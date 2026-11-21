Pochettino gây ấn tượng

Cuối tuần này, mọi con mắt sẽ dồn về sân Anfield để chứng kiến trận derby nước Anh giữa Liverpool và MU. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của HLV Pochettino kể từ khi chính thức làm "thuyền trưởng" của "Quỷ đỏ". Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã châm chước cho ông thầy người Argentina lùi buổi họp báo xuống nửa tiếng so với dự kiến. Tuy nhiên, Pochettino vẫn tới muộn 10 phút và vị chiến lược gia này gây ấn tượng ngay lập tức.

Pochettino tiết lộ chưa kịp tắm mà vẫn tới họp báo muộn

"Xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng chúng tôi tập đến tận bây giờ. Tôi thậm chí còn chưa kịp tắm. Đó là lý do chúng tôi tới họp báo muộn. Tôi cùng các cộng sự giống như những con "quái thú" trên sân cỏ, chúng tôi theo dõi sát sao và giúp đỡ các cầu thủ.

Mọi người đều rất hào hứng và Man United là CLB tuyệt vời. Tất cả mọi người đều vui vẻ nhưng tất nhiên, cũng rất bận rộn. Chúng tôi đang trong cuộc đua tới phong độ tốt nhất để đối đầu với Liverpool vào cuối tuần này".

Ông thầy người Argentina chia sẻ thêm về công việc của mình. "Chúng tôi tới đây để xây dựng mọi thứ lại từ đầu, với triết lý và ý tưởng mà tôi cùng các cộng sự đều yêu thích. Tôi cũng rất vui khi được CLB hỗ trợ mọi thứ.

Đây cũng là áp lực bởi chúng tôi phải giúp các cầu thủ tìm lại phong độ ngay lập tức. Ai cũng biết Man United là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất thế giới và đó là điều chúng tôi hướng tới.

Mục tiêu quan trọng nhất của tôi ư? Nói thật với bạn là ngủ. Tôi chỉ có thể ngủ ngon khi đội bóng chơi tốt. Còn hiện tại, tôi khó lòng ngủ được. Tôi cần phải biết mọi người cũng như hiểu rõ các cầu thủ của mình. Tôi cần phải tạo ra được ảnh hưởng ngay từ giây đầu tiên. Tất nhiên là những ảnh hưởng tốt.

Tôi cùng các cộng sự muốn tạo ra sự khác biệt bởi vậy chúng tôi có lối xây dựng riêng. Như tôi đã nói, tôi may mắn khi nhận được sự giúp đỡ ngay từ ngày đầu. Điều quan trọng là chúng tôi phải chuẩn bị tốt cho tương lai chứ không phải nhìn lại quá khứ.

Pochettino úp mở về tương lai của Fernandes

Khi được hỏi về Bruno Fernandes, Pochettino không ngần ngại dành lời khen có cánh cho cậu học trò. "Tôi cảm thấy sự cạnh tranh tới từ các cầu thủ ngay từ giây đầu tiên. Đó là điều tuyệt vời nhưng mọi người đều nhớ rằng Bruno là đội trưởng của đội bóng, một cầu thủ quan trọng. Còn về chuyện gia hạn, tôi xin phép để thời điểm khác thích hợp hơn.

Pochettino không ngần ngại bất cứ câu hỏi nào của phóng viên

Tất nhiên, mọi người đều quan trọng. Tôi đã có buổi họp kéo dài 3 tiếng với các cầu thủ trong ngày hôm qua. Một số cầu thủ vắng mặt do chấn thương và tôi sẽ nói chuyện với họ sau".

Pochettino bị hỏi khó

Ông thầy người Argentina cũng nhận được câu hỏi rất khó là "Liệu đội bóng lúc này có đủ tốt với ông hay không?" và vị thuyền trưởng của MU đã trả lời rất hay.

"Đây là câu hỏi rất hay. Khi mới đến, chúng tôi gặp một nhóm cầu thủ và đề xuất với họ triết lý bóng đá mà chúng tôi tin tưởng. Họ đón nhận ý tưởng về lối chơi dũng cảm đó. Tuy nhiên, đây là một kiểu tranh luận mà tôi không muốn tham gia, bởi chúng ta không thể bàn luận bất cứ điều gì nếu thiếu đi bối cảnh.

Bạn không thể nói về các số liệu mà tách rời khỏi bối cảnh cụ thể. Dẫu vậy, cũng phải thừa nhận rằng đôi khi các số liệu phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân... Chúng tôi ở đây không phải để chỉ trích hay lên án, mà là để cùng câu lạc bộ xây dựng mọi thứ".