Sao HAGL Gia Bảo là 1 trong 60 tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới

Cái tên được The Guardian nhắc đến chính là Trần Gia Bảo, tài năng trẻ hiện thuộc biên chế của HAGL. Tác giả John Duerden có những nhận xét đáng chú ý về Gia Bảo:

"Gia Bảo đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ghi bàn ở V-League khi chỉ 16 tuổi. Cầu thủ này rất đa năng khi có thể đá tiền đạo cắm hoặc chơi lùi sâu một chút.

Gia Bảo sánh vai với nhiều ngôi sao trẻ khác của bóng đá thế giới

Chưa hết, vẻ điển trai của Gia Bảo cũng chinh phục người hâm mộ. Ở Việt Nam, Gia Bảo được ví như Lamine Yamal. Trong tháng 9, Gia Bảo có ghi 1 bàn thắng mà sau đó được cựu danh thủ Nguyễn Quang Hải mô tả đạt đẳng cấp châu Âu. Hy vọng Gia Bảo trong tương lai có thể ghi dấu ấn ở châu Âu".

Gia Bảo chưa bước sang tuổi 18 nhưng đã có 2 mùa giải ra sân cho HAGL ở V-League. Anh từng tỏa sáng trong đội hình U17 Việt Nam ở trận hòa 1-1 trước thế lực của bóng đá trẻ châu Á là U17 Nhật Bản thuộc giải U17 châu Á 2025 diễn ra vào tháng 4.

Hiện Gia Bảo được trang thống kê Transfermarkt định giá 50.000 euro (khoảng 1,5 tỷ đồng). Đây là 1 trong số ít cầu thủ dưới 18 tuổi của bóng đá Việt Nam được Transfermarkt định giá.

Gia Bảo có chuyên môn đáng nể. Anh sở hữu tốc độ, kỹ thuật và thể hình không hề tồi khi cao 1m80. Đặc biệt, bản lĩnh thi đấu của ngôi sao sinh năm 2008 khác biệt hoàn toàn so với những cái tên đồng trang lứa.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam còn có 2 cái tên được tờ The Guardian chọn vào danh sách những cầu thủ trẻ triển vọng nhất năm. Họ là Phan Thanh Hậu và Lê Đình Long Vũ. Phan Thanh Hậu là tài năng sớm nở chóng tàn, trong khi Lê Đình Long Vũ vẫn đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp.