Kết quả bóng đá Chelsea - Bournemouth: Rực rỡ 6 bàn (Ngoại hạng Anh)

Chelsea khởi đầu trận đấu vô cùng thuận lợi. Ngay phút thứ 2, "The Blues" đã ghi được bàn thắng mở điểm. Palmer đi bóng một mạch đến vòng cấm Bournemouth, sau đó chuyền ngược lại thuận lợi để Henderson sút tung lưới đối phương.

Chelsea khởi đầu trận đấu thăng hoa

Chỉ 1 phút sau, Chelsea nhân đôi cách biệt. Rogers treo bóng khó chịu, hậu vệ Antonio Silva trong lúc bật lên đánh đầu phá bóng đã đưa bóng vào góc khó, khiến thủ môn Petrovic bất lực.

Có được 2 bàn thắng chóng vánh, Chelsea thi đấu vô cùng thoải mái. Trong khi đó, Bournemouth tỏ ra lúng vội vàng khi lên bóng. Do vậy, họ không thể ghi bàn trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Chelsea sớm nâng tỷ số lên 3-0. Phút 46, Antonio không thể ngăn cản Neto thoát đi ở cánh phải. Khoảng trống mở ra và Neto đi bóng vào trong, sau đó chuyền ngược lại thuận lợi để Pedro dứt điểm tung lưới Bournemouth.

Bournemouth ghi được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 52. Ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea, Caicedo đã cố gắng phá bóng nhưng Evanilson đã áp sát đúng lúc để bóng đập chân mình và bay vào lưới. Nhưng đây là tất cả những gì Bournemouth làm được ở trận này.

Phút 67, Pedro hoàn tất cú đúp. Lần này đến lượt Chavarria "dọn cỗ" cho ngôi sao người Brazil. Chỉ 3 phút sau, Chelsea có bàn nâng tỷ số lên 5-1. Henderson tỏa sáng với pha đá phạt vô cùng đẹp mắt.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Chelsea thắng chung cuộc 5-1 Bournemouth để leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 5-1 Bournemouth (H1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Chelsea: Henderson 2' (Palmer), 70', Rogers 3' (Henderson), Pedro 46' (Neto), 67' (Chavarria)

Bournemouth: Evanilson 52'

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Martinez, Colwill, Lacroix, Acheampong, Neto, Henderson, Caicedo, Chavarria, Rogers, Palmer, Pedro

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Brooks, Rayan, Christie, Tavernier, Evanilson

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Chelsea vs Bournemouth Điểm Martinez 7.5 Colwill 7.0 Lacroix 6.7 Acheampong 6.8 Neto 7.3 Henderson 8.9 Caicedo 7.4 Chavarria 8.0 Rogers 8.2 Palmer 7.5 Pedro 8.8 Điểm 5.0Petrovic 5.3Smith 6.2Hill 4.9Silva 6.3Truffert 5.5Adams 5.9Brooks 6.1Rayan 6.4Christie 5.6Tavernier 7.3Evanilson Thay người Estevao 6.0 Palestra 6.0 Lavia 6.5 Gusto 6.0 Welbeck 6.0 Thay người 6.1Rodriguez 6.1Soler 6.1Gannon-Doak 6.2Sanchez 6.3Cook Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)

Chelsea Bournemouth Sút khung thành 10 (6) 9 (4) Thời gian kiểm soát bóng 50% 50% Phạm lỗi 7 15 Thẻ vàng 0 4 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 0 Phạt góc 1 7 Cứu thua 3 1

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