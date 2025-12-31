Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lịch thi đấu tennis 2026 các giải đơn nam ATP mới nhất

Sự kiện: ATP Tour Lịch thi đấu thể thao quốc tế

(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch đấu chi tiết các sự kiện đơn nam tennis sẽ diễn ra trong năm 2026. Cuộc đua hứa hẹn vô cùng hấp dẫn giữa bộ ba Sinner - Alcaraz - Djokovic cùng các tay vợt hàng đầu khác.

  

Thời gian

Hệ thống

Giải đấu

Địa điểm

Mặt sân

Tháng 1/2026

02–04/01

United Cup

United Cup

Perth / Sydney (Úc)

Cứng

04–10/01

Brisbane International

Brisbane (Úc)

Cứng

04–10/01

Hong Kong Open

Hong Kong (Trung Quốc)

Cứng

06–11/01

Adelaide International

Adelaide (Úc)

Cứng

12–25/01

Australian Open

Melbourne (Úc)

Cứng

Tháng 2/2026

02–08/02

Open Occitanie

Montpellier (Pháp)

Cứng (trong nhà)

09–15/02

Dallas Open

Dallas (Mỹ)

Cứng (trong nhà)

09–15/02

Rotterdam Open

Rotterdam (Hà Lan)

Cứng (trong nhà)

09–15/02

Argentina Open

Buenos Aires (Argentina)

Đất nện

16–22/02

Qatar Open

Doha (Qatar)

Cứng

16–22/02

Rio Open

Rio de Janeiro (Brazil)

Đất nện

16–22/02

Delray Beach Open

Delray Beach (Mỹ)

Cứng

23–28/02

Mexican Open

Acapulco (Mexico)

Cứng

23–28/02

Dubai Tennis Championships

Dubai (UAE)

Cứng

23–28/02

Chile Open

Santiago (Chile)

Đất nện

Tháng 3/2026

04–15/03

Indian Wells Masters

Indian Wells (Mỹ)

Cứng

18–29/03

Miami Open

Miami (Mỹ)

Cứng

30/03–05/04

Bucharest Open

Bucharest (Romania)

Đất nện

30/03–05/04

Houston Open

Houston (Mỹ)

Đất nện

30/03–05/04

Marrakech Open

Marrakech (Morocco)

Đất nện

Tháng 4/2026

06–12/04

Monte Carlo Masters

Monte Carlo (Monaco)

Đất nện

13–19/04

Barcelona Open

Barcelona (Tây Ban Nha)

Đất nện

13–19/04

Munich Open

Munich (Đức)

Đất nện

22/04–03/05

Madrid Open

Madrid (Tây Ban Nha)

Đất nện

Tháng 5/2026

04–10/05

Rome Masters

Rome (Ý)

Đất nện

11–17/05

Hamburg Open

Hamburg (Đức)

Đất nện

11–17/05

Geneva Open

Geneva (Thụy Sĩ)

Đất nện

18–31/05

Roland Garros

Paris (Pháp)

Đất nện

Tháng 6/2026

01–07/06

Libéma Open

’s-Hertogenbosch (Hà Lan)

Cỏ

01–07/06

Stuttgart Open

Stuttgart (Đức)

Cỏ

08–14/06

Halle Open

Halle (Đức)

Cỏ

08–14/06

Queen’s Club Championships

London (Anh)

Cỏ

15–21/06

Mallorca Championships

Mallorca (TBN)

Cỏ

15–21/06

Eastbourne Open

Eastbourne (Anh)

Cỏ

22/06–05/07

Wimbledon

London (Anh)

Cỏ

Tháng 7/2026

13–19/07

Nordea Open

Bastad (Thụy Điển)

Đất nện

13–19/07

Swiss Open Gstaad

Gstaad (Thụy Sĩ)

Đất nện

20–26/07

Croatia Open Umag

Umag (Croatia)

Đất nện

27/07–02/08

Washington Open

Washington D.C. (Mỹ)

Cứng

27/07–02/08

Los Cabos Open

Los Cabos (Mexico)

Cứng

Tháng 8/2026

02–09/08

Canadian Open

Montreal (Canada)

Cứng

09–16/08

Cincinnati Open

Cincinnati (Mỹ)

Cứng

17–23/08

Winston-Salem Open

Winston-Salem (Mỹ)

Cứng

24/08–06/09

US Open

New York (Mỹ)

Cứng

Tháng 9/2026

07–13/09

Davis Cup

Vòng loại Davis Cup

Nhiều quốc gia

Cứng

21–27/09

Japan Open

Tokyo (Nhật Bản)

Cứng

28/09–04/10

China Open

Bắc Kinh (Trung Quốc)

Cứng

Tháng 10/2026

05–11/10

Shanghai Masters

Thượng Hải (Trung Quốc)

Cứng

12–18/10

Almaty Open

Almaty (Kazakhstan)

Cứng

12–18/10

Antwerp Open

Antwerp (Bỉ)

Cứng

19–25/10

Basel Open

Basel (Thụy Sĩ)

Cứng (trong nhà)

19–25/10

Vienna Open

Vienna (Áo)

Cứng (trong nhà)

Tháng 11/2026

02–08/11

Paris Masters

Paris (Pháp)

Cứng (trong nhà)

15–22/11

ATP Finals

Turin (Ý)

Cứng (trong nhà)

23–29/11

Davis Cup

Chung kết Davis Cup

Ý

Cứng

Tháng 12/2026

-

Next Gen ATP Finals

-

Cứng

30/12/2025 22:51 PM (GMT+7)
