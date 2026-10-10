Kết quả bóng đá Chelsea - Bournemouth: Rực rỡ 6 bàn (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Parma 10/10/26 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
3
Logo Parma - PAR Parma
0
Manchester United vs Tottenham Hotspur 10/10/26 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
0
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
0
Barcelona vs Getafe 10/10/26 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
1
Logo Getafe - GET Getafe
0
Napoli vs Frosinone
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Kết quả bóng đá Chelsea - Bournemouth: Rực rỡ 6 bàn (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 A.F.C Bournemouth Chelsea

(Vòng 6 Ngoại hạng Anh) Chelsea đã có trận đấu chơi áp đảo Bournemouth, qua đó giành chiến thắng đậm đà.

   

Chelsea khởi đầu trận đấu vô cùng thuận lợi. Ngay phút thứ 2, "The Blues" đã ghi được bàn thắng mở điểm. Palmer đi bóng một mạch đến vòng cấm Bournemouth, sau đó chuyền ngược lại thuận lợi để Henderson sút tung lưới đối phương.

Chelsea khởi đầu trận đấu thăng hoa

Chelsea khởi đầu trận đấu thăng hoa

Chỉ 1 phút sau, Chelsea nhân đôi cách biệt. Rogers treo bóng khó chịu, hậu vệ Antonio Silva trong lúc bật lên đánh đầu phá bóng đã đưa bóng vào góc khó, khiến thủ môn Petrovic bất lực. 

Có được 2 bàn thắng chóng vánh, Chelsea thi đấu vô cùng thoải mái. Trong khi đó, Bournemouth tỏ ra lúng vội vàng khi lên bóng. Do vậy, họ không thể ghi bàn trong hiệp một. 

Sang hiệp hai, Chelsea sớm nâng tỷ số lên 3-0. Phút 46, Antonio không thể ngăn cản Neto thoát đi ở cánh phải. Khoảng trống mở ra và Neto đi bóng vào trong, sau đó chuyền ngược lại thuận lợi để Pedro dứt điểm tung lưới Bournemouth. 

Bournemouth ghi được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 52. Ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea, Caicedo đã cố gắng phá bóng nhưng Evanilson đã áp sát đúng lúc để bóng đập chân mình và bay vào lưới. Nhưng đây là tất cả những gì Bournemouth làm được ở trận này. 

Phút 67, Pedro hoàn tất cú đúp. Lần này đến lượt Chavarria "dọn cỗ" cho ngôi sao người Brazil. Chỉ 3 phút sau, Chelsea có bàn nâng tỷ số lên 5-1. Henderson tỏa sáng với pha đá phạt vô cùng đẹp mắt.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Chelsea thắng chung cuộc 5-1 Bournemouth để leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 5-1 Bournemouth (H1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Chelsea: Henderson 2' (Palmer), 70', Rogers 3' (Henderson), Pedro 46' (Neto), 67' (Chavarria)

Bournemouth: Evanilson 52'

Đội hình xuất phát: 

Chelsea: Martinez, Colwill, Lacroix, Acheampong, Neto, Henderson, Caicedo, Chavarria, Rogers, Palmer, Pedro

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Brooks, Rayan, Christie, Tavernier, Evanilson

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Chelsea Kết quả bóng đá Chelsea - Bournemouth: Rực rỡ 6 bàn (Ngoại hạng Anh) - 2 vs Kết quả bóng đá Chelsea - Bournemouth: Rực rỡ 6 bàn (Ngoại hạng Anh) - 3 Bournemouth

Điểm

Martinez 7.5

Colwill 7.0

Lacroix 6.7

Acheampong 6.8

Kiến tạo Neto 7.3

Ghi bànGhi bànKiến tạo Henderson 8.9

Caicedo 7.4

Kiến tạo Chavarria 8.0

Ghi bàn Rogers 8.2

Kiến tạo Palmer 7.5

Ghi bànGhi bàn Pedro 8.8

Điểm

5.0Petrovic

5.3Smith

6.2Hill

4.9Silva

6.3Truffert

5.5Adams

5.9Brooks

6.1Rayan

6.4Christie

5.6Tavernier

7.3Evanilson

Thay người

Estevao 6.0

Palestra 6.0

Lavia 6.5

Gusto 6.0

Welbeck 6.0

Thay người

6.1Rodriguez

6.1Soler

6.1Gannon-Doak

6.2Sanchez

6.3Cook

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)

Kết quả bóng đá Chelsea - Bournemouth: Rực rỡ 6 bàn (Ngoại hạng Anh) - 4 Chelsea Bournemouth Kết quả bóng đá Chelsea - Bournemouth: Rực rỡ 6 bàn (Ngoại hạng Anh) - 5

Sút khung thành
10 (6)
9 (4)
Thời gian kiểm soát bóng
50%
50%
Phạm lỗi
7
15
Thẻ vàng
0
4
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
0
Phạt góc
1
7
Cứu thua
3
1

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Bournemouth: Thắng lợi hoàn hảo (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Bournemouth: Thắng lợi hoàn hảo (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 6 Ngoại hạng Anh) Chelsea không cho Bournemouth ghi bàn thứ 2, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng đậm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 21:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN