày và phong cách thời trang.

Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2024. Ashlyn từng dành những lời đầy tình cảm cho bạn trai khi gọi Bellingham là "người chu đáo, tốt bụng, chăm chỉ và tuyệt vời nhất mà tôi từng biết".

Bellingham chia sẻ loạt khoảnh khắc thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên đảo