Lịch thi đấu tennis 2026 các giải đơn nam ATP mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch đấu chi tiết các sự kiện đơn nam tennis sẽ diễn ra trong năm 2026. Cuộc đua hứa hẹn vô cùng hấp dẫn giữa bộ ba Sinner - Alcaraz - Djokovic cùng các tay vợt hàng đầu khác.
|
Thời gian
|
Hệ thống
|
Giải đấu
|
Địa điểm
|
Mặt sân
|
Tháng 1/2026
|
02–04/01
|
United Cup
|
United Cup
|
Perth / Sydney (Úc)
|
Cứng
|
04–10/01
|
|
Brisbane International
|
Brisbane (Úc)
|
Cứng
|
04–10/01
|
|
Hong Kong Open
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
Cứng
|
06–11/01
|
|
Adelaide International
|
Adelaide (Úc)
|
Cứng
|
12–25/01
|
|
Australian Open
|
Melbourne (Úc)
|
Cứng
|
Tháng 2/2026
|
02–08/02
|
|
Open Occitanie
|
Montpellier (Pháp)
|
Cứng (trong nhà)
|
09–15/02
|
|
Dallas Open
|
Dallas (Mỹ)
|
Cứng (trong nhà)
|
09–15/02
|
|
Rotterdam Open
|
Rotterdam (Hà Lan)
|
Cứng (trong nhà)
|
09–15/02
|
|
Argentina Open
|
Buenos Aires (Argentina)
|
Đất nện
|
16–22/02
|
|
Qatar Open
|
Doha (Qatar)
|
Cứng
|
16–22/02
|
|
Rio Open
|
Rio de Janeiro (Brazil)
|
Đất nện
|
16–22/02
|
|
Delray Beach Open
|
Delray Beach (Mỹ)
|
Cứng
|
23–28/02
|
|
Mexican Open
|
Acapulco (Mexico)
|
Cứng
|
23–28/02
|
|
Dubai Tennis Championships
|
Dubai (UAE)
|
Cứng
|
23–28/02
|
|
Chile Open
|
Santiago (Chile)
|
Đất nện
|
Tháng 3/2026
|
04–15/03
|
|
Indian Wells Masters
|
Indian Wells (Mỹ)
|
Cứng
|
18–29/03
|
|
Miami Open
|
Miami (Mỹ)
|
Cứng
|
30/03–05/04
|
|
Bucharest Open
|
Bucharest (Romania)
|
Đất nện
|
30/03–05/04
|
|
Houston Open
|
Houston (Mỹ)
|
Đất nện
|
30/03–05/04
|
|
Marrakech Open
|
Marrakech (Morocco)
|
Đất nện
|
Tháng 4/2026
|
06–12/04
|
|
Monte Carlo Masters
|
Monte Carlo (Monaco)
|
Đất nện
|
13–19/04
|
|
Barcelona Open
|
Barcelona (Tây Ban Nha)
|
Đất nện
|
13–19/04
|
|
Munich Open
|
Munich (Đức)
|
Đất nện
|
22/04–03/05
|
|
Madrid Open
|
Madrid (Tây Ban Nha)
|
Đất nện
|
Tháng 5/2026
|
04–10/05
|
|
Rome Masters
|
Rome (Ý)
|
Đất nện
|
11–17/05
|
|
Hamburg Open
|
Hamburg (Đức)
|
Đất nện
|
11–17/05
|
|
Geneva Open
|
Geneva (Thụy Sĩ)
|
Đất nện
|
18–31/05
|
|
Roland Garros
|
Paris (Pháp)
|
Đất nện
|
Tháng 6/2026
|
01–07/06
|
|
Libéma Open
|
’s-Hertogenbosch (Hà Lan)
|
Cỏ
|
01–07/06
|
|
Stuttgart Open
|
Stuttgart (Đức)
|
Cỏ
|
08–14/06
|
|
Halle Open
|
Halle (Đức)
|
Cỏ
|
08–14/06
|
|
Queen’s Club Championships
|
London (Anh)
|
Cỏ
|
15–21/06
|
|
Mallorca Championships
|
Mallorca (TBN)
|
Cỏ
|
15–21/06
|
|
Eastbourne Open
|
Eastbourne (Anh)
|
Cỏ
|
22/06–05/07
|
|
Wimbledon
|
London (Anh)
|
Cỏ
|
Tháng 7/2026
|
13–19/07
|
|
Nordea Open
|
Bastad (Thụy Điển)
|
Đất nện
|
13–19/07
|
|
Swiss Open Gstaad
|
Gstaad (Thụy Sĩ)
|
Đất nện
|
20–26/07
|
|
Croatia Open Umag
|
Umag (Croatia)
|
Đất nện
|
27/07–02/08
|
|
Washington Open
|
Washington D.C. (Mỹ)
|
Cứng
|
27/07–02/08
|
|
Los Cabos Open
|
Los Cabos (Mexico)
|
Cứng
|
Tháng 8/2026
|
02–09/08
|
|
Canadian Open
|
Montreal (Canada)
|
Cứng
|
09–16/08
|
|
Cincinnati Open
|
Cincinnati (Mỹ)
|
Cứng
|
17–23/08
|
|
Winston-Salem Open
|
Winston-Salem (Mỹ)
|
Cứng
|
24/08–06/09
|
|
US Open
|
New York (Mỹ)
|
Cứng
|
Tháng 9/2026
|
07–13/09
|
Davis Cup
|
Vòng loại Davis Cup
|
Nhiều quốc gia
|
Cứng
|
21–27/09
|
|
Japan Open
|
Tokyo (Nhật Bản)
|
Cứng
|
28/09–04/10
|
|
China Open
|
Bắc Kinh (Trung Quốc)
|
Cứng
|
Tháng 10/2026
|
05–11/10
|
|
Shanghai Masters
|
Thượng Hải (Trung Quốc)
|
Cứng
|
12–18/10
|
|
Almaty Open
|
Almaty (Kazakhstan)
|
Cứng
|
12–18/10
|
|
Antwerp Open
|
Antwerp (Bỉ)
|
Cứng
|
19–25/10
|
|
Basel Open
|
Basel (Thụy Sĩ)
|
Cứng (trong nhà)
|
19–25/10
|
|
Vienna Open
|
Vienna (Áo)
|
Cứng (trong nhà)
|
Tháng 11/2026
|
02–08/11
|
|
Paris Masters
|
Paris (Pháp)
|
Cứng (trong nhà)
|
15–22/11
|
|
ATP Finals
|
Turin (Ý)
|
Cứng (trong nhà)
|
23–29/11
|
Davis Cup
|
Chung kết Davis Cup
|
Ý
|
Cứng
|
Tháng 12/2026
|
-
|
|
Next Gen ATP Finals
|
-
|
Cứng
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch thi đấu, kênh trực tiếp các giải tennis trên toàn thế giới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/12/2025 22:51 PM (GMT+7)