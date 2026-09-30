Đội tuyển đen đủi nhất ASIAD, 2 lần bị xử thua do "ông trời"

Trong lịch sử thể thao, thể lực và chiến thuật luôn là yếu tố quyết định thành bại. Thế nhưng đối với đội tuyển cricket quốc gia Afghanistan, đối thủ lớn nhất khiến họ ôm hận tại hai kỳ ASIAD liên tiếp lại không phải là các siêu sao thế giới, mà chính là... ông trời và những quy định đầy tranh cãi của ban tổ chức.

Cricket Afghanistan 2 lần bị loại khỏi ASIAD vì...thời tiết

Trận tứ kết "bất thành" giữa Ấn Độ và Afghanistan vào ngày 28/9 vừa qua đã chính thức đóng dấu danh hiệu đội tuyển kém may mắn nhất lịch sử ASIAD cho các chàng trai vùng Trung Á.

Kỳ ASIAD 2023: Mất HCV lịch sử trong bất lực

Câu chuyện "nghịch cảnh" của Afghanistan bắt đầu từ kỳ ASIAD diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Lọt vào tới trận chung kết môn cricket nam gặp gỡ gã khổng lồ Ấn Độ, tuyển Afghanistan đã có màn trình diễn vô cùng quả cảm và tràn đầy cơ hội tạo nên cơn địa chấn lịch sử để bước lên bục cao nhất.

Tuy nhiên, khi trận đấu đang diễn ra hấp dẫn thì một cơn mưa xối xả ập xuống khiến sân đấu không thể tiếp tục vận hành. Thay vì tổ chức đá lại hoặc tìm phương án phân định thắng thua trên sân, ban tổ chức đã kích hoạt điều lệ: Hủy trận đấu và trao thẳng HCV cho đội có thứ hạng hạt giống cao hơn. Do Ấn Độ xếp trên, tấm HCV nghiễm nhiên thuộc về họ, còn Afghanistan đành ngậm ngùi nhận HCB trong sự uất ức tột cùng dù chưa hề bị đánh bại.

Kỳ ASIAD 2026: Bi kịch lặp lại, bị loại mà không được ném dù chỉ một quả bóng

Những tưởng vận đen đã buông tha Afghanistan, nhưng kịch bản "giời ơi đất hỡi" đó lại tái diễn một cách tàn nhẫn hơn tại cụm sân Korogi Athletic Park (Nhật Bản) vào hôm (28/9).

Lại là một trận đấu loại trực tiếp với đối thủ duyên nợ Ấn Độ tại vòng tứ kết, và lại là một cơn bão mang theo mưa lớn quét qua. Sân đấu ngập nước, nước chủ nhà Nhật Bản hoàn toàn không có phương án sân dự phòng có mái che hay lùi lịch. Điều lệ cũ kỹ dựa vào thứ hạng hạt giống (seeding) của Hội đồng Cricket Quốc tế một lần nữa được áp dụng: Trận đấu bị hủy, Ấn Độ tự động vào bán kết, Afghanistan bị loại thẳng.

Nỗi đau nhân đôi khi cả 4 trận tứ kết môn cricket nam tại ASIAD 2026 đều bị hủy theo cách này. Tuyển Afghanistan phải xách vali về nước mà chưa kịp ném hay đập một quả bóng nào tại giải đấu năm nay.

Dư luận và giới chuyên môn quốc tế đang bùng nổ làn sóng chỉ trích hướng về Ban tổ chức ASIAD. Việc một giải đấu tầm cỡ châu lục trị giá hàng tỷ USD lại để thời tiết định đoạt số phận của các vận động viên mà không có bất kỳ giải pháp công bằng nào trên sân cỏ là điều khó chấp nhận.