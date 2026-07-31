Doanh thu kỷ lục 1,2 tỷ euro và nghịch lý của Real Madrid

Một kỷ lục hoành tráng

Con số 1,221 tỷ euro doanh thu mà Real Madrid công bố cho mùa giải 2025-2026 ngay lập tức trở thành cột mốc mới của bóng đá thế giới. Đây là năm thứ ba liên tiếp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lập kỷ lục doanh thu và cũng là mùa thứ 5 liên tiếp tăng trưởng doanh thu, bất chấp việc họ trắng tay trên sân cỏ.

Chủ tịch Florentino Perez đang biến Real Madrid thành vua kiếm tiền của bóng đá thế giới.

Nếu chỉ nhìn vào bề nổi, nhiều người sẽ cho rằng Real Madrid đơn giản là "kiếm được nhiều tiền hơn". Tuy nhiên, khi bóc tách báo cáo tài chính và những phân tích đi kèm, có thể thấy sự bứt phá ấy không đến từ bản quyền truyền hình hay thành tích chuyên môn, mà chủ yếu xuất phát từ một cuộc chuyển đổi lớn hơn nhiều: biến sân Bernabeu từ nơi tổ chức các trận đấu thành một trung tâm kinh doanh vận hành gần như quanh năm.

Trong nhiều năm, bản quyền truyền hình luôn được xem là "mỏ vàng" của các CLB hàng đầu. Tuy nhiên, Real Madrid lại đi theo hướng khác. Theo thông báo của CLB, tới 93% mức tăng doanh thu kể từ mùa giải 2018-2019 đến từ các nguồn thu do chính họ trực tiếp quản lý, thay vì tiền bản quyền truyền hình.

Điều đó đồng nghĩa phần lớn tăng trưởng không phụ thuộc vào các hợp đồng phát sóng vốn chịu nhiều yếu tố khách quan, mà đến từ khả năng tự tạo ra giá trị thương mại của chính CLB. Và nhân tố quan trọng nhất trong sự chuyển dịch ấy chính là Bernabeu.

Riêng doanh thu từ sân Bernabeu trong mùa giải vừa qua đã đạt 363 triệu euro.

Sau nhiều năm cải tạo với tổng vốn đầu tư đã vượt 1,4 tỷ euro, sân nhà của Real Madrid giờ đây không còn đơn thuần phục vụ các trận bóng đá. Theo số liệu CLB công bố, riêng doanh thu từ sân bóng này trong mùa giải vừa qua đạt 363 triệu euro, tăng hơn gấp đôi so với trước khi cải tạo và cao hơn 11% so với một năm trước đó. Đây là nguồn thu lớn nhất tạo ra khác biệt trong bức tranh tài chính của đội bóng Hoàng gia.

Đáng chú ý, sự tăng trưởng ấy vẫn diễn ra ngay cả khi Bernabeu phải tạm dừng tổ chức các buổi hòa nhạc suốt phần lớn mùa giải vì tranh chấp liên quan đến tiếng ồn với cư dân xung quanh.

Sân Bernabeu đã tổ chức buổi hòa nhạc của Taylor Swift và một trận đấu chính thức của Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL).

Điều đó cho thấy giá trị kinh tế của sân Bernabeu hiện không còn phụ thuộc vào một vài sự kiện lớn, mà được tạo nên bởi hàng loạt hoạt động thương mại khác như khu dịch vụ cao cấp, trải nghiệm dành cho người hâm mộ, bán quyền sử dụng ghế dài hạn cùng nhiều loại hình khai thác mới.

Tất nhiên, nói như trên không đồng nghĩa Bernabeu là tất cả. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng rất thành công trong khả năng thương mại hóa thương hiệu Real Madrid. Ngay cả trong mùa giải không giành được danh hiệu lớn và doanh số cửa hàng lưu niệm giảm khoảng 20%, mảng marketing của CLB vẫn mang về tới 539 triệu euro.

Áo đấu của Real Madrid vẫn luôn bán rất chạy.

Đáng chú ý hơn, riêng doanh thu từ tài trợ và cấp phép thương mại tiếp tục tăng 17% chỉ sau một năm. Những hợp đồng với các đối tác toàn cầu cùng sức hút bền vững của thương hiệu Real Madrid đã giúp đội bóng duy trì nguồn thu ổn định, bất chấp kết quả trên sân cỏ không còn rực rỡ như các mùa giải trước.

"Cỗ máy in tiền" và một núi chi phí

Doanh thu kỷ lục giúp Real Madrid bỏ xa phần lớn đối thủ, nhưng nếu nhìn sâu hơn vào báo cáo tài chính, một nghịch lý lập tức hiện ra: khoản tiền khổng lồ ấy không đồng nghĩa với việc CLB đang “ngập trong tiền”.

Mùa giải 2025-2026 khép lại với lợi nhuận sau thuế chỉ 26,3 triệu euro. So với mức doanh thu 1,221 tỷ euro, đây là tỷ suất lợi nhuận rất khiêm tốn. Nói cách khác, phần lớn số tiền Real Madrid kiếm được gần như ngay lập tức quay trở lại phục vụ hoạt động của CLB, từ chi phí vận hành, tiền lương, đầu tư đội hình cho đến các khoản khấu hao và trả nợ.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất nằm ở chính Bernabeu - dự án đã tạo nên bước nhảy vọt về doanh thu. Đến cuối mùa giải vừa qua, Real Madrid đã đầu tư hơn 1,4 tỷ euro để cải tạo sân vận động. Riêng trong năm tài chính 2025-2026, CLB tiếp tục rót thêm hơn 60 triệu euro cho các hạng mục hoàn thiện.

Sân Bernabeu vừa là cỗ máy in tiền, vừa là cỗ máy ngốn tiền của Real Madrid.

Vì thế, dù Bernabeu đang mang về dòng tiền ngày càng lớn nhưng đồng thời cũng để lại khoản nợ hơn 1,1 tỷ euro liên quan đến dự án này. Theo kế hoạch hiện nay, từ cuối năm 2027, Real Madrid sẽ phải thanh toán khoảng 66 triệu euro mỗi năm để trả khoản vay xây dựng sân vận động.

Điều đó cũng lý giải vì sao Bernabeu vừa là tài sản quý giá nhất, vừa là áp lực tài chính lớn nhất của Real Madrid. Và dưới góc độ ấy, “thánh đường mới” này chỉ thực sự thành công khi tiếp tục tạo ra dòng tiền đủ lớn cho đội bóng trong nhiều năm tới.

Hiện tại, lãnh đạo Real Madrid không xem đây là áp lực quá lớn. Họ tin rằng nguồn thu mới từ sân Bernabeu đủ sức trang trải các nghĩa vụ trả nợ trong tương lai. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa CLB buộc phải duy trì tốc độ tăng trưởng hiện nay. Chỉ cần doanh thu từ Bernabeu chững lại trong thời gian dài, bài toán tài chính sẽ lập tức trở nên khó khăn hơn.

Thực tế, mùa giải vừa qua cũng cho thấy những rủi ro ấy không hoàn toàn là lý thuyết. Do tranh chấp về tiếng ồn, Bernabeu gần như không thể tổ chức các buổi hòa nhạc trong suốt mùa giải. Doanh thu từ sân bóng này vì thế thấp hơn khoảng 39 triệu euro so với kế hoạch ban đầu, khiến tổng doanh thu của CLB hụt khoảng 27 triệu euro so với ngân sách dự kiến.

Một dự án khác là hệ thống bãi đỗ xe quanh sân cũng phải dừng triển khai sau khi Tòa án Tối cao Tây Ban Nha giữ nguyên phán quyết cho rằng dự án không đáp ứng yêu cầu về lợi ích công và thủ tục quy hoạch đô thị, đồng nghĩa Real Madrid mất đi một nguồn lợi nhuận được kỳ vọng trong nhiều năm tới.

Không chỉ chịu áp lực từ các khoản đầu tư, chi phí dành cho đội bóng cũng tiếp tục leo thang. Theo báo cáo, khoản mục dành cho bộ phận thể thao - bao gồm tiền lương cầu thủ, ban huấn luyện cùng chi phí phân bổ phí chuyển nhượng - đã tăng từ 540 triệu euro lên 618 triệu euro chỉ sau một mùa giải.

Trong mùa hè 2025, Real Madrid cũng chi khoảng 161 triệu euro để chiêu mộ Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Franco Mastantuono, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đầu tư mạnh trên thị trường chuyển nhượng.

Chủ tịch Florentino Perez giới thiệu tân binh trị giá 59 triệu euro Dean Huijsen hồi mùa hè năm ngoái.

Quy mô hoạt động ngày càng lớn khiến nhu cầu dòng tiền của Real Madrid cũng tăng theo. The Athletic từng tiết lộ có thời điểm cuối năm 2025, lượng tiền mặt của CLB chỉ còn khoảng 3,5 triệu euro.

Đến cuối tháng 6/2026, con số này tăng lên 83 triệu euro, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với các khoản phải chi trong tháng 7, thời điểm Real Madrid thanh toán một đợt lương lớn cho cầu thủ. Để bảo đảm dòng tiền, CLB duy trì các hạn mức tín dụng lên tới hàng trăm triệu euro và sử dụng chúng như một công cụ quản trị tài chính thường xuyên.

Tựu trung lại, doanh thu kỷ lục 1,2 tỷ euro không đơn thuần phản ánh sức mạnh thương mại của Real Madrid. Nó cho thấy đội bóng Hoàng gia đã xây dựng được một mô hình tạo doanh thu mà ít CLB nào trên thế giới có thể sánh kịp. Nhưng cũng chính mô hình ấy đòi hỏi Real Madrid phải liên tục tái đầu tư, duy trì tăng trưởng và quản trị dòng tiền với độ chính xác rất cao.

Đó mới là nghịch lý khiến một “kỷ lục gia” kiếm tiền như Real Madrid đôi khi lại chỉ còn vài triệu euro lẻ trong két sắt.