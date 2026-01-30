Lê Tiến Anh vào bán kết U14 Úc mở rộng, khoe được gặp Zverev

Tay vợt trẻ Lê Tiến Anh mang đến niềm vui cho quần vợt Việt Nam khi giành quyền vào bán kết Giải AO (Austrlia Open - Úc mở rộng) Asia–Pacific Elite U14 Trophy 2026, sau chuỗi hai chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ mạnh trong khu vực.

Ở trận ra quân, Lê Tiến Anh mở màn giải đấu không thể ấn tượng hơn khi đánh bại tay vợt đang xếp hạng 2 châu Á, hạt giống số 3 của giải, với tỉ số thuyết phục 6-2, 6-2. Lối chơi chắc chắn, khả năng kiểm soát thế trận tốt cùng tâm lý thi đấu vững vàng giúp tay vợt trẻ Việt Nam hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Tiếp đà hưng phấn, tại lượt trận tiếp theo, Lê Tiến Anh tiếp tục thể hiện phong độ cao khi vượt qua đối thủ người Ấn Độ, Vivaan Mirdha với tỉ số 6-3, 6-1. Chiến thắng này không chỉ cho thấy sự ổn định về chuyên môn mà còn khẳng định bản lĩnh thi đấu của tay vợt trẻ của quần vợt Việt Nam.

Với hai chiến thắng liên tiếp, Lê Tiến Anh chính thức giành quyền vào vòng bán kết, nơi anh sẽ đối đầu với Siyun Kim (Hàn Quốc) - hạt giống số 1 của giải. Đây được xem là thử thách lớn, song cũng là cơ hội để tay vợt Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Bên cạnh chuyên môn, các tay vợt trẻ dự giải đấu cũng có cơ hội xem các trận đấu Grand Slam Úc mở rộng, gặp gỡ các tay vợt hàng đầu thế giới.

Trong đó, Tiến Anh đã có dịp gặp tay vợt vừa lọt vào bán kết Úc mở rộng 2026, Zverev. “Em đã gặp Alexander Zverev! Rất tuyệt vời khi được gặp các tay vợt hàng đầu” - VTF dẫn lời tay vợt trẻ Quân đội.

Giải đấu bên lề Úc mở rộng, AO Asia–Pacific Elite U14 Trophy là sân chơi quy tụ những tay vợt trẻ xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó mở ra cơ hội cọ xát và phát triển cho các tài năng trẻ hướng đến đấu trường quốc tế.