Sốc Alcaraz lộ điểm yếu đáng kinh ngạc, chỉ đứng 19 thế giới về kĩ thuật này

Dù đã giành hai Grand Slam trong năm 2025 và tiếp tục được xem là người kế thừa của “Big 3”, Carlos Alcaraz vẫn để lộ một điểm yếu đáng ngạc nhiên, chất lượng giao bóng một. Theo thống kê mới nhất của ATP, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ xếp hạng 19 thế giới về tỷ lệ điểm thắng khi giao bóng một, thấp hơn nhiều so với những đối thủ cùng đẳng cấp.

Alcaraz cần cải thiện độ "sát thương" cho những pha giao bóng

🎾 Khoảng cách giữa đỉnh cao và giới hạn

Trong mùa giải 2025, Alcaraz đã thắng tới 69 trong 79 trận đấu, lên ngôi vô địch Roland Garros và US Open, đánh bại Jannik Sinner ở cả hai trận chung kết. Thế nhưng, ở khía cạnh kỹ thuật giao bóng, anh lại tụt sâu so với nhóm dẫn đầu, điều khiến giới chuyên môn bất ngờ.

Theo số liệu từ ATP, Taylor Fritz dẫn đầu danh sách “tỷ lệ điểm thắng sau giao bóng một” với 79,71%, tiếp theo là Reilly Opelka (79,22%), Sinner (79,09%) và Alexander Bublik (78,62%). Trong khi đó, Alcaraz chỉ đạt 74,04%, xếp thứ 19, ngay sau Ugo Humbert (74,12%) và trên Gabriel Diallo (74,01%).

Ở mảng “tỷ lệ giao bóng một thành công”, Alcaraz còn thấp hơn nữa, đứng thứ 20, trong khi Alexander Zverev và Sebastian Baez chia nhau hai vị trí dẫn đầu.

💡 Sức mạnh nền tảng, nhưng thiếu ổn định giao bóng

Điểm đáng chú ý là Alcaraz không hoàn toàn yếu trong khâu giao bóng. Anh xếp thứ 6 thế giới về số game cầm giao thắng, và đặc biệt thứ 3 về tỷ lệ điểm thắng từ giao bóng hai, một chỉ số thể hiện bản lĩnh ở những thời khắc căng thẳng.

Trong hai năm qua, HLV Juan Carlos Ferrero đã giúp học trò trẻ cải thiện rõ rệt cú giao bóng hai, mạnh, xoáy, có độ khó cao. Tuy nhiên, cú giao bóng một của Alcaraz vẫn thiếu tính ổn định và độ “sát thương” cần thiết để kết liễu điểm nhanh, nhất là trên mặt sân cứng.

“Cậu ấy sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tấn công phi thường, nhưng giao bóng vẫn là mảnh ghép chưa hoàn thiện. Ở cấp độ này, nếu không liên tục nâng cấp, bạn sẽ bị bắt bài", một chuyên gia từ Tennis Channel nhận định.

🔥 Thách thức của “ngai vàng”

Alcaraz đang khép lại mùa giải thành công nhưng cũng đầy thử thách. Sau khi mất ngôi vô địch Wimbledon vào tay Sinner, tay vợt 22 tuổi cùng vừa phải nhường số 1 thế giới cho tay vợt người Ý. Việc chỉ đứng thứ 19 ở hạng mục “First Serve Points Won” cho thấy Alcaraz vẫn chưa hoàn hảo, ít nhất là ở khía cạnh kỹ thuật.

Trước thềm ATP Finals 2025 tại Turin, nơi quy tụ tám tay vợt mạnh nhất mùa, Alcaraz hiểu rằng anh phải điều chỉnh nếu muốn kết thúc năm với vị thế số 1. Một cú giao bóng ổn định và biến ảo hơn sẽ là “chìa khóa” để anh thực sự thống trị kỷ nguyên mới của quần vợt.

📊 Top 10 tay vợt có tỷ lệ điểm thắng sau giao bóng một (ATP 2025):

1️⃣ Taylor Fritz – 79.71%

2️⃣ Reilly Opelka – 79.22%

3️⃣ Jannik Sinner – 79.09%

4️⃣ Alexander Bublik – 78.62%

5️⃣ Giovanni Mpetshi Perricard – 78.19%

6️⃣ Jakub Mensik – 78.06%

7️⃣ Felix Auger-Aliassime – 76.89%

8️⃣ Andrey Rublev – 76.87%

9️⃣ Novak Djokovic – 76.55%

🔟 Daniil Medvedev – 75.91%