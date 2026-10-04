Thái Lan đánh bại Trung Quốc ở môn "gợi cảm" nhất ASIAD

Bóng chuyền bãi biển được xem là một trong những môn “gợi cảm” bậc nhất ASIAD, nơi vẻ đẹp hình thể hòa cùng những pha tranh tài tốc độ cao trên nền cát. Trang phục thi đấu đặc trưng, vóc dáng khỏe khoắn của các VĐV và những pha bật nhảy, đập bóng quyết liệt tạo nên sức hút rất riêng, khiến mỗi trận đấu luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Tuyển Thái Lan (quần đen, áo vàng) giành HCV đôi nữ bóng chuyền ASIAD 2026

Màn lội ngược dòng ngoạn mục trên bãi biển

Chiều 2/10 tại Hekinan, tỉnh Aichi, cặp Taravadee Naraphornrapat và Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee bước vào trận chung kết gặp bộ đôi Xia Xinyi và Yan Xu của Trung Quốc. Đây là cuộc đối đầu giữa hai thế lực hàng đầu châu Á ở môn thể thao thường được chú ý bởi những màn trình diễn giàu sức hút trên bãi biển.

Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo lợi thế khi giành chiến thắng 21-17 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi lập tức đáp trả mạnh mẽ ở set hai. Xia Xinyi và Yan Xu kiểm soát thế trận, thắng 21-13 để đưa trận chung kết vào set quyết định.

Bước ngoặt xảy ra ở set ba. Hai đội giằng co và hòa nhau 5-5 trước khi Thái Lan bất ngờ tăng tốc. Cặp Taravadee và Worapeerachayakorn giành tới 10 trong 13 điểm tiếp theo, tạo cách biệt đủ lớn để khép lại set đấu với tỷ số 15-8.

Thái Lan thắng chung cuộc 2-1 và chính thức bước lên bục cao nhất của bóng chuyền bãi biển nữ ASIAD.

Chấm dứt 6 kỳ thống trị của Trung Quốc

Chiến thắng tại Hekinan mang ý nghĩa đặc biệt với bóng chuyền bãi biển Thái Lan. Đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 1998, quốc gia Đông Nam Á này giành HCV bóng chuyền bãi biển nữ tại một kỳ ASIAD.

Đáng chú ý hơn, Thái Lan đã chặn đứng chuỗi 6 lần liên tiếp vô địch của Trung Quốc ở nội dung này. Thành tích thống trị của Trung Quốc vì thế chính thức dừng lại sau trận chung kết đầy kịch tính tại Aichi-Nagoya.

Với Xia Xinyi, thất bại càng đáng tiếc khi cô hướng tới HCV ASIAD thứ tư trong sự nghiệp, với một người đồng đội thứ tư. Tuy nhiên, mục tiêu ấy đã bị cặp VĐV Thái Lan phá vỡ sau màn tăng tốc quyết định ở set cuối.

Sau trận đấu, Xia thừa nhận giải đấu đã bộc lộ một số vấn đề của Trung Quốc, trong đó có sự thiếu ổn định trong thi đấu và những hạn chế ở các kỹ năng cơ bản.

HCV tại Aichi-Nagoya là thành quả đặc biệt đối với Taravadee và Worapeerachayakorn. Sau một năm dành toàn bộ sự tập trung cho bóng chuyền bãi biển, Naraphornrapat cho biết cô muốn trở về nhà, dành thời gian bên gia đình và tận hưởng khoảnh khắc sau khi hoàn thành mục tiêu lớn nhất.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn giành HCB nhờ Xia Xinyi và Yan Xu. Ở trận tranh HCĐ, cặp Khylem Harl Progella và Sofiah Shanine Pagara của Philippines ngược dòng đánh bại Dong Jie và Cao Shuting của Trung Quốc với tỷ số 2-1.

Chiến thắng này giúp Philippines có tấm huy chương ASIAD đầu tiên trong lịch sử ở môn bóng chuyền bãi biển.

Những hình ảnh đẹp của trận đấu