Dự đoán tỷ số Liverpool - Man City: Long tranh hổ đấu (Ngoại hạng Anh)

Nhận định trận đấu

Man City là CLB duy nhất tại Premier League vẫn duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng đấu đầu tiên mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, sự hoàn hảo trên sân cỏ đã trở nên lu mờ trước thông tin gây chấn động bóng đá thế giới trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua. Dù HLV Enzo Maresca vẫn tỏ ra lạc quan, đội bóng của ông có thể phải đối mặt với án phạt rất nặng. Một ủy ban độc lập đã kết luận Man City phạm gần như toàn bộ 115 cáo buộc vi phạm tài chính mà Premier League đưa ra cách đây hơn ba năm rưỡi.

Bầu không khí Man City đang bị phủ bóng bởi những thông tin liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm tài chính

HLV Jose Mourinho từng nói đùa rằng ông có thể bước sang tuổi 80 trước khi vụ việc đi đến hồi kết. Tuy nhiên, quá trình kháng cáo phải hoàn tất trong vòng 12 tuần. Trong thời gian đó, Maresca cùng các học trò chỉ có thể tập trung vào những vấn đề nằm trong tầm kiểm soát của mình trên sân cỏ.

Man City đã thể hiện phong độ gần như hoàn hảo kể từ thất bại trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh. “The Citizens” toàn thắng cả 5 vòng đầu tiên tại Premier League mùa 2026/27, ghi 13 bàn và để thủng lưới 5 lần. Họ cũng khởi đầu thuận lợi tại Champions League và League Cup.

Tuy nhiên, chuyến làm khách sắp tới được dự báo sẽ đưa Man City đến với bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất tại Anfield trong những năm gần đây. Liverpool từng phải nhận những tấm huy chương bạc đầy cay đắng ở mùa giải Premier League 2013/14, đúng vào giai đoạn Man City bị cáo buộc có những hành vi sai phạm, từ năm 2009 đến năm 2018. Bởi vậy, đội chủ sân Anfield cùng lực lượng CĐV cuồng nhiệt của mình sẽ bước vào trận đấu với cảm giác bất công mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Liverpool là một trong những đội bóng chịu ảnh hưởng lớn nhất từ những sai phạm của Man City

Liverpool vốn không cần thêm động lực để chơi những trận đấu hay nhất sự nghiệp mỗi khi đối đầu Man City. Cuối tuần này, thầy trò HLV Andoni Iraola có thể kỳ vọng nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ các đội bóng đối thủ trên khắp nước Anh. Điều tương tự nhiều khả năng cũng sẽ xảy ra với bất kỳ đội bóng nào chạm trán Man City trong những tháng tới.

Liverpool chưa thể tái lập thành tích toàn thắng của Man City tại Premier League mùa 2026/27. Dù vậy, “Lữ đoàn đỏ” vẫn bất bại sau 5 vòng đấu, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Tương tự Man City, Liverpool cũng có những chiến thắng tại Champions League và League Cup. Đoàn quân của Iraola đã giành chiến thắng ở 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Tuy nhiên, Liverpool khi có dẫn dắt bởi Arne Slot đã toàn thua cả 3 lần chạm trán Man City dưới thời Pep Guardiola ở mùa giải 2025/26. Cuộc đối đầu sắp tới sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2015, hai đội gặp nhau mà không có Jurgen Klopp hay Pep Guardiola đứng bên đường biên chỉ đạo. Trong bối cảnh đó, những diễn biến xoay quanh phán quyết gây chấn động có thể thu hút sự chú ý nhiều hơn cả kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ngôi sao đáng chú ý

Erling Haaland là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công Man City, khi liên tục ghi bàn kể từ đầu mùa giải. Thể trạng của tiền đạo người Na Uy sẽ đóng vai trò quan trọng, bởi Man City không có nhiều phương án thay thế tự nhiên ở vị trí trung phong nếu anh không thể đá chính.

Haaland đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League mùa này với 5 bàn thắng. Sau khi lập công trước Sunderland, tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn vào lưới cả 25 đội bóng mà anh từng đối đầu tại giải đấu cao nhất nước Anh. Haaland không thể ghi bàn trong 3 chuyến làm khách đầu tiên đến Anfield tại Premier League, trước khi tìm được mành lưới Liverpool ở lần thứ tư vào tháng 2, trong chiến thắng 2-1 của Man City.

Phong độ của Liverpool và Man City trong 5 trận gần nhất

Bên kia chiến tuyến, Florian Wirtz được kỳ vọng sẽ đóng vai trò sáng tạo chủ chốt phía sau hàng công Liverpool. Khả năng tìm kiếm khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự đối phương có thể trở thành yếu tố quan trọng khi đối đầu với lối chơi pressing của Man City, đặc biệt trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” thiếu vắng những tiền đạo chủ chốt như Alexander Isak và Cody Gakpo.

Wirtz đã có 3 lần ra sân trong màu áo tuyển Đức của HLV Klopp ở đợt tập trung ĐTQG vừa qua, đồng thời ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Serbia. Tuy nhiên, sau 403 phút thi đấu tại Premier League mùa này, Wirtz mới đạt chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) 0,39 từ 9 cơ hội tạo ra. Tiền vệ người Đức cần một màn trình diễn đột phá, tốt nhất là trong một trận đấu lớn. Và sẽ khó có cuộc đối đầu nào phù hợp hơn màn đại chiến sắp tới.

Tình hình lực lượng

Điều cuối cùng mà người hâm mộ Man City vốn đã lo lắng mong muốn xảy ra trong đợt tập trung ĐTQG là Haaland dính chấn thương. Tuy nhiên, nỗi lo này vẫn xuất hiện khi chân sút 26 tuổi có dấu hiệu tập tễnh rời sân trong trận Na Uy gặp Bồ Đào Nha.

Dù vậy, tình trạng thể lực của Haaland trước chuyến làm khách đến Anfield không đáng lo ngại. HLV Maresca đã xác nhận điều này trong buổi họp báo trước trận, giữa hàng loạt câu hỏi liên quan đến các cáo buộc nhằm vào Man City.

Chiến lược gia người Italia không cung cấp thông tin cập nhật về Nico O'Reilly (chấn thương nhẹ do va chạm) hay Antoine Semenyo (chấn thương mắt cá chân). Tuy nhiên, cả hai được cho là không gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, Phil Foden sẽ phải chấp hành án treo giò trận cuối cùng trong tổng số 3 trận sau tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận derby Manchester.

Cả Man City lẫn Liverpool đều phải đối mặt với những nỗi lo về các tiền đạo Bắc Âu trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua. Isak đã rút khỏi danh sách đội tuyển Thụy Điển do gặp vấn đề ở đùi và chắc chắn vắng mặt trong trận đấu này.

Gakpo (chấn thương mắt cá chân) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trong khi đó, Hugo Ekitike (chấn thương gân Achilles) sẽ tiếp tục vắng mặt ít nhất vài tuần nữa. Điều này có thể buộc HLV Iraola phải sử dụng Bradley Barcola đá cao nhất trên hàng công.

Ở chiều ngược lại, Jeremy Jacquet (chấn thương đùi) và Federico Chiesa (chấn thương lưng) có tín hiệu tích cực hơn. Jacquet đã được xác nhận đủ thể lực thi đấu, còn Chiesa đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, Conor Bradley (chấn thương đầu gối) và Giovanni Leoni (chấn thương đầu gối) đều sẽ phải ngồi ngoài.

Dự đoán trận đấu

Xét về phong độ hiện tại, đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Bên cạnh đó, những diễn biến bên ngoài sân cỏ có thể khiến bầu không khí tại Anfield, một trong những thánh đường của bóng đá, trở nên nóng bỏng hơn. Man City nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với sự thù địch từ khán đài ở mức độ chưa từng xuất hiện chỉ vài tuần trước.

Tuy nhiên, các học trò của Maresca hoàn toàn đủ khả năng vượt qua những tiếng la ó và không có nhiều dấu hiệu cho thấy họ sẽ bị áp đảo bởi bất kỳ sức ép nào phải đối mặt.

Dù kết quả ra sao, Liverpool vẫn sẽ là thử thách lớn đối với Man City, thậm chí có thể là đối thủ khó nhằn nhất của “The Citizens” từ đầu mùa. Đây được dự báo là màn so tài căng thẳng với không nhiều bàn thắng.