Tennis đỉnh cao bán kết ATP Finals: Sinner so tài Minaur, Alcaraz đấu Aliassime

Jannik Sinner - Alex De Minaur: Khoảng 20h30, 15/11 (bán kết ATP Finals)

Dưới ánh đèn rực lửa của Turin, trận bán kết ATP Finals giữa Jannik Sinner và Alex De Minaur được xem là cuộc chạm trán giữa “kẻ thống trị” và “kẻ thách thức bất chấp mọi thống kê”. Sinner bước vào trận với phong độ hoàn hảo 3 trận toàn thắng vòng bảng, không thua set nào, chuỗi 29 trận thắng sân cứng trong nhà, thi đấu trên sân nhà và sở hữu lối chơi tấn công vượt trội. Mọi dữ kiện đều đổ dồn vào tay vợt Ý.

De Minaur (bên phải) thường thiếu tự tin khi gặp Sinner (bên trái)

Trong khi đó, De Minaur vừa tự kéo mình ra khỏi một giai đoạn “tối tăm” bằng chiến thắng cực quan trọng trước Taylor Fritz. Anh tin rằng bản thân đang tiến gần hơn đến nhóm top đầu, và trận thắng đó cho thấy anh bắt đầu có cơ hội trong những cuộc đấu lớn. Nhưng thực tế phũ phàng vẫn ở đó, De Minaur thua Sinner 0-12, chỉ thắng đúng 2 set, và lối đánh phòng ngự tốc độ của anh luôn bị Sinner bóp nghẹt từ giao bóng đến từng pha ép trái.

Hy vọng duy nhất của De Minaur là anh từng thắng được Sinner một set ở Bắc Kinh tháng trước và tin rằng mọi tay vợt, kể cả Sinner, “không thể hay 365 ngày/năm”. Nhưng ở bán kết ATP Finals, tại Ý, trước biển khán giả nhà và phong độ đang thăng hoa, Sinner cũng đang thi đấu gần như hoàn hảo.

Dự đoán kết quả: Sinner tiếp tục thể hiện sức mạnh, thắng 2-0.

Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime: Khoảng 2h30, 16/11 (bán kết ATP Finals)

Từng có thời điểm Felix Auger-Aliassime (FAA) “bắt vía” Alcaraz với 3 chiến thắng liên tiếp, đỉnh điểm là trận thắng 6-3, 6-2 ở Basel Open 2022. Nhưng từ đó đến nay, mọi thứ đảo ngược, Alcaraz thắng 4 trận gần nhất, tất cả đều trong 2 set, thậm chí huỷ diệt đối thủ 6-1, 6-1 tại Olympic Paris 2024.

Alcaraz (bên phải) quyết tâm đánh bại Aliassime (bên trái) giành vé chung kết ATP Finals 2025

Dù vậy, trận bán kết này không hề là cuộc dạo chơi. FAA đang trở lại mạnh mẽ trong vài tháng qua, liên tục nâng hạng, cải thiện phong độ và đặc biệt nguy hiểm trên mặt sân trong nhà, nơi cú giao bóng của anh hoạt động tối ưu. Với lối đánh tấn công sớm, chủ động né trái đánh phải, FAA có khả năng gây khó cho Alcaraz nếu anh chiếm quyền chủ động trong các pha bóng.

Alcaraz đang đạt trạng thái ổn định, 3 trận vòng bảng, chỉ mất một set, thắng Musetti có phần dễ dàng, lại có một ngày nghỉ trọn vẹn trước bán kết, trong khi FAA phải thi đấu ngay sau 24 giờ. Tay vợt số 1 thế giới năm 2025 không chỉ vượt trội về thể lực, kỹ năng, mà còn sở hữu sự hưng phấn sau khi hoàn thành mục tiêu kết thúc năm với ngôi đầu ATP.

Điều FAA có trong tay là tâm lý “không còn gì để mất” và mặt sân thuận lợi. Nhưng Alcaraz có mục tiêu mới, giành vé vào chung kết để gặp Jannik Sinner, tạo ra trận đấu tennis được chờ đợi nhất vào cuối năm 2025.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0, giành vé chung kết.