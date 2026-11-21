ĐT Việt Nam thua ĐT Kyrgyzstan là dấu chấm hết cho hành trình của HLV Kim Sang-sik?

ĐT Việt Nam khép lại trận đấu với ĐT Kyrgyzstan bằng thất bại 1-2 trong bối cảnh đội hình có rất nhiều thử nghiệm. Kết quả ấy khiến những câu hỏi về tương lai HLV Kim Sang-sik được đặt ra nhiều hơn, nhất là khi hợp đồng giữa ông với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang tiến gần tới thời điểm cần có quyết định tiếp tục hay dừng lại.

Tuy nhiên, theo BLV Quang Tùng, không nên nhìn tương lai của HLV Kim Sang-sik thông qua riêng thất bại vừa qua.

ĐT Việt Nam với nhiều gương mặt mới để thua ngược 1-2 trước ĐT Kyrgyzstan. Ảnh: VFF.

“Trước tiên, chúng ta có thể khẳng định rằng trận thua này không ảnh hưởng nhiều đến quá trình đàm phán về việc tái ký hay kết thúc hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ phương án tiếp tục hay dừng lại có lẽ đã phần nào được định hình từ trước”, BLV Quang Tùng nhận định.

Theo góc nhìn của ông, nếu giữa hai bên thực sự đã có những trao đổi về tương lai, một trận giao hữu hay một thất bại đơn lẻ khó có thể đảo ngược toàn bộ quá trình đánh giá.

BLV Quang Tùng thậm chí cho rằng trận gặp ĐT Kyrgyzstan có thể là trận đấu cuối cùng của HLV Kim Sang-sik trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam.

“Theo những thông tin và đồn đoán thời gian gần đây, cá nhân tôi cho rằng trận đấu vừa rồi có thể là trận cuối cùng của HLV Kim Sang-sik trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam”, ông nói.

HLV Kim Sang-sik và một chu kỳ thành công cần được ghi nhận

Nếu HLV Kim Sang-sik thực sự chia tay bóng đá Việt Nam, BLV Quang Tùng cho rằng đây cũng không phải cái kết mang màu sắc thất bại.

Ngược lại, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có một chu kỳ đáng ghi nhận với bóng đá Việt Nam, đặc biệt về mặt thành tích.

Trong thời gian làm việc, HLV Kim Sang-sik đã cùng các đội tuyển Việt Nam giành những chức vô địch ở khu vực Đông Nam Á, không chỉ với ĐTQG mà còn ở cấp độ U23. Những kết quả ấy giúp ông tạo được dấu ấn rõ ràng và cho thấy khả năng thích nghi tốt với bóng đá Việt Nam.

BLV Quang Tùng đánh giá: “Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông đã giành được những chức vô địch ở khu vực Đông Nam Á, cả ở cấp độ ĐTQG lẫn U23. Những thành tích đó cho thấy HLV Kim Sang-sik thực sự có duyên với bóng đá Việt Nam. Ông cũng có nhiều đóng góp rất giá trị và chúng ta cần ghi nhận, tôn trọng những thành quả ấy”.

Chính vì vậy, nếu hai bên không tiếp tục hợp tác, đây có thể được xem là kết thúc của một chu kỳ hơn là sự đổ vỡ sau một kết quả không tốt.

Theo BLV Quang Tùng, bản thân HLV Kim Sang-sik cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp. Sau khi đạt được những thành công nhất định tại Việt Nam, việc chiến lược gia người Hàn Quốc muốn bước sang một môi trường khác cũng là điều bình thường.

Thành tích có, nhưng lối chơi đã thực sự định hình?

Dẫu ghi nhận những danh hiệu HLV Kim Sang-sik đã giành được, BLV Quang Tùng vẫn đặt ra một câu hỏi lớn hơn về quá trình phát triển của ĐT Việt Nam.

Đó là vấn đề bản sắc và lối chơi.

“Bên cạnh những thành tích mà HLV Kim Sang-sik đã đạt được cùng ĐT Việt Nam, vẫn còn một điều khiến chúng ta băn khoăn. Đó là trong quá trình xây dựng và phát triển đội tuyển những năm qua, đâu thực sự là lối chơi mà chúng ta đã định hình được?”, BLV Quang Tùng phân tích.

Theo ông, những gì HLV Kim Sang-sik xây dựng không phải không có giá trị. ĐT Việt Nam vẫn có những cách tiếp cận trận đấu hiệu quả, biết phát huy điểm mạnh con người và đạt được những kết quả cụ thể.

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị hết hạn hợp đồng với VFF. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, nếu đặt yêu cầu ở một tầm cao hơn, ĐT Việt Nam vẫn cần một cấu trúc lối chơi rõ nét và ổn định hơn.

“Tất nhiên, cách chơi mà HLV Kim Sang-sik xây dựng và những thành công ông đạt được cùng ĐT Việt Nam không phải không có giá trị. Nhưng chúng ta vẫn kỳ vọng một lối chơi có lớp lang hơn, được xây dựng ở một tiêu chuẩn cao hơn”, BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

Đây có thể chính là bài toán mà VFF cần tính toán cho giai đoạn tiếp theo.

Nếu xuất hiện một HLV mới, yêu cầu không chỉ đơn giản là giành thành tích ở Đông Nam Á mà còn phải tiếp tục nâng cấp cách chơi, giúp ĐT Việt Nam có khả năng cạnh tranh tốt hơn khi bước ra những sân chơi có trình độ cao hơn.

Còn nếu HLV Kim Sang-sik được gia hạn, những yêu cầu đó cũng có thể trở thành mục tiêu mới dành cho chính chiến lược gia người Hàn Quốc.

Thua ĐT Kyrgyzstan không phải kết quả quá đáng tiếc

Riêng về trận thua 1-2 trước ĐT Kyrgyzstan, BLV Quang Tùng không cho rằng đây là thất bại cần phải nhìn nhận quá tiêu cực.

ĐT Việt Nam bước vào trận đấu với rất nhiều cầu thủ mới. Có khoảng chục gương mặt lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển, vì thế sự thiếu ổn định trong cách vận hành là điều khó tránh khỏi.

Trong khi đó, ĐT Kyrgyzstan thể hiện quyết tâm lớn, chơi mạnh mẽ và ở nhiều thời điểm còn nhỉnh hơn ĐT Việt Nam.

“ĐT Việt Nam đang trong quá trình thử nghiệm khi triệu tập rất nhiều cầu thủ mới. Có tới khoảng chục cầu thủ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển. Trong khi đó, đối thủ Kyrgyzstan thể hiện quyết tâm rất cao, thi đấu mạnh mẽ và thậm chí nhỉnh hơn chúng ta ở nhiều phương diện”, BLV Quang Tùng nhận xét.

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cho tới những phút cuối.

“Với một đội hình có nhiều thử nghiệm như vậy mà ĐT Việt Nam vẫn dẫn trước đối thủ cho tới khoảng phút 85-86, tôi cho rằng diễn biến và kết quả trận đấu nhìn chung cũng tương đối hợp lý”, BLV Quang Tùng nói.

Theo cách nhìn này, trận thua ĐT Kyrgyzstan không nên trở thành thước đo duy nhất cho tương lai HLV Kim Sang-sik.

Nếu đây thực sự là trận cuối cùng của chiến lược gia người Hàn Quốc, câu chuyện cần được nhìn trên toàn bộ hành trình: những danh hiệu đã giành được, những giá trị ông để lại, đồng thời cả những giới hạn về lối chơi mà bóng đá Việt Nam cần tìm cách vượt qua.

Với BLV Quang Tùng, nếu một chu kỳ khép lại ở đây thì cũng không phải sự kết thúc đáng bi quan. Điều quan trọng hơn là bóng đá Việt Nam sẽ lựa chọn con đường nào cho giai đoạn kế tiếp: tiếp tục cùng HLV Kim Sang-sik nâng cấp đội tuyển, hay tìm kiếm một HLV mới để xây dựng một lối chơi có cấu trúc, bản sắc và tiêu chuẩn cao hơn.