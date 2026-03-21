Tennis đỉnh cao Miami Open: Sinner đọ sức Dzumhur, Zverev giải mã "ẩn số"

Damir Dzumhur - Jannik Sinner: Khoảng 0h, 22/3 (Vòng 2 đơn nam Miami Open)

Sau chiến thắng đầy kịch tính ở vòng 1, Damir Dzumhur bước vào thử thách cực đại khi chạm trán hạt giống số 2 Jannik Sinner, tay vợt đang có phong độ hủy diệt trên mặt sân cứng. Trận đấu dự báo chênh lệch đẳng cấp nhưng vẫn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ.

Sinner (bên phải) được đánh giá cao hơn hẳn so với Dzumhur (bên trái)

Dzumhur vừa trải qua màn lội ngược dòng giàu cảm xúc trước Ignacio Buse, nơi anh cứu match point và thắng sau 3 set căng thẳng. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề lớn với tay vợt Bosnia khi chỉ thắng 3/10 trận gần nhất. Khả năng giao bóng không quá nổi bật khiến anh dễ bị cuốn vào thế trận phòng ngự kéo dài.

Ở chiều ngược lại, Sinner đang thể hiện phong độ gần như hoàn hảo. Nhà vô địch Indian Wells 2026 thắng 8/10 trận gần nhất, trong đó có tới 8 chiến thắng 2-0. Tay vợt người Ý duy trì hiệu suất giao bóng ấn tượng, thường xuyên áp đảo ngay từ những game trả giao và hiếm khi để đối thủ kéo trận đấu sang set 3.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, nhưng cán cân gần như nghiêng hẳn về phía Sinner. Với lối chơi tấn công hiện đại, khả năng điều bóng chính xác và tâm lý vững vàng, tay vợt số 2 thế giới được dự đoán sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Dzumhur có thể gây khó khăn trong một vài game nhờ tinh thần chiến đấu, nhưng nếu Sinner duy trì đúng phong độ, kịch bản thắng nhanh sau 2 set là điều rất dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: Sinner giành chiến thắng 2-0.

Martin Damm - Alexander Zverev: Khoảng 7h30, 22/3 (Vòng 2 đơn nam Miami Open)

Trận đấu giữa Damm và Zverev tại vòng 2 Miami Open 2026 mang đến sự đối lập rõ rệt về đẳng cấp. Trong khi Damm là tay vợt hạng 133 thế giới, Zverev lại đang nằm trong top 5 ATP và được đánh giá là ứng viên vô địch.

Zverev (bên phải) đang có phong độ rất tốt, vì thế Damm (bên trái) rất khó tạo bất ngờ

Damm bước vào trận đấu với phong độ không tệ khi thắng 6/10 trận gần nhất, trong đó có 5 chiến thắng 2-0. Tay vợt người Mỹ sở hữu lối chơi khá ổn định từ cuối sân và khả năng nhập cuộc tốt, thể hiện qua việc thắng set 1 tới 7/10 trận gần đây. Tuy nhiên, việc chủ yếu thi đấu ở các giải Challenger khiến anh thiếu trải nghiệm trước những đối thủ đẳng cấp cao.

Ở phía đối diện, Zverev vẫn duy trì phong độ đáng gờm dù vừa dừng bước trước Sinner tại Indian Wells. Tay vợt người Đức thắng 7/10 trận gần nhất, nổi bật với khả năng giao bóng uy lực và những cú đánh cuối sân đầy sức nặng. Zverev cũng cho thấy sự ổn định khi thường xuyên kết thúc trận đấu trong 2 set trước các đối thủ yếu hơn.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán, nhưng khoảng cách về trình độ là rất lớn. Damm có thể tạo ra một vài khó khăn nhờ phong độ ổn định gần đây, đặc biệt nếu tận dụng tốt cơ hội giao bóng. Dù vậy, trước một Zverev bản lĩnh và giàu kinh nghiệm, cơ hội tạo bất ngờ của tay vợt Mỹ là không cao.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng sau 2 set.

Kamil Majchrzak - Learner Tien: Khoảng 22h, 21/3 (Vòng 2 đơn nam Miami Open)

Cuộc đối đầu giữa Kamil Majchrzak và Learner Tien hứa hẹn là màn so tài không dễ đoán dù chênh lệch thứ hạng khá rõ (57 so với 21 ATP).

Tien (bên phải) có lợi thế rõ rệt trước Majchrzak (bên trái)

Majchrzak bước vào trận với phong độ thiếu ổn định khi chỉ thắng 4/10 trận gần nhất. Dù vậy, tay vợt người Ba Lan vẫn cho thấy sự lì lợm đáng kể, đặc biệt ở những trận kéo dài 3 set. Chiến thắng trước Miomir Kecmanovic ở vòng trước là minh chứng rõ ràng cho khả năng chịu áp lực và lật ngược tình thế của anh. Đáng chú ý, Majchrzak thường nhập cuộc tốt khi thắng set 1 tới 6/10 trận gần đây.

Ở chiều ngược lại, Tien đang thể hiện phong độ ấn tượng với 6 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, bao gồm những thắng lợi đáng chú ý trước Ben Shelton hay Alejandro Davidovich Fokina tại Indian Wells. Dù vừa thất bại trước Sinner, tay vợt trẻ người Mỹ vẫn cho thấy tiềm năng lớn nhờ lối chơi tấn công hiện đại, khả năng di chuyển linh hoạt và những cú đánh giàu sức nặng.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán, và xét về tổng thể, Tien rõ ràng nhỉnh hơn cả về phong độ lẫn đẳng cấp. Tuy nhiên, Majchrzak không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt khi anh thường xuyên giữ được cách biệt điểm số sát sao.

Dự đoán kết quả: Tien đi tiếp với thắng lợi 2-1.

