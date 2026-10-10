Trực tiếp tennis Cerundolo - Alcaraz: "Tiểu Nadal" hừng hực khí thế (Thượng Hải Masters)

Carlos Alcaraz sẽ bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch Thượng Hải Masters 2026 bằng cuộc chạm trán Juan Manuel Cerundolo ở vòng 2. Tay vợt người Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng giao bóng sau khi trở lại từ chấn thương cổ tay.

Cerundolo giành vé đi tiếp sau chiến thắng 6-4, 6-4 trước Nicolas Mejia. Dù sớm bị bẻ game giao bóng, tay vợt Argentina nhanh chóng lấy lại thế trận, có 4 lần giành break và thắng tới 84% điểm giao bóng một. Tuy nhiên, thử thách dành cho Cerundolo ở vòng này lớn hơn rất nhiều khi đối thủ là Alcaraz, hiện đứng thứ ba thế giới.

Alcaraz vừa bảo vệ thành công danh hiệu Japan Open sau khi đánh bại Jiri Lehecka trong trận chung kết. Phong độ của ngôi sao 23 tuổi chưa thực sự ổn định xuyên suốt giải đấu, nhưng màn trình diễn ở trận cuối cho thấy anh đang dần tìm lại nhịp độ quen thuộc sau quãng nghỉ vì chấn thương cổ tay. Giải Masters ở Thượng Hải cũng là mục tiêu đáng chú ý với Alcaraz, bởi anh chưa từng vượt qua vòng tứ kết tại đây.

Khả năng giao bóng vẫn là điểm Alcaraz cần cải thiện, song sự khác biệt về đẳng cấp và chất lượng toàn diện trong lối chơi giúp anh nắm lợi thế lớn. Nếu nhập cuộc tập trung, tay vợt Tây Ban Nha đủ sức kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng nhanh.