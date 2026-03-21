iva-vs-paula
Miami Open
Iva Jovic -
Paula Badosa -
zizou-vs-tomas-martin
Miami Open
Zizou Bergs -
Tomas Martin Etcheverry -
francesca-vs-jessica
Miami Open
Francesca Jones -
Jessica Pegula -
qinwen-vs-sloane
Miami Open
Qinwen Zheng -
Sloane Stephens -
talia-vs-naomi
Miami Open
Talia Gibson -
Naomi Osaka -
casper-vs-ethan
Miami Open
Casper Ruud 0
Ethan Quinn 2
jack-vs-reilly
Miami Open
Jack Draper 0
Reilly Opelka 2
elisabetta-vs-coco
Miami Open
Elisabetta Cocciaretto 1
Coco Gauff 2
jelena-vs-dayana
Miami Open
Jelena Ostapenko 2
Dayana Yastremska 0
alexander-vs-matteo
Miami Open
Alexander Bublik 0
Matteo Berrettini 2
botic-vs-taylor
Miami Open
Botic Van De Zandschulp 1
Taylor Fritz 2
roberto-vs-karen
Miami Open
Roberto Bautista Agut 0
Karen Khachanov 2
aryna-vs-ann
Miami Open
Aryna Sabalenka 2
Ann Li 0
carlos-vs-joao
Miami Open
Carlos Alcaraz 2
Joao Fonseca 0
stefanos-vs-alex
Miami Open
Stefanos Tsitsipas 2
Alex De Minaur 0

Tennis đỉnh cao Miami Open: Sinner đọ sức Dzumhur, Zverev giải mã "ẩn số"

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Loạt trận vòng 2 Miami Open 2026 chứng kiến những màn so tài chênh lệch, khi các ứng viên hàng đầu như Jannik Sinner hay Alexander Zverev được dự đoán áp đảo đối thủ.

  

Damir Dzumhur - Jannik Sinner: Khoảng 0h, 22/3 (Vòng 2 đơn nam Miami Open)

Sau chiến thắng đầy kịch tính ở vòng 1, Damir Dzumhur bước vào thử thách cực đại khi chạm trán hạt giống số 2 Jannik Sinner, tay vợt đang có phong độ hủy diệt trên mặt sân cứng. Trận đấu dự báo chênh lệch đẳng cấp nhưng vẫn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ.

Sinner (bên phải) được đánh giá cao hơn hẳn so với&nbsp;Dzumhur (bên trái)

Dzumhur vừa trải qua màn lội ngược dòng giàu cảm xúc trước Ignacio Buse, nơi anh cứu match point và thắng sau 3 set căng thẳng. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề lớn với tay vợt Bosnia khi chỉ thắng 3/10 trận gần nhất. Khả năng giao bóng không quá nổi bật khiến anh dễ bị cuốn vào thế trận phòng ngự kéo dài.

Ở chiều ngược lại, Sinner đang thể hiện phong độ gần như hoàn hảo. Nhà vô địch Indian Wells 2026 thắng 8/10 trận gần nhất, trong đó có tới 8 chiến thắng 2-0. Tay vợt người Ý duy trì hiệu suất giao bóng ấn tượng, thường xuyên áp đảo ngay từ những game trả giao và hiếm khi để đối thủ kéo trận đấu sang set 3.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, nhưng cán cân gần như nghiêng hẳn về phía Sinner. Với lối chơi tấn công hiện đại, khả năng điều bóng chính xác và tâm lý vững vàng, tay vợt số 2 thế giới được dự đoán sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Dzumhur có thể gây khó khăn trong một vài game nhờ tinh thần chiến đấu, nhưng nếu Sinner duy trì đúng phong độ, kịch bản thắng nhanh sau 2 set là điều rất dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: Sinner giành chiến thắng 2-0. 

Martin Damm - Alexander Zverev: Khoảng 7h30, 22/3 (Vòng 2 đơn nam Miami Open)

Trận đấu giữa Damm và Zverev tại vòng 2 Miami Open 2026 mang đến sự đối lập rõ rệt về đẳng cấp. Trong khi Damm là tay vợt hạng 133 thế giới, Zverev lại đang nằm trong top 5 ATP và được đánh giá là ứng viên vô địch.

Zverev (bên phải) đang có phong độ rất tốt, vì thế Damm (bên trái) rất khó tạo bất ngờ

Damm bước vào trận đấu với phong độ không tệ khi thắng 6/10 trận gần nhất, trong đó có 5 chiến thắng 2-0. Tay vợt người Mỹ sở hữu lối chơi khá ổn định từ cuối sân và khả năng nhập cuộc tốt, thể hiện qua việc thắng set 1 tới 7/10 trận gần đây. Tuy nhiên, việc chủ yếu thi đấu ở các giải Challenger khiến anh thiếu trải nghiệm trước những đối thủ đẳng cấp cao.

Ở phía đối diện, Zverev vẫn duy trì phong độ đáng gờm dù vừa dừng bước trước Sinner tại Indian Wells. Tay vợt người Đức thắng 7/10 trận gần nhất, nổi bật với khả năng giao bóng uy lực và những cú đánh cuối sân đầy sức nặng. Zverev cũng cho thấy sự ổn định khi thường xuyên kết thúc trận đấu trong 2 set trước các đối thủ yếu hơn.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán, nhưng khoảng cách về trình độ là rất lớn. Damm có thể tạo ra một vài khó khăn nhờ phong độ ổn định gần đây, đặc biệt nếu tận dụng tốt cơ hội giao bóng. Dù vậy, trước một Zverev bản lĩnh và giàu kinh nghiệm, cơ hội tạo bất ngờ của tay vợt Mỹ là không cao.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng sau 2 set.

Kamil Majchrzak - Learner Tien: Khoảng 22h, 21/3 (Vòng 2 đơn nam Miami Open)

Cuộc đối đầu giữa Kamil Majchrzak và Learner Tien hứa hẹn là màn so tài không dễ đoán dù chênh lệch thứ hạng khá rõ (57 so với 21 ATP).

Tien (bên phải) có lợi thế rõ rệt trước&nbsp;Majchrzak (bên trái)

Majchrzak bước vào trận với phong độ thiếu ổn định khi chỉ thắng 4/10 trận gần nhất. Dù vậy, tay vợt người Ba Lan vẫn cho thấy sự lì lợm đáng kể, đặc biệt ở những trận kéo dài 3 set. Chiến thắng trước Miomir Kecmanovic ở vòng trước là minh chứng rõ ràng cho khả năng chịu áp lực và lật ngược tình thế của anh. Đáng chú ý, Majchrzak thường nhập cuộc tốt khi thắng set 1 tới 6/10 trận gần đây.

Ở chiều ngược lại, Tien đang thể hiện phong độ ấn tượng với 6 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, bao gồm những thắng lợi đáng chú ý trước Ben Shelton hay Alejandro Davidovich Fokina tại Indian Wells. Dù vừa thất bại trước Sinner, tay vợt trẻ người Mỹ vẫn cho thấy tiềm năng lớn nhờ lối chơi tấn công hiện đại, khả năng di chuyển linh hoạt và những cú đánh giàu sức nặng.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán, và xét về tổng thể, Tien rõ ràng nhỉnh hơn cả về phong độ lẫn đẳng cấp. Tuy nhiên, Majchrzak không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt khi anh thường xuyên giữ được cách biệt điểm số sát sao.

Dự đoán kết quả: Tien đi tiếp với thắng lợi 2-1.

Lịch thi đấu Miami Open 2026 ngày 21-22/3

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Miami Open - đơn nam - vòng 2

Thứ bảy, 21/3/2026

22:00

Aleksandar Vukic

Rafael Jodar

On Sports

22:00

Zizou Bergs

Tomas Martin Etcheverry

On Sports

22:00

Alejandro Davidovich Fokina

Quentin Halys

On Sports

22:00

Kamil Majchrzak

Learner Tien

On Sports

23:30

Felix Auger-Aliassime

Marton Fucsovics

On Sports

23:30

Terence Atmane

Arthur Rinderknech

On Sports

23:30

Corentin Moutet

Tomas Machac

On Sports

Chủ nhật, 22/3/2026

00:00

Damir Dzumhur

Jannik Sinner

On Sports

01:00

Andrey Rublev

Alejandro Tabilo

On Sports

01:00

Alex Michelsen

Cameron Norrie

On Sports

01:30

Rei Sakamoto

Daniil Medvedev

On Sports

02:30

Gabriel Diallo

Ugo Humbert

On Sports

02:30

Francisco Cerundolo

Thiago Agustin Tirante

On Sports

02:30

Adam Walton

Jakub Mensik

On Sports

04:00

Brandon Nakashima

Marin Cilic

On Sports

04:00

Frances Tiafoe

Arthur Cazaux

On Sports

06:00

Ben Shelton

Alexander Shevchenko

On Sports

07:30

Martin Damm

Alexander Zverev

On Sports

Tennis WTA 1000 - Miami Open - đơn nữ - vòng 2

Thứ bảy, 21/3/2026

22:00

Iva Jovic

Paula Badosa

22:00

Leylah Fernandez

Oksana Selekhmeteva

23:00

Francesca Jones

Jessica Pegula

23:30

Qinwen Zheng

Sloane Stephens

23:30

Talia Gibson

Naomi Osaka

Chủ nhật, 22/3/2026

00:30

Elena-Gabriela Ruse

Madison Keys

Tennis WTA 1000 - Miami Open - đơn nữ - vòng 3

Chủ nhật, 22/3/2026

01:00

Diana Shnaider

Belinda Bencic

01:00

Mirra Andreeva

Marie Bouzkova

01:00

Anastasia Zakharova

Victoria Mboko

02:00

Amanda Anisimova

Yuliia Starodubtseva

02:30

Sorana Cirstea

Elise Mertens

02:30

Karolina Muchova

Katie Boulter

03:30

Alexandra Eala

Magda Linette

06:00

Alycia Parks

Coco Gauff

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Alcaraz - Sinner quyết đấu ngôi số 1: Miami Open thành “chiến địa” quyết định
Alcaraz - Sinner quyết đấu ngôi số 1: Miami Open thành "chiến địa" quyết định

(Tin thể thao, tin tennis) Cuộc đua số 1 ATP giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner bước vào giai đoạn then chốt tại Miami Open 2026, nơi từng điểm số...

-21/03/2026 10:57 AM (GMT+7)
