Ngọc Thuân ghi "mưa điểm", chỉ thua cậu bé 13 tuổi cao 2m10 ở bóng chuyền ASIAD

Mặc dù đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thể giành vé vào vòng tranh huy chương tại ASIAD 2026, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân (cao 1m93) đang khiến người ta phải ngợi khen khi chễm chệ ở vị trí thứ hai trong danh sách những cây ghi điểm xuất sắc nhất đại hội.

Ngọc Thuân (bên trái) ghi nhiều điểm thứ nhì vòng bảng, chỉ sau cậu bé 13 tuổi Mubarak (bên phải)

Nguyễn Ngọc Thuân: "Cỗ máy ghi điểm" của Việt Nam

Tính đến hết loạt trận vòng bảng, ngôi sao mang áo số 17 của Việt Nam đã ghi tới 64 điểm, đứng ngang hàng với đối thủ Chang Yu Sheng của Đài Loan (Trung Quốc) để chia sẻ vị trí số 2 sau vòng bảng ASIAD 2026. Trong số đó, Ngọc Thuân sở hữu tới 59 điểm đến từ các pha tấn công biên, ghi 1 điểm chắn bóng và bỏ túi 4 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp (aces).

Hiệu suất gánh vác hàng công của chủ công sinh năm 1999 là cực kỳ đáng nể. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần và liên tục chịu áp lực bám chắn rất rát từ các đối thủ to cao, Ngọc Thuân vẫn biết cách tỏa sáng để trở thành điểm tựa lớn nhất của toàn đội. Việc anh vượt qua hàng loạt hảo thủ hàng đầu đến từ các cường quốc như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Iran là một niềm tự hào cho người hâm mộ bóng chuyền nước nhà.

Cuộc bám đuổi với "quái kiệt" 13 tuổi

Điều khiến giới chuyên môn bất ngờ nhất là cái tên duy nhất đang xếp trên Ngọc Thuân ở bảng xếp hạng oanh tạc. Đó không phải là một ngôi sao kỳ cựu tầm cỡ thế giới, mà là một "hiện tượng không tưởng" mới 13 tuổi đến từ Qatar: Mubarak Musa Thiik Madut.

"Quái kiệt" sinh năm 2012 gốc Nam Sudan này sở hữu chiều cao lên tới 2m10 cùng sải tay dài vượt chuẩn. Mubarak đang độc chiếm ngôi đầu châu Á với 81 điểm (68 điểm tấn công, 9 điểm chắn bóng và 4 điểm phát bóng). Trong trận đối đầu trực tiếp tại vòng bảng, chính bức tường thành 13 tuổi này đã ghi 19 điểm, bẻ gãy hệ thống phòng thủ của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để giúp Qatar thắng 3-0.

Danh sách top ghi điểm sau vòng bảng ASIAD bóng chuyền 2026

Vào lúc 14h chiều mai (1/10) theo giờ Việt Nam, Ngọc Thuân và các đồng đội sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở vòng phân hạng 9-16 gặp Uzbekistan. Với phong độ rực lửa hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng chủ công của Việt Nam sẽ tiếp tục màn "dội mưa điểm số" để giúp đội nhà giành chiến thắng, đồng thời cạnh tranh danh hiệu tay đập xuất sắc nhất giải đấu năm nay.

Đội tuyển Qatar của "khủng long" 13 tuổi Mubarak đã xuất sắc giành vé lọt vào vòng tứ kết (nhóm tranh hạng 1-8) sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng C. Đối thủ tiếp theo của họ ở trận tứ kết sẽ là ông lớn nước chủ nhà Nhật Bản, diễn ra vào lúc 17h20 chiều mai, 1/10.